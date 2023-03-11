«Мераб еще пропотеет, чтобы сделать Петру хоть один тейкдаун». Спарринг-партнер Яна — о подготовке к Двалишвили

Саид Хатиев считает, что Петр может финишировать Мераба.

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили. Российский боец идет на серии из двух поражений — победа над другом Алджамейна Стерлинга позволит снова претендовать на титульный поединок. В преддверии боя «СЭ» поговорил с Саидом Хатиевым, одним из спарринг-партнеров Яна, который помогал Петру в подготовке к Двалишвили.

— Саид, с какого вида спорта начинали в единоборствах?

— Я начинал с ударных видов спорта. Тайский бокс, бокс, чуть занимался боевым самбо. В начале карьеры вольная борьба не самой сильной стороной была, в один день я увлекся ей полностью и решил поднять этот аспект. Очень часто ездил на сборы в Дагестан к вольникам, потом у меня тренеры появились хорошие по вольной борьбе, Скольников Николай Сергеевич и Руслан Акчурин. Два тренера, которые и вольную, и греко-римскую борьбу нам подтягивали. И вот так обкатывался, обкатывался, ездил к сборникам по вольной борьбе, в Осетию ездил, в Дагестан. Мне нравится сам вид спорта вольная борьба — когда сделал уже хороший акцент на нее, хорошо подтянул и поэтому уже научился бороться.

— Как началась ваша работа с Петром? Как вы познакомились?

— 16 декабря прошлого года я бился за пояс в «ММА Серии», выиграл этот пояс и после Нового года, в январе, решил организовать себе сборы в Таиланде, в зале Tiger Muay Thai. Я и до этого был уже в этом зале и знал, что примерно с конца декабря по март-апрель там, так сказать, звездный состав всегда. Очень много именитых, топовых бойцов туда приезжает на сборы. Решил подстроиться под эти сборы тоже. И вот полетел туда с ребятами, вот так вместе стартанули.

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— То есть вы, по сути, под Яна туда ехали?

— Ну, я знал, что Петр Ян будет там. Я видел, что он на сборах находится, что он тоже будет плотно готовиться к бою своему. Обычно основные сборы Петра Яна тоже все в Таиланде проходят, в зале Tiger Muay Thai. Я видел, что он там, и понимал, что лучше в это время приехать, чтобы с ним тоже поработать, опыта у него тоже набраться. Вот так полетели мы, в эти же даты.

— То есть вы там уже познакомились и договорились, что будете вместе спарринговать?

— Лично с ним познакомился, конечно, я уже в «Тайгере». Не то что познакомились и сразу спарринг-партнеры. Нет, я пришел в зал, мы начали тренироваться. Увидел Петруху — как раз мы в клетке проходили спарринги, и он тоже в клетку зашел нагружаться. Я тогда его увидел, думаю: вот, как раз шанс подойти, попросить с ним поработать. Потому что это человек высокого уровня, и для меня большая честь, большой опыт с ним поработать. Конечно же, он мне не отказал. В принципе, он там вообще никому не отказывает в спаррингах. Ну, он примерно понимает, с кем ему нужно работать. Что с кем попало тоже не стоит спарринговать. Такой плотный спарринг у нас был, вроде ему тоже понравилась манера моего боя. Я понимал, что он будет с Мерабом биться, и старался ему навязывать стилистический момент Мераба. В такой манере с ним поработал — вроде и его тренерам понравилось, и ему понравилось, да и мне, в принципе, спарринг понравился, большой для меня опыт. И вот так обговорили, начали плотно работать.

— В соцсетях вы благодарили Петра за опыт, а можете рассказать о каких-то отдельных фишках, которые показал вам Ян?

— Это все в спаррингах проявляется, в спаррингах тоже человек многому учится. Каким-то элементам, хитростям. Спарринги с ним мне дали много не только в плане опыта, но и в плане ведения, манеры боя. Технические элементы, которые он во время спаррингов пытался сделать, я их перенимал тоже. Смотрел, как они проходят. Даже со стороны: не только когда я с ним спарринговал, но и когда он передо мной с кем-то спарринговал. Я смотрел на это, и элементы, которые мне понравились, я их тоже себе перенимал.

— На последних фотографиях c Яном мы можем видеть помимо вас Раджабали Шайдуллаева, Никиту Михайлова, Ислама Омарова, Шамиля Гасанова, а также бойцов из Англии Ибрагима Ибрагимова и Магди Гереева. Большинство из перечисленных бойцов, в том числе вы, выступает категориями выше, в 65 и 70 кг. Как думаете, почему так? Петр хочет поработать с более крупными бойцами, чтобы в бою на контрасте было полегче?

