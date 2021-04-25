Экс-чемпион UFC сломал ногу уже на 17-й секунде боя. Смотреть на это невозможно

Та самая страшная травма голени. Бедняга Крис Уайдман.

В единоборствах довольно часто случается, что после лоу-кика голень ломается словно пластилиновая. В YouТube много таких подборок. Смотреть на это тяжело. На турнире UFC 261 такая неприятность случилась с бывшим чемпионом лиги в среднем весе Крисом Уайдманом. На 17-й секунде поединка с Юрайей Холлом он нанес лоу-кик, попал в блок, и его голень развалилась.

По мнению известного в США ортопедического хирурга Стива Мора, после подобных повреждений на восстановление у спортсменов уходит по 3-6 месяцев, а затем еще год требуется для адаптации к физическим нагрузкам. Есть мнение, что такие переломы связаны со сгонкой веса: бойцы выгоняют воду, вместе с ней из организма выходят минеральные вещества (например, кальций), из-за чего кости теряют прочность.

Chris Weidman was stretchered off after suffering a leg injury against Uriah Hall. #UFC261 pic.twitter.com/lpwhGmHO3D — ESPN (@espn) April 25, 2021

Парадокс, но ранее такую же травму в UFC получил великий Андерсон Силва — как раз в бою с Уайдманом. Дело было в декабре 2013 года. Это был реванш — в их первом поединке, в мае 2013-го, бразилец проиграл нокаутом.

«Это был худший момент в моей жизни, — вспоминал Силва на пресс-конференции в октябре 2014 года. — Тогда я почувствовал боль, которой никогда не испытывал. Когда я понял, что нога сломана, то подумал, что моей карьере конец».

Силве через несколько часов после злополучного поединка с Вайдманом сделали операцию, вставив в ногу титановый стержень. Он два дня не смотрел на ногу, боясь увидеть что-то страшное. А когда посмотрел, понял, что после операции она выглядит абсолютно нормально.

Потом Силва отказался от обезболивающих — ему казалось странным, что у него ничего не болит. Он решил полагаться только на лед. Боль появилась, да еще какая — бразилец просил жену увозить его из дома по ночам, когда боль обострялась, чтобы дети не видели и не слышали, как он плачет.

Со временем боль ушла, а Андерсон вернулся в зал. Уже в феврале 2014-го он работал на мешке.

Встала новая проблема: бить ли левой ногой? Силва — боец, который любит и умеет бить ногами, ударная техника — его база.

«После того как моя нога зажила, я начал наносить ею удары, но не в полную силу, — говорил Силва на той же пресс-конференции. — Сейчас я бью левой не так сильно, как раньше, но это нормально. Без всякого страха работаю над тем, чтобы вернуть былую мощь. К бою я буду готов на 100 процентов. Тренируюсь с большим энтузиазмом. Долгое время я не мог бегать, а просто сидел и смотрел, как это делают другие. Теперь же я бегаю как Форрест Гамп».

Силва вернулся в октагон через 13 месяцев после злополучного поединка с Уайдманом и провел бой с Ником Диасом. Для бразильца все прошло удачно — он победил решением судей. Потом результат боя был аннулирован, поскольку бразилец попался на допинге, но это уже совсем другая история. Из последующих пяти поединков Андерсон проиграл в четырех — правда, и дрался он с топ-бойцами. Перелом голени не мог не повлиять на карьеру Силвы, но нельзя однозначно утверждать, что именно это стало главной причиной спада в карьере бразильца, все же бойцу уже 45 лет.

Силва по поводу травмы Уайдмана сделал заявление в Instagram: «Мое искреннее сочувствие тебе, чемпион. Желаю скорейшего выздоровления! Тебе и твоей семье хочется пожелать света, любви и гармонии. Болельщики UFC, уважайте чемпиона в этот момент, и давайте вместе еще раз пожелаем Уайдману, чтобы он выздоровел на все 100%».

Когда Силва сломал голень, ему было 38. Уайдману — 36. Однако если возвращения Андерсона тогда ждали, то сейчас есть сомнения в том, что Крису есть смысл продолжать карьеру. В 2013-м было ощущение, что потенциал Силвы не исчерпан, Уайдман же свой пик прошел безвозвратно — у него в последних семи боях пять поражений. Зачем подвергать здоровье риску, когда уже точно больше не поборешься за титул чемпиона?