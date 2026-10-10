Ривалдо Перейра — Давид Самуэль: прямая трансляция боя PFL

Ривалдо Перейра и Давид Самуэль проведут бой в субботу, 10 октября, на турнире PFL Africa: Morocco в Касабланке (Марокко). Поединок пройдет в полусреднем весе и станет полуфиналом Гран-при PFL Africa.

ММА PFL: Перейра — Самуэль

Турнир состоится в спортивном комплексе Mohammed V Sports Complex. Начало шоу — в 20.00 по московскому времени. Точное время выхода Перейры и Самуэля в клетку зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Следить за результатом боя Ривалдо Перейра — Давид Самуэль можно в матч-центре ММА «СЭ». В России прямую трансляцию турнира PFL Africa: Morocco покажет онлайн-платформа Okko. Эфир начнется в 20.00 мск.

29-летний Ривалдо Перейра представляет Гвинею-Бисау. Его профессиональный рекорд — 4 победы и 2 поражения. В четвертьфинале PFL Africa Перейра досрочно победил соперника ударами.

Российский боец Давид Самуэль остается непобежденным — 6 побед при 0 поражений. В апреле 2026 года он победил Абдельрахмана Мохамеда удушающим приемом в первом раунде.

Победитель боя Перейра — Самуэль выйдет в финал Гран-при PFL Africa в полусреднем весе.

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