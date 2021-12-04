«После его колена моя грудь болела два года». Соперники вспоминают молодого Жозе Альдо как свирепый мор

Хроника увечий.

Жозе Альдо — один из считаных примеров в истории элитных ММА, когда боец в экстремально молодом возрасте обладал физической силой зрелого атлета и навыками, которые превосходили любой опыт и знания.

Формально второй самый молодой чемпион в истории UFC — в возрасте 24 лет и 72 дней бразилец завоевал титул в полулегком весе, победив Марка Хоминика в апреле 2011-го. Джон Джонс стал чемпионом, будучи на 194 дня моложе, но тут важно сказать, что Альдо три года выступал в WEC и не имел формальной возможности стать чемпионом UFC пораньше, хотя являлся лучшим полулегковесом мира как минимум с апреля 2010-го (на тот момент Альдо было 23 года и 72 дня, он победил Майка Брауна и Юрайю Фэйбера. Если бы он был в UFC, то стал бы самым молодым чемпионом в истории).

Атлетизму молодого Альдо трудно подобрать аналоги — уже в 21 год это был идеально координированный, сверхбыстрый, пластичный, необычайно сильный, прыгучий и тяжелобьющий боец. Скорость бразильца была такой, что он мог успеть выбросить молниеносное колено и нокаутировать за безобидный разведочный джеб. Пластика, прыгучесть и взрыв — такими, что мог снести летящим коленом на 8-й секунде топового Каба Суонсона. Плотность костей — такой, что одним-двумя лоу-киками мог порвать людям мышцы ног.

Мы видели в истории ММА много хороших лоукикеров, но только Альдо мог без преувеличения одним-двумя киками по ногам мгновенно изменить течение раунда. Посмотрите его первый бой против Фрэнки Эдгара — пока Альдо бил по два-три лоу-кика за раунд, он делал огромную разницу. Когда он отказался от лоу-киков в поздних раундах и только боксировал — поединок мгновенно стал равным. Одно из самых страшных лоу-кик-избиений в истории ММА Альдо устроил Юрайе Фэйберу, ноги которого окрасились в черно-лиловый цвет.

При этом немногие знают, что за 5 раундов бразилец пробил всего-то 27 лоу-киков. Сегодня бойцы бьют по 50-70 мощных лоу-киков за бой и спокойно доживают до гонга. Волкановски нанес Холлоуэю 80 лоу-киков в первом бою, Мигель Баэза пробил Сантьяго Понзиниббио 45 жесточайших лоу за 3 раунда — и никаких пугающих последствий. А после 10-15 лоу-киков Альдо люди страдали месяцами, а кто-то — как Джонатан Брукинс — страдает уже 13 лет.

Другой поразительно развитый навык Жозе — это защита от тейкдаунов. Не обладая борцовской базой (Альдо начинал с капоэйры и джиу-джитсу), он защищался от борьбы почти идеально. Когда бразилец был неуставшим, никто и никогда не мог его контролировать в партере или систематически переводить. Так высвобождать ногу из захвата (то, что американцы называют «limpleg») не мог больше никто. Сейчас стат-сервисы часто путают зрителей процентом защиты от тейкдаунов. В стат-панели какого-то бойца висят 100 или 90% защиты от тейкдаунов, и кажется, что перед нами элитная цифра. Но 100% защиты от тейкдаунов могут набраться с 10 и даже с 5 остановленных попыток перевода. Гораздо нагляднее смотреть на процент защиты при большом количестве попыток. Так вот у Альдо эта цифра просто монструозная — бразилец за 13 лет в WEC и UFC был переведен всего девять раз со 101 попытки! Для сравнения: один из лучших борцов в истории ММА Жорж Сен-Пьер был переведен в UFC восемь раз с 54 попыток.

Можно долго подкреплять класс Альдо выдержками из статистики, но в боях впечатления соперников говорят гораздо красноречивее. Мы собрали воспоминания оппонентов великого бразильца о бое с ним, и они скорее напоминают жалобы пострадавших на тяжелую и страшную болезнь

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Марк Хоминик: «После этого боя со мной что-то случилось. Я стал чувствовать все удары больнее, гематомы стали больше, чем раньше»

«К бою против Жозе Альдо я подходил в великолепной форме (Хоминик дрался с Альдо за титул UFC в апреле 2011-го. — Прим. «СЭ»). Я не проигрывал три года подряд, выиграл пять поединков кряду у хороших соперников: Брайана Каррауэя, Леонарда Гарсии, Джорджа Рупа. Я знал, что у Альдо никогда не было такого соперника, как я, кто будет заходить постоянно на его дистанцию, давить и меняться с ним ударами. Функционалка была моей сильной стороной, и я знал, что это может сыграть большую роль. Собственно, в 5-м раунде вы сами это и увидели.

