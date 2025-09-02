Ринат Фахретдинов против Андреаса Густафссона: дата и время начала, где смотреть трансляцию боя UFC

Фахретдинов подерется с Густафссоном на турнире UFC в Париже

Россиянин Ринат Фахретдинов проведет бой со шведом Андреасом Густафссоном на турнире UFC Fight Night в субботу, 6 сентября. Поединок примет «Аккор Арене» в Париже (Франция), начало — около 20.30 по московскому времени. Советуем начать следить за ним заранее.

ММА UFC: Густафссон — Фахретдинов

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В прямом эфире бой предварительного карда покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе.

Ринат Фахретдинов на профессиональном уровне одержал 23 победы, потерпел одно поражение и завершил один бой вничью. В профессиональном рекорде Андреаса Густафссона — 12 побед и два поражения. Бойцы выступают в полусреднем весе.