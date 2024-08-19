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Сегодня, 07:19

Дю Плесси высмеял Дрэйка за ставку на победу Адесаньи

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (22-2) отреагировал на то, что канадский рэпер Дрэйк поставил деньги на победу экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи (24-3) на UFC 305.

В обращении к Дрэйку южноафриканец сослался на популярную песню канадца Started from the Bottom («Начинал с самых низов»).

«From the Bottom еще раз. Спасибо, Дрэйк», — написал дю Плесси в соцсети X.

Дю Плесси победил Адесанью сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Дрикус Дю Плесси
Исраэль Адесанья
UFC
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