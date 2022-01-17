Идущий сквозь пули. Келвин Каттар быстрее всех в истории UFC пропустил 1000 значимых ударов

Шокирующие темпы.

Келвин Каттар избил Гигу Чикадзе на UFC Vegas 46 и вернулся в тесный кружок топовых претендентов полулегкого веса. Американец сделал с грузинским кикбоксером примерно то же самое (за вычетом 1-го раунда), что ровно год назад с ним самим сделал Макс Холлоуэй — устроил беспощадный микс из погони с расстрелом.

Особенно разящими были сегодня локти Каттара — они несли не только колюще-режущий, но и ударный эффект. Такое ощущение, что после первых же двух тяжелых локтей американца Чикадзе больше не был прежним. Как говорил когда-то Фирас Захаби — идти сквозь локти гораздо тяжелее, чем сквозь панчи.

Правда, итоги победы для Каттара немного противоречивы — помимо максимального результата он вынес из поединка выдающийся антирекорд. Американец пропустил свой 1000-й значимый удар в UFC, и это с учетом, что он провел в промоушене всего 10 поединков!

Ни один другой боец в истории UFC не набирал подобный ущерб с такой скоростью. Вот как выглядит список тех, кто пропустил свою тысячу значимых ударов быстрее всего:

Келвин Каттар / за 10 боев в UFC пропустил 1000 значимых ударов

Анджела Хилл / 15

Педро Муньос / 16

Жозе Альдо / 16

Робби Лоулер / 19

Джессика Андраде / 20

Эдсон Барбоза / 22

Если быть предельно точным — Каттар запустил 1120 значимых ударов за 10 поединков. 112 в среднем за бой. 7,64 значим ого удар а он пропускает в минуту (только Джастин Гэтжи в истории UFC пропускал в среднем за минуту больше). Не забываем, что Холлоуэй разгрузил на Каттара безумные 445 значимых — абсолютный рекорд за поединок. При такой волне ущерба Келвин по-прежнему ни разу не побывал ни в нокдауне , ни в нокауте.

Очень близок к нему по скорости набора ущерба Брайан Ортега. За 10 боев в UFC он пропустил 925 значимых ударов. Скорее всего, в ближайшем одном-двух поединках он станет вторым после Каттара в вышеприведенном списке. Джастин Гэтжи когда-то шел самыми ударными темпами в этом направлении — уже после трех первых боев в UFC на «Хайлайте» висело 420 пропущенных, но затем — к счастью для его статистики и здоровья — он выдал серию быстрых побед, которые замедлили темп пропускаемых ударов. Так или иначе, после 9 поединков в UFC Гэтжи пропустил 725 значимых.

Ход же Каттара настолько шокирующий, что даже Холлоуэя он обогнал в два раза. Максу потребовалось «хотя бы» 20 поединков, чтобы принять свою 1000 значимых. Каттар прошел этот путь за 10 боев. Правда, гаваец пока единственный в истории, кто пропустил больше 1000 значимых в голову. Каттар в голову пока пропустил 648...