Помню, что к бою была какая-то дикая загрузка по медиа. Два месяца подряд я давал каждый день интервью по 3 часа разным канадским и американским медиа. Тогда ММА были еще в новинку, и мне приходилось в интервью рассказывать не только о бое, но об истории спорта. Что меня удивило больше всего в самом поединке — это то, что Альдо начал бороть меня. Бой только начался, и он сразу же перевел меня. Его контроль дистанции тоже сильно удивил. Он сокращал расстояние быстрее всех соперников, с которыми я когда-либо встречался. Я выверял дистанцию, думал, что я в безопасности, а потом — бум — и мне прилетает правый прямой. И то же самое с его лоу-киками — ты просто не успеваешь их увидеть. А сила ударов... Я провел больше 25 боев по кикбоксингу, 30 поединков по ММА — и ни в чьих ударах я не чувствовал такой силы, как в его.

Марку Хоминику разрешили продолжить бой с Жозе Альдо, несмотря на гигантскую гематому.

После его левого бокового, по-моему, у меня вскочила эта гематома. Люди удивляются, как бой не остановили и доктор разрешил мне драться. Но дело в том, что тот поединок был первым по ММА для местной атлетической комиссии. Они никогда раньше не работали на этом спорте. И доктор был абсолютным новичком в ММА.

Он осматривал меня, сомневался, не знал, что делать, а потом его просто вытолкал Большой Джон. Я много лет знал Джона, знал его семью, супругу, и он мне очень помог. «Марк, ты готов продолжать?» — «Готов». И он просто вытолкал доктора из клетки, и я продолжил бой. С такой гематомой есть одна штука — когда она рассасывается, у тебя опухает через пару дней все лицо. Оно просто обвисает. Через две недели после боя у меня родилась дочь, и первые фотографии с ней получились не очень из-за моей физиономии. После этого боя со мной что-то случилось физически. В следующих боях все удары я чувствовал гораздо больнее и острее, чем когда-либо в жизни. Все синяки и гематомы возникали просто из ничего и раздувались до размеров, о которых я никогда не знал раньше. Что-то случилось с моей кожей, я не знаю, как это объяснить".

Юрайя Фэйбер: «Когда я давал интервью после боя, думал, что потеряю сознание от боли»

«Обычно, если ты пропускаешь сильный лоу-кик в спарринге, ты встряхиваешь ногу, немного хромаешь, но к концу тренировки чувствуешь себя более-менее нормально. Но кики Альдо — это нечто другое.

Нога Фэйбера после 27 лоу-киков Жозе Альдо.

Я помню, как после 2-го раунда у меня на колене вздулась гематома размером с бейсбольный мяч. Когда мы оказались в партере, я просто не мог согнуть ногу. Когда мы давали интервью после боя, я думал, что потеряю сознание от боли до того, как интервью закончится.

Еще он попал мне летящим коленом в грудь, и эффект от этого удара я начал чувствовать далеко не сразу. В бою меня на секунду потрясло от этого колена, но потом я ничего не чувствовал. Но когда спустя два месяца у меня наконец перестали болеть ноги после лоу-киков, вдруг началась боль в том месте груди, куда попало колено. И это место болело у меня потом почти два года".

Джонатан Брукинс: «Альдо режет голенью мышцы ваших ног пополам. По сей день мое колено опухшее после его лоу-киков»

«Я помню день, когда я лежал на диване и смотрел WEC. Мы всегда нашей командой смотрели бои перед отбоем. И тогда я впервые увидел этого мальчишку Альдо. Он выиграл и делал сальто в клетке. Я тоже в те времена был тем парнем, кто после побед делал сальто. Я еще не выступал в WEC, мы очень хотели попасть туда. И тогда — на диване — я сказал моему тренеру, показывая на телевизор: «Вот увидишь, спорю на что угодно, мой первый бой в WEC будет с этим пацаном».

Самого Альдо я не видел вплоть до дня взвешивания. Помню, в день взвешивания я встал пораньше. Я всегда был тем, кто занимал беговую дорожку первым. В Hard Rock тогда была единственная беговая дорожка, и я всегда просыпался первым, чтобы занять ее. А тут я прихожу и вижу, что она уже занята. Этим пацаном Альдо. Меня это привело в бешенство: «Как он мог проснуться так рано?!» Я помню свои первые впечатления от живой встречи с ним. Я бы выразил их одним словом — серьезность. От него исходила настоящая серьезность. Я не знаю, показалось ли мне это так из-за того, что он первым занял дорожку, или что-то еще, но вот эта настоящая серьезность, жесткость — они были в нем.

... Ко второму раунду я уже был смертельно запуган его лоу-киками. Я даже пытался прыгать через них. Господи, это было ужасно...До этого я дрался много раз и всегда думал, что лоу-кики ничего мне не сделают. Но здесь... Боль от них была невыносимой. Несколько дней после боя были периодом, когда я прошел через самую большую физическую боль в своей жизни. Самое страшное оружие у любого человека, если оно используется правильно, — это кость голени. Это самое разрушительное средство, которое есть у вашего тела. И Альдо своей голенью режет мышцы ваших ног пополам. Вы чувствуете, как внутри ноги у вас начинается кровотечение. И по сей день мое колено опухшее после этих лоу-киков и в нем скапливается жидкость. У меня смещен хрящ, потому что Жозе разорвал кучу мышц в моей ноге. После же боя в колено натекло столько крови, что врачи отсасывали ее через шприц".

