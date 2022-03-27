Боец ММА и силач Макс Новоселов обвиняется в изнасиловании. Он уже дважды сидел в тюрьме

На него пожаловалась 18-летняя девушка.

Что случилось?

Российский боец Максим Новоселов доставлен в отдел полиции в Москве, сообщает Baza. 48-летний Новоселов обвиняется в изнасиловании 18-летней девушки, с которой он познакомился в ночном клубе «Руки Вверх» в Мытищах.

По данным издания, около 5 утра в полицию позвонила девушка, сообщив, что несколько мужчин везут ее в неизвестном направлении. Девушка якобы познакомилась с мужчинами в ночном клубе. Она подчеркнула, что вместе с ней в машине находится ее подруга, которую попытались изнасиловать.

Вскоре полиция остановила «Ниссан Патрол», на котором везли девушек. Пострадавших освободили, а находившихся в салоне автомобиля мужчин арестовали. Одним из задержанных оказался боец Максим Новоселов.

На месте выяснилось, что девушка, которая звонила в полицию, пострадала от насильственных действий сексуального характера. Боец все обвинения в свой адрес опровергает.

Чем известен?

Максим Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо, профессиональный боец смешанных единоборств. За его плечами 15 боев (12 побед, два проигрыша и одна ничья). Также он несколько раз дрался по правилам бокса на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». 20 февраля 2021 года он нокаутировал Дениса Большого Папу Вильданова, а 28 января 2022-го отправил в нокаут Максима Топора.

В юности несколько месяцев служил в Нагорном Карабахе военным инструктором. В начале 1990-х годов участвовал в подпольных уличных поединках и криминальных разборках. По его словам, когда он проводил бои в Японии, местная публика дала ему прозвище Безумный Макс.

Новоселов получил широкую популярность, участвуя в выпусках YouTube-канала TRUE GYM MMA. Во многих роликах он дрался против нескольких человек: бойцов спецназа и уличных бойцов. Также Новоселов выкладывает в соцсети ролики, где метает ножи, бьется на топорах, борется с медведями и стреляет из разного вида оружия: от пистолета Макарова до РПГ.

За что сидел?

В 1993 году Новоселов был осужден на 14 лет колонии по обвинению в убийстве: в одном из заброшенных заводских цехов он во время бандитской разборки выпустил несколько пуль в голову участнику враждующей группировки. Затем расстрелял других бандитов. Прокуратура требовала смертного приговора. В заключении Новоселов продолжал участвовать в подпольных боях. За жестокость суд дважды отправлял его на так называемый «крытый режим». Впрочем, на свободу Макс вышел раньше срока — в 2003-м.

В 2012 году он получил второй срок. Новоселов был осужден на три с половиной года колонии за покровительство наркобизнеса. В колонии он работал в тренажерном зале — по его словам, приучал молодых парней к спорту. Впервые получил широкую известность, когда в колонию приехал двукратный чемпион России по тяжелой атлетике стронгмен Михаил Кокляев. Спортсмен снял выпуск о тренировках в российской зоне, где Новоселов показал незаурядные силовые способности. Видео посмотрело несколько миллионов человек.