У Узаира Абдуракова очень небанальная судьба для дагестанского спортсмена.

Узаир Абдураков, Россия, 26 лет. Легкий вес.

Статистика в ММА: 13 побед, 1 поражение, 1 ничья.

Абдураков работал дизайнером в фотостудии, а потом внезапно стал кочегаром в небольшом якутском городке, где зимой температура опускается ниже минус 50 градусов. Так старший брат решил вылечить его от очень вредных привычек. Получилось — теперь Узаир профессиональный боец.

В апреле он бился за титул чемпиона Eagle FC (промоушен Хабиба Нурмагомедова) в легком весе, но проиграл единогласным решением судей Меди Дакаеву. Это было его первое поражение в профессиональной карьере. 4 сентября на турнире Eagle FC 40 Абдураков проведет 16-й бой, соперник — бразилец Виктор Ромеро (10-4). За несколько дней до поединка Абдураков рассказал о себе и своей карьере в интервью «СЭ».

«Однажды было минус 56 или 57. К такому холоду привыкнуть невозможно»

Сейчас Абдураков проводит в Дагестане куда больше времени, чем несколько лет назад. Просто потому, что здесь он тренируется.

— В Якутске в плане спарринг-партнеров и тренировок очень слабо, максимум это местный уровень. Если собираешься выступать на международной арене и конкурировать с сильными ребятами, то нужно практически все время находиться в Дагестане, где много сильных и голодных ребят, которые тоже развиваются. Сидеть в Якутске, готовиться там и выступать на местном уровне... Конечно, у нас есть хорошая команда, собрали хороших кикбоксеров, борцов, но этого все равно мало. Универсалов мало, их можно буквально по пальцам сосчитать.

Теперь уже чаще нахожусь в Дагестане, чем в Якутии. Приходится чем-то жертвовать. Когда приезжаю в Махачкалу, первым делом снимаю квартиру и начинаю ходить по всем залам, тренироваться.

— Вы же родом из села неподалеку от Хасавюрта, верно?

— Да-да, Хасавюртовский район, село Байрамаул.

— Наверное, путь в спорте начали с вольной борьбы?

— Я практически все детство отдал вольной борьбе, но никаких успехов не добился — так, на районном уровне.

— Но занимались серьезно?

— Конечно. 7-8 лет уделил этому делу. А потом «отдыхал» четыре года.

— А ММА увлеклись уже в Якутии или еще когда в Дагестане жили?

— До того как переехать в Якутию, я некоторое время жил в Сургуте. Году в 2016-м стал смотреть на YouTube бои Алдо, Андерсона Сильвы. ММА тогда только начал развиваться на Севере, ребята позвали в зал. Пришел, стал тренироваться чисто для себя. Потом прошел чемпионат города по ММА, мне предложили выступить. Я согласился, выиграл два боя и стал первым. Затем заново забросил спорт, полгода не тренировался, а после переезда в Якутию снова начал заниматься, потому что мне там делать нечего было. Поселок Хандыга, население — 4-5 тысяч человек. Кроме как пойти в спортзал, делать там нечего, но и в спортзале конкуренции нет. Там ты не можешь сходить в кинотеатр, пойти погулять. На улице минус 50 градусов — какое гулять? До магазина-то не дойдешь.

— Какая была самая низкая температура за все время вашей жизни в Якутии?

— Если не ошибаюсь, было минус 56 или 57. А в этом году, когда я готовился к бою с Мехди Дакаевым, пацаны мне писали, что там температура до минус 62 опустилась.

— На полюс холода в Оймякон не ездили?

— Нет, там не был ни разу. Республика Саха вообще огромная.

Один раз тренер Вани Охлопкова сказал: «Надо съездить в Мирный, я там буду реферить, мой друг будет главным судьей». Собрал небольшую команду, посадил нас в «Газель» и отправил в Мирный. Я-то не знал, что нам придется 1000 км по тайге ехать! Ехали около полутора суток, я каждый километр думал: «Зачем я на это подписался?» (Смеется.) Еще повезло, что зимой поехали. Если бы поехали летом, пришлось бы переплавляться на 7-8 паромах, добирались бы 3-4 дня. Не успел на паром — ждешь следующего до утра или вечера. Там стабильно так в маленьких поселках.

— Как надо одеваться, чтобы относительно комфортно чувствовать себя в минус 50?

