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Как Ярослав Амосов надавал лещей фейковому инвалиду в метро. Тот прикидывался хромым и просил деньги

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Ярослав Амосов.
Фото Соцсети
А сначала хотел подать ему милостыню.

Непобежденный чемпион Bellator Ярослав Амосов (27-0) всегда отличался кротким и незлобивым нравом.

Соперников не ругал, историями об уличных драках не сыпал, в конфликты никогда не влезал. Дать отпор неадекватному юзеру — и то для него сложная задача. Как-то Ярослав рассказал о парне из соцсетей, который преследовал его годами и под каждым постом ставил эмодзи петуха. Однажды он пришел в комментарии даже под новогодним поздравлением и облил грязью за то, что боец надел очки. «Че ты напялил? Хочешь казаться умным?» Амосов отписался максимально миролюбиво: «Я уже думал, ты в Новый год не уйдешь с нами, думал, все плохое останется в старом году. Но ты пошел, спасибо тебе большое».

Фото Соцсети

Тем удивительнее история, которую он сам рассказал в недавнем выпуске канала «От души в душу». Как-то (город и время не уточняются) во время поездки в метро Ярослав заподозрил, что с инвалидом, просившем в вагоне милостыню, что-то не то. Он решил проследить за ним, вышел на одной станции и тут вдруг увидел, как тот убрал костыли и пошел резвым шагом. Боец догнал притворщика и решил перевоспитать силовым методом.

***

Ярослав Амосов. «Дрались стенка на стенку. Слышу крик: «Бейте того, кто в футболке «Боевое самбо»!»

Ярослав Амосов: «Короче мы ехали в метро с тренировки, и тут на какой-то станции заходят инвалиды. Еле идут такие, с костылями. А я еще думаю: «******, может дать ему денег?». Но потом у меня чуйка: «Нет, вот ему точно не надо давать деньги». А мы решили выйти из вагона, когда уже все выйдут. И этот инвалид обошел уже вагоны, они же обходят их все, и вышел уже, сел на лавку, сидит и зашнуровывает шнурочки себе. А мы проходим, и я уже дивлюсь: «******, он уже как-то нормально выглядит» и говорю: «А ну-ка, Димончик, давай посмотрим». И мы стоим, туда-сюда, смотрим, пока завяжет шнурки. В итоге завязал, встает, костыли складывает себе подмышку и идет! Просто взял и пошел себе. И мы пошли за ним».

Фото Соцсети

Дмитрий Гриценко, боец Bellator: «А мне тут как раз звонят еще, бой предлагают. Я соглашаюсь, говорю: «Да-да, можно я перезвоню? Две секунды...», а они про бой рассказывают: «Тут в общем такие и такие условия...» — «Да-да, всего доброго, я перезвоню». Я уже понимал, что будет и думал: «Дай хоть раз ему вмажу».

Ярослав Амосов: «Я ему подзатыльник дал».

Ярослав Амосов. «Подписался сюда не для того, чтобы драться с русскими пацанами». В Bellator — чемпион из Украины

Дмитрий Гриценко: «И когда ему дали лещину, тип сразу весь такой съежился, трясет головой: «Я понял, я понял, я понял». Ярик дает ему опять леща, он снова: «Я понял, я понял, я понял». Опять леща дает, и воспитывает его: «Из-за таких, как ты, потом людям, которым реально нужна помощь, не дают деньги». И дает ему лещи, а тот продолжает трясти головой, весь съежился: «Я понял, я понял, я понял». А я там сзади прыгаю: «Ну когда уже я дам ему?», и как крыса сзади вмазал ему (смеется).

Ну хочется же хоть раз дать (смеется), дал и начинаю: «Ну ты понял?!». А тут уже подходят бабули, смотрят, и еще здоровый мужик какой-то подошел. Все выглядит, как будто мы двух инвалидов с костылями забиваем (смеется). Я поворачиваюсь к ним: «Он обманывает людей, просит деньги, типа ходить не может, а потом сам побежал». И они такие: «Ааа, правильно, бей его!». И две бабули за нас короче и мужик тот уже говорит: «Правильно!»

Bellator (Беллатор)
Ярослав Амосов
ММА
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