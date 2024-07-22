Леон Эдвардс — Белал Мухаммад: статистика и результат последнего боя перед UFC 304

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), британец Леон Эдвардс проведет поединок с американцем Белалом Мухаммадом в ночь с 27 на 28 июля на турнире UFC 304 на арене «Co-op Live» в Манчестере (Великобритания). Бой станет главным событием вечера ММА.

В России турнир в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Поединки основного карда бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

Эдвардс с начала своей карьеры провел 25 боев, одержав в них 22 победы и потерпев 3 поражения, при этом один бой был признан несостоявшимся. Последний бой он провел 16 декабря прошлого года на UFC 296 против Колби Ковингтона, одержав победу единогласным решением судей. Это была вторая защита чемпионского пояса для Леона.

Мухаммад провел 26 боев в ММА, из которых выиграл 23, проиграл 3 и один бой был несостоявшимся. На данный момент он занимает второе место в рейтинге бойцов полусреднего веса. Последний бой Белала состоялся 6 мая прошлого года на UFC 288 против Гилберта Бернса и завершился победой по решению судей.

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