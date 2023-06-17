Мощная встреча Джонса и Нганну на турнире PFL. «Я король и умру королем. Мы могли подраться, но ты ушел»

Наконец-то встретились.

Минувшей ночью в Атланте прошел турнир PFL 5, в главном событии которого один уволенный из UFC тяж Анте Делия победил другого уволенного из UFC тяжа Мориса Грина.

Разумеется, ни о самом этом бое ни обо всем турнире не узнали бы 99,9 процентов российских болельщиков ММА, но в итоге так получилось, что он попал в заголовки как место исторической встречи. Почетный гость турнира, новоподписанный боец PFL Франсис Нганну и угловой Мориса Грина Джон Джонс набрели друг на друга прямо у клетки и поговорили.

Дело не в том, что это их первая встреча, они пересекались пару лет назад в UFC PI и даже делали совместное фото, дело в том, что это их первое историческое столкновение в качестве старого и нового чемпиона UFC в тяжелом весе. Именно освобожденный Франсисом пояс Джон забрал в мартовском поединке с Сирилом Ганом, а на пресс-конференции после того боя назвал камерунца «ссыклом».

И вот теперь они встретились лично, и где-то в воздухе снова завитала идея великого боя.

Джон Джонс: «Ты знаешь, что тебе не нужна эта проблема [не хочешь драться]»

Франсис Нганну: «Ты знаешь, что мне нужна эта проблема»

Джон Джонс: «Есть только один настоящий король. Я всегда был королем, с первого дня. И я умру королем»

Франсис Нганну: «В своем дивизоне. Но в тяжелом весе... [нет]»

Джон Джонс: «Посмотрим. Мы могли бы продать этот бой. Но ты ушел»

Франсис Нганну: «О, нет. Ты отсиживался где-то два года»

Джон Джонс: «Мне пришлось набрать прилично веса, чтобы надрать тебе зад»

Франсис Нганну: «Херня это [дальше неразборчиво]»

Джон Джонс: «Ты занимался борьбой?»

Франсис Нганну: «Я работал над борьбой всегда. Я хочу надрать тебе зад»

Джон Джонс: «Чтобы надрать мне зад, тебе нужна борьба»

Франсис Нганну: «Я работаю над борьбой»

Джон Джонс: «Чтобы надрать мне зад, тебе нужно джиу-джитсу»

Франсис Нганну: «Да, это понятно»

Джон Джонс: «И тебе потребуется не один год, чтобы прибавить в этом»

Франсис Нганну: «Я жду боя с тобой не один год».

Фрэнсис Нганну. Фото Соцсети

Нганну ушел из UFC в январе, не договорившись с организацией по новому контракту. Камерунец, по его словам, хотел, чтобы организация предоставила медицинскую страховку не только ему, но и всем бойцам ростера, а также — юриста, который бы представлял интересы бойцов на совете директоров.

В мае Франсис подписал контракт с PFL, по его условиям, он будет выступать в новой организации в супердивизионе, то есть драться с индивидуально подобранными медийными оппонентами. Боец ACA Тони Джонсон недавно сообщал нашему изданию, что Нганну будет зарабатывать в PFL около 10 миллионов за бой.