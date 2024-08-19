Адесанья: «Несмотря ни на что, Африка победила»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-4) сделал заявление после поражения чемпиону в среднем весе Дрикусу дю Плесси (22-2).

«Я счастлив, что у меня была возможность снова сразиться. Я ценю всю энергию, которую вы мне подарили. Поздравляю, Дрикус! Спасибо за честные слова и за то, что ты несешь свою правду. Несмотря ни на что, сегодня Африка победила! Дрикус, у тебя есть факел... Зажги огонь и вдохновляй!», — написал Адесанья в соцсети X.

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.