Кенни Флориан: «У Альдо сила бедер как у средневеса»

«У Альдо нет борцовской базы, но никто не мог его перевести (Флориан дрался с Альдо за титул UFC в октябре 2011-го. — Прим. «СЭ»). Не сказать, что он делал какие-то супертехничные вещи в борьбе — контратаки или что-то такое. Прежде всего он хорош в том, чтобы улизнуть от борца, сбить тебе проход в ноги, и особенно хорош — в высвобождении ноги из захвата. Он выдергивает ногу из захвата с бешеной скоростью. Это настоящая дикость, как быстро он выдергивает ее.

Взять мой первый проход в ноги в нашем бою. Я не мог бы сделать его лучше, своевременнее и быстрее, чем сделал. Но его сила бедер... она как у средневеса. Я так и не смог понять — мне ли не хватало физической силы в борьбе против него или он так был силен. Думаю, и то и другое. Он точно силен. Я знаю, что такое сила на ощупь, и у него эта сила была. И он делает определенные вещи в борьбе, которые неправильны, но за счет скорости и атлетизма они проходят. Например, просто отскакивает от сетки, когда ты контролируешь его.

Лоу-кики Альдо... После них я несколько месяцев не чувствовал мои ноги полностью. Он бил мне внутренние лоу-кики, которые сильно повредили мои нервы. Несколько месяцев я не чувствовал нормально ног. Тер кожу ноги пальцами и ничего не чувствовал. Все нервы омертвели. Альдо бьет кики очень быстро, бьет четко костью голени, а не стопой. Это очень больно.

Я ненавижу в анализе использовать фразу «ну вот он такой атлетичный». Этим словом можно объяснить вообще все и не париться. Я не люблю его. Но в случае с Альдо без него не обойтись. Этот парень п*** какой атлетичный. Его скорость, сила и способность взрываться — на другом уровне. Возможно, он лучший атлет в UFC. И он также одним из первых начал использовать этот мини-ров между канвасом и сеткой. Там есть такое узенькое углубление, Альдо засовывает туда ногу, и потом ее нереально оттуда вытащить. Нужно его поднимать, а сделать это, когда вы завязаны у сетки, непросто. Сейчас уже многие знают об этом рве, но тогда он был одним из первых, кто использовал эту штуку".

Чад Мендес: «Я мог задавить любого своей лошадиной силой, пока не встретил Альдо»

«Впервые я увидел Альдо, когда он дрался в WEC. У Юрайи (Фэйбера, партнера и друга Мендеса. — Прим. «СЭ») была тренировка, и после нее мы увидели на арене молодого Альдо. Тогда он еще не был чемпионом, но Юрайя сказал про него: «Этот парень будет очень жестким». Он был молодой, супервзрывной и очень атлетичный. Не боялся брать риски в стойке, действовал суперагрессивно.

До Альдо я перемалывал всех соперников чистой лошадиной силой, но когда встретился с ним — впервые почувствовал равного себе. Когда проходил ему в ноги, сразу ощущал эти силу и взрыв, ни в чем не уступающие мне. Вот эта сила удивила меня больше всего.

И подбородок Альдо... Сложно передать, как это выносило мой мозг. Я бил его со всей силой, что во мне есть, всеми ударами. Я довел этот страшный апперкот от пола, когда показал ложный проход. Над этим апперкотом мы работали весь лагерь. Но он спокойно съел его. Это убивает тебя. И он очень силен в партере, я чувствовал там его силу и навыки".

Крис Микл: «Там, где обычный боец успевает нанести 2-3 удара, Альдо наносит 7»

«Я ожидал, что он будет быстрым, но даже близко не мог предположить, насколько быстрым (Микл проиграл Альдо нокаутом на WEC 39 в марте 2009-го. — Прим. «СЭ»). Ты не видишь, когда он выходит на другие углы атаки, потому что его движения бедер, движения тела очень быстрые. Поэтому потом тебе прилетают панчи и кики, которые ты не успел увидеть. Удары вылетают настолько быстро, что ты не успеваешь реагировать на каждый.

Когда тебя касается один удар, тут же прилетает пачка, и тебе приходится блокировать их наугад, просто отмахиваясь со всех сторон. С обычными ребятами ты просто паришься об их левом хуке, например, или о каком-то одном ударе. Но с Жозе ты опасаешься не его силы, а скорости. Удары просто не видно, и на первый удар в комбинации ты не успеваешь среагировать. Он успевает ударить тебя в одну и ту же точку с нескольких разных углов. Обычный боец успевает нанести 2-3 удара, но Альдо в этом же самом положении успеет нанести 6-7?.

В материале использованы отрывки из текстов MMAfighting.com, интервью бойцов Youtube-каналам «This Life Ain't For Everybody» и «Lytes Out Podcast». В ночь на 5 декабря Альдо подерется с Робом Фонтом на UFC Vegas 44.