— Да, думаю, так и есть. Мы тоже с ним разговаривали, мы бьемся на категорию выше, где-то физически мы были чуть сильнее него. Если он с нами так хорошо защищался, так хорошо подготовился к бою, то в своей весовой категории ему не составит труда защититься от борьбы. И мы хоть на категорию выше бьемся, в плане физических моментов он ничуть не уступал нам, у него физуха тоже на уровне.

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— Мераб уже обошел Хабиба по числу успешных тейкдаунов в UFC. Что будет преобладать — мастерство переводов Мераба или защита Петра?

— Интересный вопрос такой. Конечно, я бои Мераба смотрел, он такой настырный, постоянно лезет в борьбу, навязывает ее, чтобы делать тейкдауны. Но уровень борьбы Петра Яна ничем не хуже. И защита от тейкдаунов у него тоже очень хорошая. Не так-то легко будет Мерабу перевести Петра. Тем более зная Петра — это очень подвижный, скоростной боец. В любом случае, очень интересный бой. Я так скажу: Мераб еще пропотеет, чтобы сделать хоть один тейкдаун.

— Возвращаясь к спаррингам — у Петра какие требования к спарринг-партнерам?

— Не сказать, что там какие-то определенные требования у него, нет. Просто когда он спаррингует, там же тренерский состав тоже смотрит на спарринг-партнеров... От травм никто не застрахован, но и с колхозниками тоже особо спарринговать не надо, потому что лишний раз можно самому травмироваться о них.

— Есть ли конкретная схема, по которой проходят спарринги с Петром? Например, я слышал, что одним спарринг-партнерам уделяют один раунд, а другим, которые готовятся непосредственно к бою, сразу три раунда подряд. Вы как раз готовились к бою.

— Мне уделялось немало времени в спаррингах, но, конечно, это уже зависит от того, против кого готовишься. Допустим, все знают, что Мераб больше борется. Конечно, ему [Петру] нужны больше такие спарринг-партнеры, которые будут навязывать борьбу, лезть в борьбу. Так как и Ислам Омаров ярко выраженный борец, причем очень хорошая стойка у него, я, Шамиль Гасанов, его тоже все знают как борца. И грэпплинг у него очень сильный, удержание. В основном он [Петр] спарринговал, конечно, с нами, акцент на нас был, чтобы мы навязывали эту борьбу ему. Чтобы он защищался от этой борьбы, двигался, работал.

— А видели, чтобы ударной технике Петр повышенное внимание уделял?

— Лукавить не буду, я не год с ним 24 часа в сутки был. Но в плане тренировочного процесса он уделяет время всем аспектам. Как в борьбе, так и в ударке. Да, может, этот кэмп прошел с большим акцентом на борьбу, но в ударке он не отставал, так же ее оттачивал.

— Помните ли такой момент, когда Петр вошел в азарт, разозлился, может, что-то у него не получалось, и прямо жесткий спарринг получился?

— Он адекватно смотрит на ситуацию. Там не было каких-то легких спаррингов. Обычные спарринги — мы не пытались убить друг друга, но при этом работали полноценно. Этими спаррингами грамотно надо было подвести человека к бою, потому что включать азарт или свое эго — так можно человека травмировать. Поэтому он хладнокровно работал, делал свою работу, мы ему помогали. Так же и он нам помогал этими спаррингами. Все выросли в этих спаррингах. Я однозначно могу сказать, что на уровни вырос в этих спаррингах с ним.

— В случае с предыдущими соперниками, Стерлингом и О'Мэлли, возможно, была недооценка. Нет ли у Петра недооценки Мераба?

— Нет, в сторону Мераба у него недооценки нет. Этот парень пахал вплотную, готовился к этому бою, у него очень большой настрой, он очень заряжен на эту победу, готов ко всем аспектам. В ударке ему даже особо готовиться к Мерабу не надо. У Петра Яна и так ярко выраженная ударка, он всегда к ней готов. А в плане уровня борьбы — у него и так была борьба на уровне. С нами он просто навыки подтянул чуть больше и все. Я уверен в его победе.

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— Как думаете, как закончится бой?

— Насколько я знаю, пять раундов будет длиться. Это, может, небольшой плюс даже для Петра. Потому что Петр в поздних раундах на максимум включается, входит в такой азарт. Думаю, Петя может даже досрочно выиграть. В середине, к концу боя может досрочно победить.

— У вас какие дальнейшие планы? Вы сейчас защитили пояс, есть планы перейти в зарубежную лигу?

— Буквально вчера [7 марта 2023-го] у меня была защита пояса в «ММА Серии» на 66 кг. Слава богу, в мою пользу все удачно прошло. Сейчас особо гадать не хочу. Да, у меня есть планы, я бы хотел перейти в зарубежную лигу. В тот же ONE FC, Bellator. По возможности я бы и в UFC уже подписался. Не хотелось бы гадать наперед — планы есть, время покажет, посмотрим, как будет.