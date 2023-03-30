«Адесанья — аниме, детвора. Ногти красит». Шара Буллет: дебют в UFC, Чимаев, АСА и поп-ММА

Большое интервью с дагестанским талантом.

В декабре прошлого года ростер UFC пополнился очередным россиянином — Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет. Непобежденный дагестанский талант, предпочитающий закатывать яркие поединки в стойке, будет выступать в средней весовой категории.

Болельщики с нетерпением ждут первого боя Шары. Он сам назвал его самым ожидаемым дебютом XXI века — в беседе с «СЭ» 18 марта на турнире Hardcore Boxing в ОАЭ.

19 марта мы вновь встретились с Шарой и вместе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым провели с ним полдня в Дубае. Сначала была тренировка, где он продемонстрировал свои навыки, а затем — интервью.

- Ты был на турнире UAE Warriors в Абу-Даби, где встретился с Исламом Махачевым.

- Да. Махачев был специальным гостем этого турнира. Я же там появился неожиданно. Но мне понравилось, меня встретили хорошо. Президент организации меня узнал, посадил в первый ряд с Исламом. Конечно, к нему там совсем другое внимание. Я — дебютант [UFC], а он прошел весь путь. Он — чемпион. Приятно было с ним пообщаться. Был такой момент, что я к нему не подходил. Потому что вокруг него было много людей, все навязывались на общение. Так бывает, когда ты чемпион. Мне понравилось, что он сам ко мне подошел, поздоровался, спросил, как у меня дела. Приятно, что такого уровня, такого ранга боец сам подошел, оказал мне внимание, хотя я должен был первым подойти, но из-за толпы не стал навязываться. Он, по сути, мог и не знать меня, потому что я дебютант. Но спросил: как дела, когда дебют?

- Были ли советы?

- Да, дал, но не буду ничего раскрывать. Даже [Хавьер] Мендес, тренер известный Хабиба и Ислама, подошел, поздоровался. Думал, мимо пройдет.

- Совет практический был?

— Сейчас главное — виза. Спрашивал у меня, как и что.

- Он не сказал, какие твои бои смотрел?

— Нет, не уточнял. Скорее всего, видел один из моих нокаутов. Мне было бы хорошо с ним поработать. Видно, что он аккуратно работает, технично. И в стойке, и в партере. Поспарринговать с ним было бы хорошим опытом для меня.

- Ты уже прошел два теста USADA. Как они тебя впервые застали?

— В первый раз они приехали, когда я был в Москве. Они приехали в одну гостиницу, я уже переехал в другую, и они меня там искали. Хорошо, что позвонили. Был приятно удивлен, потому что я их ждал. Это важный для меня пункт — пройти этот контроль. За две недели два раза проверили: в Москве проверили и еще в Махачкалу приехали. Надеюсь, все нормально. Я сказал как есть. Мне нравится, что там все на равных условиях [выступают], без химии, меня это мотивирует.

У меня не было больших знаний в химии, у меня не было диетолога. По мере своих технических возможностей выигрывал бои. Я знаю, что в России многие этим пользуются, у всех чуть ли не свои лаборатории. Тяжело в этом с ними соперничать. У меня в школе по химии двойка была, таблицу Менделеева даже не выучил. Но чуть напрягает USADA, потому что в телефоне целая программа, в которой надо отмечать, куда ты поехал, где на ночь остался. Чуть такой контроль родительский. Напрягает.

- Ты заходишь в UFC с прозвищем Буллет. В UFC же уже есть боец по прозвищу Буллет — это Валентина Шевченко. Будешь ли в связи с этим менять прозвище?

— Каждый индивидуален. Она тем более девушка. Аскар [Аскаров] был с таким прозвищем, но его Пулей называли, а меня по-английски Bullet. Не знаю, Шара Буллет Барбаросса — так тоже было бы интересно. Пиратская тема интересна. Прихожу, забираю все золото, хайп, деньги.

- Не хотелось бы вернуть прошлое прозвище — Monkey King (Король Обезьян)?

— У меня было много прозвищ — в том числе Monkey King. Но слово «обезьяна» мне не очень... Вот Барбаросса — нравится. Вдохновляют его пиратские подвиги, он известный мореплаватель. В голливудских фильмах его преподносят как зверя — и опасного зверя, но на самом деле он много хорошего сделал в своей жизни, спасал людей из тюрем, подвиги совершал. Он проплыл через несколько вражеских стран и спас людей из тюрем. Их было много — братьев, и многие умерли в битвах. Хайреддин Барбаросса был генералом османской армии.

- Ты часто дрался до подписания в UFC. Насколько тебе непривычно сидеть без боев?

