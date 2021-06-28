«Вердикт безумен наглухо». В команде Волкова возмущены решением судей по бою с Ганом

Менеджер российского бойца — о плане на поединок, функционалке Александра, следующем сопернике и новом контракте.

Лучший тяжеловес России прямо сейчас Александр Волков проиграл Сирилу Гану единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе (45-50, 45-50, 46-49).

Спустя 20 часов после боя мы связались с менеджером Волкова — Иваном Банниковым.

— Что думаете о судейском вердикте?

— Думаю, что он безумен наглухо.

— Имеете в виду, что двое судей отдали Гану все пять раундов?

— Да, а один судья отдал ему четыре раунда. Пересмотрите бой. Пятый раунд — 24-24 по ударам. В первом и втором раундах Саша перебил Гана. В третьем и четвертом — преимущество Гана. Это могли быть 3-2 по раундам в любую сторону, но никак не 5-0.

— Какие раунды Александр точно забрал, на ваш взгляд?

— Точно первый раунд. Второй забрал не так уверенно, как первый, но он его тоже забрал. Третий забрал Ган. Четвертый и пятый были близки.

— Вы пересматривали бой?

— Да.

— С Волковым и с Тарасом Кияшко?

— Да.

— Как они прокомментировали судейское решение?

— Точно так же, как и я сейчас. Один в один.

— Как мне показалось, Александр в первых двух раундах почти не бил руками. Может, даже в трех.

— Большую ставку делали на ноги. Вот и все. Он выполнял геймплан.

— То есть это не потому, что он не мог найти шанс для атаки руками?

— Нет, ну вы должны понимать, что Ган — специалист по работе вторым номером. Саша не стал заставлять его работать вторым номером, но почему-то все восприняли, будто он пятится, отдал октагон и давал по себе бить. Нет. Саня сам работал вторым номером, пытался его поймать, повалить и, соответственно, бил его ногами. Держал дистанцию, и все было нормально. В третьем раунде Ган взвинтил темп и забрал раунд, а в четвертом Саня вернул. В принципе, на мой взгляд, чуть-чуть не хватило давления и атаки вперед.

— Тарас Кияшко во время боя неоднократно подсказывал, что надо поддавливать, но Александр этим подсказкам особо не следовал.

— Вы поймите, что в бою всегда есть два человека, и вчера Ган смог навязать Саше свой бой. Так бывает. Тут лучшие из лучших дерутся. Считаю, что Саше чуть-чуть не хватило для того, чтобы навязать свою игру. У Гана же это получилось.

— Как сам Саша объясняет этот момент?

— У Саши много эмоций. Надо с ним самим насчет этой темы поговорить. У него и расстройство, и переживания, и тот факт, что фанатов подвел. Все вместе.

— Сейчас много слов про функционалку Александра. Говорят, что ему не следовало столько веса набирать. То есть раньше говорили, что слишком худой, а сейчас — слишком большой.

— Все было хорошо. Это тяжики. Ган дышал ровно так же, как и Саша. В четвертом раунде Ган и вовсе помирал. У Саши с кардио все нормально. Это не техническая и не физическая проблема, на мой взгляд. Это ментальная... Бой на 70 процентов состоит из психологии.

— Другой момент, о котором говорил неоднократно Тарас Кияшко, — это то, что Саше надо быть раскрепощенным.

— Саше не удалось быть раскрепощенным, как Ган. Он был сосредоточен. Но когда мы ему говорили быть легче, Саша нас слышал и начинал легче двигаться.

— Еще сейчас в комментариях постоянно пишут о том, что Волкову нужно сменить команду. Как реагируете на это?

— Спокойно. Критика всегда будет, она никуда не денется. Вы должны это понимать. Саша в любом случае будет тренироваться у западных тренеров. От этого никуда не денешься. Но и говорить о том, что мы ничего не делаем, — это смешно. Специалисты приезжают к нам, или Саша едет к ним. Сделаем работу над ошибками и пойдем обратно вверх.

— Как у Александра сейчас с глазом? В конце поединка был очень серьезный тычок.

— Вроде нормально. Вроде серьезных проблем с глазом нет, но тычки повлияли на ход боя.

— Если состоится реванш между Волковым и Ганом, то как он сложится?

— Они уже знают друг друга. Бой будет совсем другим. Если этот бой был близким, то и повторный бой будет близким. Если Саше дать шанс на реванш, то он выступит немножко по-другому. Но этого «немножко» хватит для того, чтобы победить. Вы сами видели, что бой был близким.

— Если подерутся Сирил Ган и Фрэнсис Нганну, то на кого бы поставили?

— На Нганну. Я считаю, что в Сирила можно попасть, и Сирил немного тушуется, когда на него летят отмороженно. Но это мое личное мнение, и не факт, что оно правильное, потому что они друг друга знают очень хорошо. Это не будет бой парней, которые первый раз встретились. Они несколько лет вместе спарринговали.

— Что будет дальше с карьерой Александра в UFC? Кто следующий соперник?

— Пока мне не сообщили, но, поверьте, как только мне об этом скажут, Саша сразу у себя об этом сообщит.

— Кто был бы наиболее логичным вариантом?

— Идеальный вариант — чтобы следующим соперником стал Стипе Миочич. Но вряд ли нам его дадут. Скорее всего, это будет Марчин Тыбура.

Всем фанатам хочу сказать, чтобы они не переживали: у Саши новый контракт с UFC на пять боев, он никуда из UFC не денется, вернется наверх и всем докажет, что это [поражение от Гана] было досадным недоразумением.