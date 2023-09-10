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Сегодня, 07:00

Адесанья — Стрикленд: прямая трансляция главного боя UFC 293

Адесанья подерется с Стриклендом в главном бою UFC 293
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

Новозеландский боец ММА и кикбоксер Исраэль Адесанья подерется с американцем Шоном Стриклендом в главном бою UFC 293 в ночь с 9 на 10 сентября. Поединок пройдет в спортивном комплексе «Qudos Bank Arena» в городе Сидней (Австралия). Прелимы начнутся в 01.00 по московскому времени, главный кард стартует в 05.00 мск. Ориентировочное время начала противостояния Адесанья — Стрикленд — 07.00 мск.

Онлайн-трансляция основного карда турнира UFC 293 будет доступна на сайте «СЭ».

Видеотрансляцию боя покажут на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также в прямом эфире турнир в полном объеме можно посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass.

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Исраэль Адесанья
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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