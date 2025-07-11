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11 июля 2025, 10:00

ACA 189 Абдулвахабов — Багов: кард боев и трансляция турнира онлайн

Турнир АСА 189 с главным боем Абдулвахабов vs. Багов пройдет в Сочи 11 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир ACA 189, посвященный памяти трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, пройдет в пятницу, 11 июля. Вечер ММА состоится в спорткомплексе Sport Hall Colosseum в Грозном и начнется с боев предварительного карда в 11.00 по московскому времени. Главный кард ожидается в 18.00 мск.

Кард боев АСА 189

Главный кард

  • Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) — Али Багов (33-11-0-1)

  • Мухумат Вахаев (12-7-1) — Карлос Фелипе (12-3)

  • Саламу Абдурахманов (16-2) — Фабио Агийар (19-4)

  • Сулим Баталов (9-0) — Эльмар Гасанов (10-1-1)

  • Мехди Байдулаев (9-0) — Маркос Родригес (22-7)

Предварительный кард

  • Имран Букуев (16-3) — Рыскулбек Ибраимов (22-14)

  • Хусейн Кушагов (17-8) — Ибрагим Магомедов (12-2)

  • Давлатманд Чупонов (10-5) — Юсуп-Хаджи Зубариев (11-2-1)

  • Нашхо Галаев (10-8) — Дэниэль де Алмейда (29-10-1)

  • Алтынбек Мамашов (17-5-1) — Халид Сатуев (11-0)

  • Амир Эльжуркаев (9-1) — Магнус Келли Конрадо (20-5)

  • Альберт Мисиков (3-2) — Джаддал Алибеков (10-1)

  • Мишель Сильва (25-11-1) — Зелимхан Амиров (10-3)

Вечер смешанных единоборств в полном объеме покажут на официальном сайте ACA и телеканале «Матч! Боец». Начало трансляции — в 10.55.

Главный и соглавный бои будут транслировать на канале «Матч! ТВ» и сайте matchtv.ru с 21.00 мск. Также смотреть главные бои можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в нашем матч-центре ММА.

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