- Часто приходилось драться, потому что любил драться, а также понимал, что деньгами за один бой не прокормить семью. А сейчас я уже в UFC, я доволен контрактом. Честно говоря, Дана Уайт, Мик Мейнард и Али Абдель-Азиз предоставили мне шикарные условия. Готов отработать их на все сто. Вперед, кто бы там передо мной ни был. Я готов. Тех, кто недоволен своим контрактом — как Коста, я готов приземлить. За деньги, которые мне предлагают, я готов расчехлить любого, кто в моей весовой категории.

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- По поводу Марвина Веттори. Почему не стал реагировать на его поединок против Романа Долидзе? Ты же хотел дебютировать боем с Марвином.

- Все зависит от организации. Если Дана Уайт и Мик Мейнард предоставят его в качестве оппонента, то буду рад разделить с ним октагон. Просто, если я ему вызов кину, ему, скорее всего, невыгодно будет со мной драться, потому что я не в топах. Если организации будет это выгодно, и я это почувствую, то газану на него. На пустом же месте не хочется раздувать. А так готов с ним разделить октагон. Он крепкий соперник, и именно с такими у меня получаются искрометные поединки — потому что они идут до конца, и мне приходится показывать весь свой арсенал, чтобы закончить их.

- В UFC возникают разные ситуации. Например, Исраэль Адесанья в бою с Пауло Костой досрочно победил и сделал неприличный жест. А недавно Мераб Двалишвили на битве взглядов обозвал Петра Яна. Как бы ты отреагировал, если бы кто-то начал такую жесткую игру с тобой?

- С такими историями со мной лучше точно не шутить. Как минимум, если не я, то мой угол может такое сотворить, что потом большие проблемы могут быть с законом. Люди могут увидеть моих братьев, которые будут за моей спиной, с другой стороны. Мы хорошие парни, когда с нами хорошо общаются, дружат, но если человек не хочет с нами дружить и еще таким жестом оскорбляет честь и достоинство другого человека, я готов все оставить, последнюю каплю крови, пока его не потушу.

На самом деле этот человек [Исраэль Адесанья] ведет какой-то стиль аниме. Исраэль — эмо какой-то, аниме. Ногти красит. Детвора какая-то. Если он в бою со мной позволит себе сделать такой жест [как в поединке с Пауло Костой] - ему не поздоровится. Это столкновение культур. Может, в Новой Зеландии принято себя так вести, но я пропитался своей культурой и готов отстаивать свое мужское достоинство до конца. Буду готов пожертвовать карьерой, чтобы наказать его.

- В среднем весе очень много бойцов из России. С кем из них ты бы не стал драться?

- Не хотелось бы именно со своими встречаться. Не знаю, как на это будет смотреть UFC. Есть много других бойцов, которым мне было бы интересно набить морду. Не хочется наносить увечья бойцу, за которого болеют наши фанаты. Я готов сражаться с любым иностранцем, но с россиянами пока вопрос. Даже не думал об этом. Посмотрим, как будет складываться карьера. Может, кто-то в мою сторону нелепость позволит, тогда настрой другой будет. А человек, который испытывает ко мне уважение, — с таким не хотелось бы встречаться. Моя цель — пояс. Любыми путями до него дойдем.

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- Когда в Таиланде находился с Хамзат Чимаев, ты специально не работал с ним, понимая, что когда-то придется драться?

- Нет, я вообще в Tiger Muay Thai не ходил. Они в основном там тренировались. Я тренировался в других залах, где меня были рады видеть. А Tiger — уже какой-то бренд, имя себе сделали, будто медом помазано. Они уже не испытывают уважения к такому бойцу, как я. Везде свою коммерческую выгоду видят. На спарринги приходил в Tiger, когда к Михаилу Рагозину готовился. Там ребята были хорошие. Там Даррен Тилл был, также был Марвин Веттори. Там есть много залов и тренеров, которые помогут и без Tiger.

- Ты прошел школу поп-ММА, боев на ютубе. Заходишь в UFC, имея опыт работы с камерой, с медиа. Как ты считаешь, помогла ли в этом плане тебе эта история?

- Поп-ММА помог в этом плане. Какой-то период времени меня напрягало летать на пресс-конференции, чтобы сопернику в глаза посмотреть. Мне это не доставляло никакого удовольствия, потому что понимал, что смотреть друг другу в глаза — детский сад для меня. Но понимал, что медиа — моя вторая работа. Одно дело — бои, другое — раскрутка. Мне от этого только лучше, гонорары растут. Поэтому UFC и предоставили мне такие условия. Спасибо вам, корреспондентам, которые приезжали на мои бои, когда я еще не был таким известным, брали интервью с самого начала. Я просился, где-то что-то создавал, менеджеров подключал, чтобы меня просто взяли элементарно в АСА Young Eagles. Элементарно туда не взяли.

