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Экс-чемпион UFC сломал ногу уже на 17-й секунде боя. Смотреть на это невозможно

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 09:45
Крис Уайдман сломал ногу во время боя против Юрайя Холла. Фото USA Today Sports
Крис Уайдман сломал ногу во время боя против Юрайя Холла. Фото USA Today Sports
Та самая страшная травма голени. Бедняга Крис Уайдман.

В единоборствах довольно часто случается, что после лоу-кика голень ломается словно пластилиновая. В YouТube много таких подборок. Смотреть на это тяжело. На турнире UFC 261 такая неприятность случилась с бывшим чемпионом лиги в среднем весе Крисом Уайдманом. На 17-й секунде поединка с Юрайей Холлом он нанес лоу-кик, попал в блок, и его голень развалилась.

По мнению известного в США ортопедического хирурга Стива Мора, после подобных повреждений на восстановление у спортсменов уходит по 3-6 месяцев, а затем еще год требуется для адаптации к физическим нагрузкам. Есть мнение, что такие переломы связаны со сгонкой веса: бойцы выгоняют воду, вместе с ней из организма выходят минеральные вещества (например, кальций), из-за чего кости теряют прочность.

Парадокс, но ранее такую же травму в UFC получил великий Андерсон Силва — как раз в бою с Уайдманом. Дело было в декабре 2013 года. Это был реванш — в их первом поединке, в мае 2013-го, бразилец проиграл нокаутом.

«Это был худший момент в моей жизни, — вспоминал Силва на пресс-конференции в октябре 2014 года. — Тогда я почувствовал боль, которой никогда не испытывал. Когда я понял, что нога сломана, то подумал, что моей карьере конец».

Силве через несколько часов после злополучного поединка с Вайдманом сделали операцию, вставив в ногу титановый стержень. Он два дня не смотрел на ногу, боясь увидеть что-то страшное. А когда посмотрел, понял, что после операции она выглядит абсолютно нормально.

Потом Силва отказался от обезболивающих — ему казалось странным, что у него ничего не болит. Он решил полагаться только на лед. Боль появилась, да еще какая — бразилец просил жену увозить его из дома по ночам, когда боль обострялась, чтобы дети не видели и не слышали, как он плачет.

Со временем боль ушла, а Андерсон вернулся в зал. Уже в феврале 2014-го он работал на мешке.

Встала новая проблема: бить ли левой ногой? Силва — боец, который любит и умеет бить ногами, ударная техника — его база.

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«После того как моя нога зажила, я начал наносить ею удары, но не в полную силу, — говорил Силва на той же пресс-конференции. — Сейчас я бью левой не так сильно, как раньше, но это нормально. Без всякого страха работаю над тем, чтобы вернуть былую мощь. К бою я буду готов на 100 процентов. Тренируюсь с большим энтузиазмом. Долгое время я не мог бегать, а просто сидел и смотрел, как это делают другие. Теперь же я бегаю как Форрест Гамп».

Силва вернулся в октагон через 13 месяцев после злополучного поединка с Уайдманом и провел бой с Ником Диасом. Для бразильца все прошло удачно — он победил решением судей. Потом результат боя был аннулирован, поскольку бразилец попался на допинге, но это уже совсем другая история. Из последующих пяти поединков Андерсон проиграл в четырех — правда, и дрался он с топ-бойцами. Перелом голени не мог не повлиять на карьеру Силвы, но нельзя однозначно утверждать, что именно это стало главной причиной спада в карьере бразильца, все же бойцу уже 45 лет.

Силва по поводу травмы Уайдмана сделал заявление в Instagram: «Мое искреннее сочувствие тебе, чемпион. Желаю скорейшего выздоровления! Тебе и твоей семье хочется пожелать света, любви и гармонии. Болельщики UFC, уважайте чемпиона в этот момент, и давайте вместе еще раз пожелаем Уайдману, чтобы он выздоровел на все 100%».

Когда Силва сломал голень, ему было 38. Уайдману — 36. Однако если возвращения Андерсона тогда ждали, то сейчас есть сомнения в том, что Крису есть смысл продолжать карьеру. В 2013-м было ощущение, что потенциал Силвы не исчерпан, Уайдман же свой пик прошел безвозвратно — у него в последних семи боях пять поражений. Зачем подвергать здоровье риску, когда уже точно больше не поборешься за титул чемпиона?

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