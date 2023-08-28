Джош Томсон рассказал, почему Тони Фергюсон не завершает карьеру

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что экс временному чемпиону в легком весе Тони Фергюсону (25-9) не повезло подраться ни с Хабибом Нурмагомедовым (29-0), ни с Конором Макгрегором (22-6).

«Я думаю, что он гонится за тем самым боем с Хабибом, который так и не состоялся, — сказал Томсон в подкасте Weighing In. — И я не имею в виду, что он пытается получить бой с Хабибом. Я говорю, что он гонится за одним большим боем. Он его так и не получил. Он всегда был на высоте. Он никогда не получал большого боя. Он так и не получил бой с Конором [Макгрегором]. Он никогда не дрался с Хабибом. Он так и не получил тот самый громкий бой».

Фергюсон идет на серии из шести поражений. Бобби Грин (30-14) одолел Фергюсона сабмишном за несколько секунд до конца боя. Поединок состоялся в рамках главного карда турнира UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.