«В глубине души Шлеменко понимает, что не выиграл этот бой». Колонка Григория Дрозда

Авторская колонка экс-чемпиона мира по версии WBC Григория Дрозда — специально для «СЭ».

В Москве завершился турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия», проходивший по правилам кикбоксинга. Подведем итоги.

В главном бою вечера Александр Шлеменко единогласным решением судей победил Ясубея Эномото. На мой взгляд, наиболее справедливым итогом была бы ничья. Более того, если бы победу отдали бойцу из Швейцарии, я бы не удивился.

Шлеменко выглядел получше, чем в предыдущих боях, но не был хозяином ринга. Не хватало моторики. В какой-то момент явно подустал.

Впрочем, первые два раунда действовал уверенно. Проводил опасные контратаки.

Чувствовалась мощь в его руках и ногах. Пару раз порадовал публику фирменными бэкфистами. Но пауз, которые брал время от времени, оказалось многовато. Соперник эти паузы заполнял ударами. В общей сложности выбросил их раза в два больше, чем Шлеменко!

Мне Эномото понравился. Быстрый, резкий, агрессивный. Работал первым номером, хорошо дышал. Вышел на ринг с огромным желанием взять реванш за поражение девятилетней давности. И наработал на победу.

Если в третьем раунде начало было за Александром, то концовочку он все-таки отдал. Да и в целом Эномото смотрелся предпочтительнее, навязал ему рисунок боя.

Можно ли сказать, что швейцарца засудили? Ну, нет, такими словами я бы не разбрасывался. Вот в первом бою Петра Яна с Алджамейном Стерлингом судейство действительно было безобразным. Тогда Ян честно выиграл три раунда из пяти. У него просто украли победу!

В пятницу такого беспредела, конечно, не было.

Но я бы хотел послушать судей. Чтобы понять — чем же они руководствовались в этом равном бою, единогласно отдав победу Шлеменко? Какие критерии вышли на первый план? Количество точных ударов, которых у Александра чуть больше набралось? Или что-то другое?

Еще штрих — после того, как судья поднял руку, и Александр Поветкин надел на Шлеменко чемпионский пояс, я не увидел в его глазах особой радости. Думаю, в глубине души он и сам понимал, что не выиграл этот бой. Потому и не чувствовал себя победителем.

Теперь многие задаются вопросом — что же дальше? 20 мая Шлеменко исполнится 39. Но дело не только в возрасте. Не он старит бойца, а количество проведенных раундов и их уровень сложности.

Александр — настоящий воин. Он не дрался со слабаками, его бои — всегда рубка. Это очень энергозатратный стиль. Если ему ломают руку — он терпит. Если душат — тоже терпит. Себя не жалеет, ради победы готов на все. А побед в карьере Шлеменко немало. Так что сейчас ресурсы организма просто подходят к концу.

Пятничный поединок в очередной раз это подтвердил. С точки зрения функционалки, интенсивности боя какого-то скачка у Шлеменко мы не увидели. Был бы на месте Эномото парень посвежее, с ударом покрепче — у Александра вообще возникли бы серьезные проблемы. И хорошо, что бой проходил по правилам кикбоксинга. Если бы столько ударов Шлеменко пропустил в перчатках для ММА — следов на лице осталось бы гораздо больше...

В соглавном бою вечера Мариф Пираев также единогласным решением судей победил бразильца Родриго Капораля. Вот тут все очевидно, к судьям никаких вопросов.

Пираев с первых же секунд был заряжен на удар с руки. Едва его нанес, рисунок боя изменился.

Впрочем, любой удар Капораля тоже был чрезвычайно опасен. Парень-то крепкий, коренастый. В отличной форме. Очень сильные руки. На ринге вел себя, как хозяин, настойчиво шел вперед.

Но во втором раунде Пираев двоечкой остудил его пыл. Правый прямой, левый в висок — и бразилец в нокдауне! Дальше бой проходил уже полностью под диктовку Марифа, и он спокойно довел дело до победы.

Бой Вадима Апсита с Геннадием Макаряном тоже получился интересным. Хотя поначалу Апсит немножко подрастерялся, был слишком скован. Постепенно освоился, стал наращивать давление, выигрывать микроэпизоды. А потом и вовсе перебил соперника, у которого уже подсела функционалочка.

Единственное, чего не хватило Вадиму — яркого финального аккорда. Нокаутирующего удара рукой или ногой. Но все равно его победа закономерна.

При этом я смотрел на угол Макаряна — и поражался. Впечатление такое, будто ребята из колхоза приехали! Вели себя не просто агрессивно — вызывающе! Бросали некорректные реплики в адрес рефери. Нужно рассказать им о культуре поведения секундантов на ринге. Здесь же не «кулачка», не поп-ММА...

Ну и впервые в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошел женский поединок. Анастасии Яньковой, неожиданно вернувшейся на ринг после пятилетнего перерыва, противостояла юная турчанка Сюденюр Бостанжи. Быстрая, смелая, техничная, с мощными ударчиками.

Первый раунд точно остался за ней. Мелькнула мысль — для Насти бой может закончиться досрочно. Выглядела она растерянной, мало что получалось. К счастью, не запаниковала. Наоборот, взяла себя в руки, вспомнила все, что умеет. Стала атаковать.

Правда, делала это довольно корявенько. Я так и не увидел в исполнении Яньковой ни одного выверенного, продуманного, хорошо подготовленного удара. Или какой-то комбинации. Зато не просела физически, на характере забрала третий раунд.

В итоге судьи зафиксировали ничью. Пожалуй, справедливо. Хотя турчанка мне больше понравилась.

Янькова уже заявила, что намерена продолжить спортивную карьеру. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока, при всем уважении к Насте, до чемпионского уровня ей далеко.