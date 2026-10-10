Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL
Ривалдо Перейра — Давид Самуэль, 10 октября 2026: прямая трансляция боя PFL, где смотреть

Ривалдо Перейра — Давид Самуэль: прямая трансляция боя PFL

Руслан Минаев

Ривалдо Перейра и Давид Самуэль проведут бой в субботу, 10 октября, на турнире PFL Africa: Morocco в Касабланке (Марокко). Поединок пройдет в полусреднем весе и станет полуфиналом Гран-при PFL Africa.

ММА PFL: Перейра — Самуэль

Турнир состоится в спортивном комплексе Mohammed V Sports Complex. Начало шоу — в 20.00 по московскому времени. Точное время выхода Перейры и Самуэля в клетку зависит от продолжительности предыдущих поединков.

Следить за результатом боя Ривалдо Перейра — Давид Самуэль можно в матч-центре ММА «СЭ». В России прямую трансляцию турнира PFL Africa: Morocco покажет онлайн-платформа Okko. Эфир начнется в 20.00 мск.

29-летний Ривалдо Перейра представляет Гвинею-Бисау. Его профессиональный рекорд — 4 победы и 2 поражения. В четвертьфинале PFL Africa Перейра досрочно победил соперника ударами.

Российский боец Давид Самуэль остается непобежденным — 6 побед при 0 поражений. В апреле 2026 года он победил Абдельрахмана Мохамеда удушающим приемом в первом раунде.

Победитель боя Перейра — Самуэль выйдет в финал Гран-при PFL Africa в полусреднем весе.

PFL: расписание турниров, результаты боев, кард, статистика бойцов и последние новости.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Давид Самуэль
Ривалдо Перейра
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Трусова подняла на ноги трибуны, сказала спасибо сыну и пообещала наградить себя чипсами за золото. Что случилось на мемориале Тена 
«Крылья Советов» и «Спартак» сыграли вничью в Самаре в 10-м туре РПЛ
Александра Трусова выиграла Мемориал Дениса Тена в Казахстане
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Надежда Радзевич
«Волейбол. Наши чемпионы» | Надежда Радзевич
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
Зернов обменян из ЦСКА в «Ак Барс». Романов выбыл до конца сезона
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Отстранение Андрея Разина — ошибка
Отстранение Андрея Разина — ошибка
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Испания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Англия — Чехия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
ЦСКА не остановить. Зачем Гусеву «Сочи». Кузнецов покинул «Сибирь»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Синицина и Кацалапов — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

PFL Africa 7: кард, дата и время, где смотреть трансляцию
Новости
RSS RSS
Все новости