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Сегодня, 22:05

Абдулвахабов считает, что Олексейчук попробует перевести Магомедова в партер

Алина Савинова
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Чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов поделился мыслями о том, по какому сценарию пройдет бой россиянина Шарабутдина Магомедова и поляка Михала Олексейчука.

«Поляки сейчас на хороших позициях. Конечно, всякое может случиться, но я считаю Шару фаворитом. Мы знаем, что любой бой с его участием — это всегда зрелище. Как пройдет поединок? Шара представляет серьезную опасность в стойке. В борьбе же он не так опасен, поэтому я думаю, что поляк будет пытаться переводить его в партер. Это, скажем так, первая проверка для Шары в UFC. Скорее всего, его уже готовят к более серьезному оппоненту», — приводит «РБ Спорт» слова Абдулвахабова.

Поединок между Магомедовым и Олексейчуком состоится 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: Metaratings.ru.
Михал Олексейчук
Шарабутдин Магомедов
ММА
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