— Как я только ни одевался — все равно себя комфортно не чувствовал. У меня была мишленовская обувь, покупал тысяч за десять, наверное. Для меня зимняя обувь за 10 тысяч — это очень дорого, за летнюю отдал бы 15-20, но за зимнюю... Еще надевал 2-3 пары толстых носков, две пары лосин, пуховик и очень толстую куртку. Выходил на улицу — мерз до костей за 5 минут. И это я оделся максимально по-теплому...

А знаете, где сейчас нахожусь? Гора Тарки. Вот поедем с пацанами на смотровую площадку.

— Сейчас там, наверное, туристов много.

— Да, машину поставить почти негде. Там еще открыли всякие кофейни с видом на город, народу тьма.

«Это как иметь много и сразу потерять все. Потерять здоровье, все потерять и начать жить сначала»

— Вы сказали, что до переезда в Якутию жили в Сургуте. Когда уехали из Дагестана?

— В 2012 году, из-за того что не было стабильности. Уехал в Сургут на заработки. Четыре года там прожил.

— А кем в Сургуте работали?

— Дизайнером в фотостудии. Кружки, футболки печатал.

Но в Сургуте у меня начались проблемы. Чтобы от них избавиться, пришлось уехать в Якутию. Теперь новые друзья, все новое.

— Как начались эти проблемы?

— Когда ты молодой и за тобой нет особого присмотра, это все начинается... Я думаю, все начинается от компании. С кем поведешься — от того и наберешься. Бывает, что связываешься не с теми людьми, а когда ты молодой и мозги на место вправить некому, ты просто идешь по течению. Против течения в этот момент не попрешь.

— Вы с какими-то местными ребятами познакомились, получается?

— Вообще Сургут такой город, где местных нет. Местные там только ханты.

— Насколько серьезные были проблемы?

— Это как иметь много и сразу потерять все. Потерять здоровье, все потерять и начать жить сначала.

— Про спорт тогда забыли полностью?

— Конечно. Четыре года я и спорт были несовместимы. Когда я переехал в Якутию, был очень замотивирован, хотелось что-то делать. Буквально жил в спортзале. Потом перебрался из поселка в Якутск, снял там квартиру. Затем начал ездить на сборы в Москву — тогда еще был зал Eagles ММА. Там было много крепких ребят, все первые номера России были подписаны в этот зал. Потом, когда зал закрылся, стал ездить в Дагестан. А если говорить о моих проблемах — давайте проедем эту тему, если не сложно.

«За смену закидывал 25-40 тонн угля. Один. Лопатой»

— Тогда расскажите про кочегарку. Вы, кажется, говорили, что за смену один человек должен был загрузить не менее 10 тонн угля.

— Если бы десять... Например, в смене 2-3 человека. Один следит за давлением, другой закидывает уголь, на следующий день менялись. Если не ошибаюсь, делали по 25-40 тонн.

— Один человек за смену?

— Один человек, лопатой.

— Такой вес... Человеку, который этим не занимался, даже 1 тонна кажется чем-то невероятным.

— Каждый день вели запись, сколько лопат закинули. Закинул в котел 50 лопат — записал, и так далее. В голове сейчас крутится 25-45 тонн. Мы все записывали в тетради, каждое утро приходила проверка.

— Сколько длилась одна смена?

— Или с 8 утра до 8 вечера, или наоборот. Один день работаешь с утра, а на следующий — в ночную смену.

— И без перерыва нужно бросать уголь?

— Да. Пока бросаешь — настолько грязный становишься! Домой приходишь, улыбаешься — из белого одни зубы!

— Если оценивать работу по сложности — сколько баллов из 10 поставил бы такой работе?

— Я бы поставил 11 (смеется).

— А работе бойца ММА?

— Каждое утро, когда просыпаюсь, говорю себе: «Сложнее этой работы ничего нет». Ты не можешь себе позволить лишнего, ты должен четко следовать режиму. Каждый день делать одно и то же. Если не будешь каждый день делать одно и то же — не будешь расти. Кровь, пот, травмы — это все очень тяжело дается. Скажу так: человек должен быть очень силен характером, чтобы заниматься этим спортом.

— Работа в кочегарке помогла каким-то образом прибавить в плане физической силы, учитывая, с какими весами вы там работали?

— Это просто меня уничтожало. Там ты ничего не видишь на расстоянии вытянутой руки, настолько пыльно бывает. Надеваешь две пары респираторов — все равно потом 2-3 дня черным углем харкаешься. В спортзале работаю 2-3 часа на выносливость, через пару дней прихожу в зал — опять выносливость упала. Так что не сказал бы, что с такой работой прибавляешь в физическом плане. Просто очень сложная работа. Респект кочегарам!