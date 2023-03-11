Брат Хабиба финишировал экс-чемпиона UFC в 1-м раунде. После боя Хендерсон закончил карьеру

Усман Нурмагомедов продолжает разносить легкий дивизион Bellator.

Утром 11 марта в Сан-Хосе, Калифорния, состоялся турнир Bellator 292, в главном событии которого Усман Нурмагомедов встретился с Бенсоном Хендерсоном. Пятираундовый бой стал не только четвертьфиналом Гран-при в легком дивизионе, но и первой защитой пояса для Усмана.

Титул троюродный брат Хабиба завоевал в поединке против Патрики Фрейре. Питбулля-старшего Усман одолел единогласным решением судей, забрав все пять раундов по мнению всех судей. Титульник Нурмагомедов получил после четырех побед подряд в Bellator.

Усман Нурмагомедов и Бенсон Хендерсон. Bellator

Хендерсон стал претендентом после двух побед подряд. Сначала Бенсон одолел Ислама Мамедова раздельным решением судей, а затем одолел ирландца Питера Куилли единогласным решением. Коэффициент на победу Бенсона доходил до 10,0, но финишировать Хендерсона всегда было непростой задачей.

С самого начала боя Усман работал первым номером. Уже спустя 20 секунд россиянин отправил соперника в нокдаун фронт-киком в подбородок, после чего начал бить его со спины на земле. Хендерсон долго сопротивлялся, хотя Усман навис на его спине рюкзаком. Судья сделал замечание российскому бойцу за попадания по затылку — Нурмагомедов прекратил бить в запрещенную зону, вместо этого он улучшил позицию сзади и все же заставил Бенсона сдаться от удушающего.

Усман Нурмагомедов делает удушающий прием Бенсону Хендерсону.

Усман Нурмагомедов вышел в полуфинал Гран-при легкого дивизиона, где встретится с победителем пары Брент Примус — Мансур Барнауи. Соперник Усмана определится на турнире Bellator 296, который состоится 12 мая. Сам Нурмагомедов сказал, что ему все равно, с кем биться дальше, выбирать он не собирается.