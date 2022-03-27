Самый мощный борец UFC снова победил нокаутом, Хизриев пригрозил разносом, Аскаров проиграл впервые в карьере

Обзор турнир UFC on ESPN 33, который прошел в ночь на 27 марта в Коламбусе (Огайо, США).

Кертис Блейдс (16-3) считается самым мощным борцом тяжелого дивизиона UFC. Именно так — самым мощным. Александр Романов техничнее. Да и броски у него зрелищнее. Но Блейдс — широкоплечий громила со здоровенными руками. И в ноги проходит так... Хорошо проходит: отрывает от земли, потом бросает, добивает... Однако в бою с Крисом Дакасом (12-5) он не сделал ни одного тейкдауна!

Что он что-то может в стойке, Блейдс показал еще в январе 2020-го, когда разбил Джуниора дос Сантоса. В сегодняшнем же поединке он снес соперника одним ударом — правым прямым. А потом добил. Красивая убедительная победа. Теперь Кертис хочет драться за титул временного чемпиона UFC с Сирилом Ганом.

На пресс-конференции Блейдс заявил, что нокаут в бою с Дакасом для него все-таки не такой ценный, как в бою с дос Сантосом, бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе — доминирующим чемпионом.

Кертис Блейдс победил Криса Дакаса. Фото USA Today Sports

«Этот нокаут принес мне удовлетворение, но не такое, как в бою с Джуниором Дос Сантосом, — сказал Кертис. — У Криса нет резюме, как у Джуниора. Для меня нокаутировать Джуниора дос Сантоса в стойке — это было... Мы с моими тренерами просто не ожидали этого. А сегодня... опять-таки, никакого неуважения, но и я, и мои тренеры знали, что я смогу делать с Крисом все что угодно — и в борьбе, и в стойке».

В карде было трое бойцов из России — Аскар Аскаров (14-1), Вячеслав Борщев (6-2), Алиасхаб Хизриев (14-0) и Денис Тюлюлин (9-6) — эти двое бились между собой. Мог подраться на турнире и еще один человек с российским гражданством — Алексей Олейник, но его соперник — Илир Латифи — заболел.

Аскаров — боец, про которого говорят «он станет чемпионом UFC». Аскар был чемпом АСВ, в UFC пришел с чистым рекордом 11-0, начал с ничьи с будущим чемпом Брэндоном Морено, а потом выиграли три боя подряд. Он считался фаворитом в поединке с Каем Кара-Франсом (24-9), но новозеландец удивил — прежде всего своими навыками защиты от борьбы. Если первый раунд Аскаров забрал, то во втором и третьем Кара-Франс был лучше. Итог: победа новозеландского бойца единогласным решением судей. Переломил ход поединка и победил — красавец. Ну а Аскаров наверняка еще вернется к вершине. Мало того что у него с набором навыков порядок, так еще, как говорят, он не переносит проигрыши.

Аскар Аскаров (слева) проиграл в бою с Каем Кара-Франсом. Фото USA Today Sports

Бой Хизриева и Тюлюлина был одним из первых в карде. Их пути попадания в UFC принципиально разные. У Алиасхаба незаляпанная статистика — 14-0, в UFC он попал через Dana White's Contender Series. Тюлюлин (9-6 в ММА) же залетел в лучший промоушен мира случайно: приехал в Америку, чтобы выступать в локальных лигах, задержался, тренировался в зале Xtreme Couture, а потом получил предложение выйти на замену — и тотчас согласился.

Россияне подарили зрелище: сразу стало ясно, что Хизриев мастеровитее, но Асхаб, видимо, поддался эмоциям и ринулся в рубку с Тюлюлиным. Несколько раз крепко попал, несколько раз крепко пропустил. Во втором раунде Тюлюлин стал поддавливать, но в конце концов пропустил тейкдаун и был задушен.

Денис Тюлюлин (слева) уступил Алиасхабу Хизриеву. Фото USA Today Sports

После боя Хизриев сказал в октагон-интервью: «Я сюда пришел, я здесь буду разносить всех. Я бы хотел попросить. Эй, Дана. Посмотри, у меня много лишнего веса (показывает на свой живот). Я хочу спуститься в свою весовую категорию и размазать весь этот дивизион».

Теперь — о Славе Борщеве, обаятельном русском парне, который четыре года живет, работает и тренируется в Америке — в зале экс-чемпиона WEC Юрайи Фейбера. Ожидался бой в стойке, все же Марк Диакисе (15-5) тоже базовый кикбоксер. Однако Диакисе сразу пошел в ноги. А потом еще раз, и еще — всего британец с конголезскими корнями сделал 11 тейкдаунов... Это был исключительно скучный бой. Диакисе одеялил 12 (!) минут из 15. Жуткая цифра. Жаль, но пока защита Борщева от борьбы не выдерживает никакой критики. А его сопернику стоит думать о зрителях. Да и о себе тоже: еще одна такая победа, и UFC проведет с ним жесткий разговор.