Абдель-Азиз: «Бой Махачева и Маддалены состоится в США на большой арене»

Менеджер бойцов Али Абдель-Азиз Али Абдель-Азиз, представляющий интересы экс-чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, рассказал о том, где пройдет поединок против Джека Деллы Маддалены.

«Поединок будет проходить не в Абу-Даби. Ислам не будет драться в Абу-Даби. Бой состоится в США на большой арене, одной из самых больших арен на планете», — сказал Абдель-Азиз в подкасте с Камару Усманом и Генри Сехудо.

В середине мая 2025-го Махачев отказался от титула чемпиона в легком весе и перешел в полусредний, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА.