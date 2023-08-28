Алекс Перейра обратился к Энтони Смиту: «В своей карьере ты ничего не добился»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) обратился к восьмому номеру рейтинга полутяжелого веса Энтони Смиту (37-18), который ранее критиковал бразильца.

«Единственные, кто говорит обо мне плохо, — это люди типа Энтони Смита, вымотанные ветераны, которые никогда ничего не добились, но которые все еще дерутся. Они находятся в очень трудном положении. Или те, кто по-прежнему никто. Те, кто добился успеха, я не замечаю, чтобы они говорили обо мне. Меня критикуют те, кто ниже меня, понимаете? Или те, кто пытался и не смог, озлобленные личности вроде Энтони Смита... Он ведь разочарован своей карьерой, да? Он бился в главном событии. Спасибо Джону Джонсу, потому что если бы не Джон Джонс, его бы даже не было в мейн-ивенте», — сказал Перейра на своем YouTube-канале.

Перейра победил Яна Блаховича (29-10) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой стал соглавным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.