- То есть пробовал туда попасть?

- Да. И в Fight Nights пробовал. Нигде они меня не видели. Но я знал, что они рано или поздно будут бороться за меня. Теперь мое время пришло, и многие промоушены хотят видеть меня у себя. АСА хотели меня видеть у себя. Асланбек Бадаев — авторитетный промоутер — обо мне высказывался. Они хотели меня подписать, связывались с менеджером, но в UFC предложили деньги, от которых я не мог отказаться.

И я не видел перспективы в АСА. Вот эти PPV (платные трансляции. — Прим. «СЭ») немного убили медиа вокруг этой лиги. Нашим народом это сложно воспринимается пока что. Может, что-то в будущем изменится. Они хотели мне проверку в АСА устроить. Я уже прошел достойную проверку в боях с Мартыновым и Рагозиным. Думаю, этого достаточно для того, чтобы сражаться в UFC.

В АСА кто мне может проверку устроить? В 84 кг чемпион — Магомедрасул Гасанов. Мы с ним общаемся. Ладно, одно дело, если он согласен со мной драться, другое дело — его тренеры. Гасанов заявлял, что он — номер один средневес в России. Но это спорно. Если он в бою с Саламу Абдурахмановым докажет, что он реально номер один... Но АСА — закрытая организация. Как они могут сказать, что они лучшие, если они не выходили за пределы АСА? Я считаю себя номером один. По версии авторитетного сайта Tapology, я — номер один. Считаю себя бесспорным номером один.

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АСА — отдельный мир. У них свой океан, но они не выходили в нашу воду. Наоборот — у них море, а я дрался, где океан. Я дрался везде, где предлагают достойные условия. На эксклюзив готов только с UFC, потому что UFC — реальная машина. В начале Али [Абдель-Азиз] предлагал мне хорошие условия, но я отказывался от них. Хотел в Bellator, One. Он мне говорит: «Ты не станешь там суперзвездой». А я ему отвечаю, что не хочу быть суперзвездой, не хочу быть Хабибом. Жизнь такая вещь, что какое-то время тебе приятно, что тебя узнают, но потом внимание может надоесть. Раньше меня только в СНГ узнавали, мог спокойно подвигаться в Таиланде, а теперь меня даже там узнают. Но фанаты просили в UFC, и теперь я тут. Мои фанаты для меня мой сабвуфер. Многие обещали просыпаться по утрам ради моего боя.

- Было ли заочное общение с Даной Уайтом через Али Абдель-Азиза?

- Али мне звонил, говорил, что разговаривал [с Уайтом], мол, что все четко. Они прислали контракт — я подписал. Если они предлагают такие суммы бойцам, то Дана Уайт тоже спрашивает. Он, наверное, в курсе. Надеюсь оправдать ожидания. Сегодня я в Дубае, а завтра полечу в Таиланд, где у меня начнется серьезная подготовка. Бои боями, но я большой лагерь еще не проходил. Помогут Таиланд и горы Гуниба.

- Как бы странно ни звучало, но тебе впервые придется выйти из зоны комфорта и провести полный лагерь. Есть понимание, на что ты способен в случае полного лагеря?

- Искрометные поединки по-любому стоит ожидать, потому что я работаю над многими вещами. Сейчас нужно над борьбой поработать. Есть хорошие спарринг-партнеры. Шамиль Ахмедов сейчас в Таиланде, а также серьезные борцы Магомедмурад Байбеков и остальные. Думаю, после их борьбы мне никто проблем не доставит.

- Ты рассказывал историю, как ты потерял передний зуб. А не было в мыслях вставить новый? Или это уже часть твоего имиджа?

- Прикинь, это прицепилось сейчас за мной. Мой имидж, и мне говорят, чтобы я оставил его. Я не комплексую по этому поводу. Думал: может, золотой зуб вставить? Пираты носили золотые зубы (улыбается). Золотой, может, вставлю.

- В октябре состоится турнир в Абу-Даби. Насколько вероятно, что именно на этом турнире ты дебютируешь в UFC?

- Очень хотел бы здесь подраться, потому что уже был на турнире в Абу-Даби. Но хочу и в Европе, и в Америке подраться. Если здоровье будет позволять, то и летом подерусь, и в октябре. Хочу серьезно подойти к дебюту, это же будет один из самых ожидаемых дебютов. Не ожидал, что меня так быстро подпишут в UFC, но с бухты-барахты получилось.