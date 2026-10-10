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UFC Fight Night 290, 11 октября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

UFC Fight Night 290: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Брендан Аллен.
Фото Соцсети.

В ночь с 10 на 11 октября по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC Fight Night 290, также обозначаемый промоушеном как UFC Vegas 122. Шоу состоится на арене UFC Apex. Главным событием станет бой среднего веса между Бренданом Алленом и Кристианом Лероем Данканом.

Предварительный кард начнется 11 октября в 00.00 мск, основной — в 03.00 мск. Главный бой Аллен — Данкан ожидается ориентировочно около 05.30 мск. Точное время выхода участников главного события зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Основной кард UFC Fight Night 290

  • Брендан Аллен (27-7) — Кристиан Лерой Данкан (15-2).
  • Матеус Камило (11-3) — Джай Герберт (14-6-1).
  • Лупита Годинез (14-6) — Кетлен Соуза (17-6).
  • Андрэ Фили (25-14, 1 NC) — Кай Камака III (18-8-1).
  • Малколм Уэллмэйкер (10-2) — Отари Танзилови (10-2).

Предварительный кард UFC Fight Night 290

  • Джулиус Уокер (7-3) — Джеральд Мершарт (37-22).
  • Франсиско Прадо (12-5) — Исмаэль Бонфим (20-7).
  • Нико Прайс (16-11, 2 NC) — Леон Шахбазян (12-5).
  • Фелипе Франко (11-2) — Брендсон Рибейро (17-11, 1 NC).
  • Аллен Фрай-младший (6-1) — ЭрДжей Харрис (6-0).
  • Элис Перейра (7-1) — Дарья Железнякова (10-3).
  • Эрнеста Карецкайте (6-2-1) — Мелисса Гатто (9-3-2).

На официальном взвешивании три участника превысили лимит своих категорий: Кетлен Соуза, Исмаэль Бонфим и Брендсон Рибейро. Их поединки сохранились в карде и должны пройти с измененными весовыми условиями.

Где смотреть UFC Fight Night 290

В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 00.00 по московскому времени. С 1.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за всеми боями, результатами и статистикой можно в матч-центре ММА «СЭ».

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Брендан Аллен
UFC
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