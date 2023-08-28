Шон О'Мэлли назвал условие для боя с Илией Топурией

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что пятый номер рейтинга в полулегком весе Илия Топурия (14-0) сперва должен победить чемпиона своего дивизиона Александра Волкановски (26-2), прежде чем они смогут подраться.

«Пройди Волка, и я решу [драться ли с тобой]», — написал О'Мэлли в соцсети X, на что Топурия ответил: «Ты не сможешь пройти Мераба Двалишвили, чтобы встретиться со мной, так что просто сиди и жди, как хорошая маленькая собачка».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.