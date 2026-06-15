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UFC в Белом доме: прямой эфир, видеотрансляция онлайн, время начала боев

В Белом доме будет проходить турнир UFC Freedom 250
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC Белый дом будет проведен в ночь на понедельник, 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Событие приурочено к 250-летию независимости США, первый бой начнется после 4.00 по московскому времени (турнир перенесен на час из-за погодных условий).

В прямом эфире турнир будут показывать онлайн-платформы UFC Fight Pass и «Кинопоиск», а также канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru.

Илия Топурия&nbsp;&mdash; Джастин Гейджи.Топурия — Гейджи, Перейра — Ган: онлайн-трансляция турнира UFC в Белом доме

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за результатами поединков можно также в матч-центре ММА и в разделе UFC на нашем сайте.

Кард турнира возглавит поединок Илии Топурии (Грузия) и Джастина Гейджи (США), на кону — титул чемпиона в легком весе. В соглавном поединке встретятся бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган, они сразятся за временный пояс чемпиона в тяжелом весе.

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