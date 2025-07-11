ACA 189 Абдулвахабов — Багов: кард боев и трансляция турнира онлайн
Турнир ACA 189, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, пройдет в пятницу, 11 июля. Вечер ММА состоится в спорткомплексе Sport Hall Colosseum в Грозном и начнется с боев предварительного карда в 11.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 18.00 мск.
Кард боев АСА 189
Главный кард
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Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) — Али Багов (33-11-0-1)
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Мухумат Вахаев (12-7-1) — Карлос Фелипе (12-3)
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Саламу Абдурахманов (16-2) — Фабио Агийар (19-4)
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Сулим Баталов (9-0) — Эльмар Гасанов (10-1-1)
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Мехди Байдулаев (9-0) — Маркос Родригес (22-7)
Предварительный кард
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Имран Букуев (16-3) — Рыскулбек Ибраимов (22-14)
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Хусейн Кушагов (17-8) — Ибрагим Магомедов (12-2)
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Давлатманд Чупонов (10-5) — Юсуп-Хаджи Зубариев (11-2-1)
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Нашхо Галаев (10-8) — Дэниэль де Алмейда (29-10-1)
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Алтынбек Мамашов (17-5-1) — Халид Сатуев (11-0)
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Амир Эльжуркаев (9-1) — Магнус Келли Конрадо (20-5)
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Альберт Мисиков (3-2) — Джаддал Алибеков (10-1)
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Мишель Сильва (25-11-1) — Зелимхан Амиров (10-3)
Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 10.55.
Главный и соглавный бои будут транслировать на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.