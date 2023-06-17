Вартанян разбил Резникова в лиге «Ахмат». После боя внезапно раздали 40 тысяч долларов: на квартиру родителям, на «Картье» для жены

За победу в Гран-при АСА боец из Москвы получил миллион долларов.

Относительно недавно об Артеме Резникове из казахстанского Риддера знали далеко не все фанаты ММА. Например, в мае 2017-го он проиграл в пятый раз подряд, доведя статистику до 14-6. Но потом последовали 10 побед, в том числе пять — в АСА, резонансный бой с Юсуфом Раисовым (Резников выиграл раздельным решением судей), множество ярких, откровенных интервью. Артем превратился в очень заметную фигуру в СНГшных ММА.

Вартанян же стал заметной фигурой уже давно. В АСВ/АСА он выступает уже восемь лет. Бой с Резниковым стал для него же 16-м в сильнейшей лиге России. Оппозиция у него была серьезнейшая — Абдул-Азиз Абдулвахабов, Александр Шаблий, Али Багов, Александр Сарнавский, Мухаммед Коков, Раисов.

Именно Раисова москвич прошел в полуфинале — Юсуфа сняли с боя из-за рассечений после второго раунда. В четвертьфинале же Вартанян поймал на гильотину Алейна Илунгу — в третьем раунде. Резников в четвертьфинале победил экс-бойца UFC Дави Рамоса (единогласное решение судей), а в полуфинале — во втором раунде — поймал на прием «Север-Юг» Андрея Кошкина. «Север-Юг» — коронка Артема, после той самой серии поражений он выиграл таким образом пять поединков. Дошло до того, что глава АСА Майрбек Хасиев пообещал Вартаняну 10 тысяч долларов, если он не попадется на «Север Юг».

Он не попался. Более того, поединок получился неконкурентным: Вартанян забрал первые два раунда, а в третьем победил техническим нокаутом. В начале Резников — борец, грэпплер, очень сильный физически и очень мускулистый парень — пропустил несколько ударов, после чего пошел в борьбу, но законтролировать Вартаняна у него не получилось. Попыток было много — все, по большому счету, неудачные. Затем была стойка, пропущенные удары, разбитое лицо. Вартанян закончил раунд в фулл-маунте.

Во втором раунде изменилось лишь то, что ущерб, принятый Резниковым, стал еще больше. Артем, вроде бы, неплохо начал третью 5-минутку, даже показалось, что он может переломить ход поединка. Однако Вартанян попал ему в висок ногой. Резников повалился вниз, а дальше пошла охота за ТКО. Две минуты Артем спасался — парень он очень духовитый, но в конце концов рефери Максим Протасов остановил бой — после жестких ударов Вартаняна по корпусу лежащего на полу Резникова. Остановка, вне всяких сомнений, справедливая.

Так Эдуард Вартанян стал обладателем миллиона долларов — именно столько полагалось победителю Гран-при. А вот спецбонус в 10 тысяч долларов от Майрбека Хасиева он отдал Резникову. Тут имеет смысл привести диалог Вартаняна и Хасиева полностью — говорили они в клетке сразу поле боя, в микрофоны.

Вартанян: «Майрбек Сулумбекович обещал, если Артем мне не сделает [прием «Север-Юг"], вы мне дадите 10 тысяч. Я прошу вас — так как у Артема благородная цель, он хочет купить квартиру своим родителям — тот приз, который вы мне обещали, передать Артему».

Хасиев: «Мы можем сделать даже больше. От фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова мы доложим еще 20 тысяч долларов. Без проблем».

Вартанян: «Я выбрал эту дату не случайно. У моей супруги сегодня день рождения. Это одна из причин, по которой я не мог проиграть. Я, конечно, не хочу забирать пальму первенства у Виталия Слипенко и Анатолия Бойко, жинкиного льва, но: с днем рождения, родная! Я тебя люблю».

Хасиев: «У нас разведка работает. Мы знали, что у твоей жены день рождения. Так что от непосредственно Рамзана Ахматовича [Кадырова] еще 10 тысяч — в подарок твоей жене».

Вартанян: «Вот так. Она как раз «Картье» хотела!»

Резников же выглядел очень расстроенным.

«Сегодня я дрался как мешок», — сказал он.

И для Резникова, и для Вартаняна этот бой был последним по их контрактам с АСА. Промоушен заинтересован в том, чтобы они остались в лиге. При этом Эдуард не скрывает, что его мечта — драться в АСА. Американскую визу он уже получил.