Мухач-людоед, Выживший и Джорнимен, нашедший суперсилу. 5 лучших бойцов UFC в 2020-м

Версия «СЭ».

В ночь на 20 декабря Стивен Томпсон доработал 5-раундовый бой против Джеффа Нила до победы единогласным решением, и на этом 28-й сезон UFC закончился. Самое время подводить итоги. Наш первый материал по результатам года — пятерка лучших бойцов 2020 года.

В составлении списка учитывались следующие факторы: значимость побед, соперники, история, которая стоит за бойцом, стиль и зрелищность, а также вклад в развитие — насколько боец толкнул свой вес и весь спорт смешанных единоборств вперед.

Итак, пять лучших бойцов UFC в уходящем году.

5. Гилберт Бернс

В 2020-м Бернс стал первым за 11 лет человеком, кто смог нокаутировать Дэмьена Майю и первым (и пока единственным) бойцом в UFC, кто смог уронить Тайрона Вудли (причем дважды). В случае с Бернсом интересен не только его личный карьерный скачок (впервые побил топов и стал претендентом на титул), но и то, как на его примере мы видим приход новой породы полусредневесов.

Джитсер-нокаутер — массивный физически, при этом очень быстрый, выносливый, умеющий бить объемом и по разным этажам. Тайрон Вудли — слишком низкопроизводительный и малообъемный ударник для полусредневесов нового поколения (Усман, Бернс, Ковингтон, Эдвардс).

К примеру, в шести своих 5-раундовых боях UFC Тайрон выбросил 61, 54, 57, 34, 28, 34 значимых удара соответственно за 25 минут! Это 44,6 удара в среднем за 5-раундовый бой, что ничтожно мало для интенсивности современных ММА. Вудли любит выцеливать своей взрывной правой в удобных для него медленно-темповых боях, используя блестящее стратегическое мышление и способность очень быстро сокращать дистанцию под удар. Однако Усман, Бернс и Ковингтон показывают, что работать на таких объемах сегодня уже нельзя, как и нельзя слишком долго ждать и выцеливать. Если Усман стал первым, кто подверг Вудли всеобъемлющему контролю, то Бернс — первым, кто уже по-настоящему поколотил Вудли. Два раза уронить такого осторожного и чуткого стратега как Вудли (который, кстати, физически не выглядел замедлевшимся) — это очень серьезно.

Бернс — суперкачественный топ-полусредневес, который не отстает от своего времени (но и не обгоняет его) и в уходящем году он вышел на качественно иной уровень. Если в 2019-м бразилец раскидывал середняков и околотопов, то сегодня он уже доминирует над самими топами, угрожая поясу чемпиона.

4. Чарльз Оливейра

Оливейра — первый боец в истории UFC, кто сумел сделать 8-матчевую победную серию после невзрачного джорнименского рекорда 10-8. Это самая поздняя и самая неожиданная трансформация из середняка в топа в истории промоушена. Одно дело, когда боец на старте буксует, дерется по схеме «выиграл-проиграл» и затем, наконец, набирает ход и начинает выигрывать серийно.

Другое — когда боец, подтвержденный временем и опытом как беспросветный середняк, вдруг начинает стабильно показывать выдающиеся результаты. Ведь у Оливейры не было стадии пробуксовки, 18 боев в UFC (то есть семь лет — не просто этап, а почти целая жизнь в спорте на таком уровне) он был стабильным бойцом фифти-фифти, который неизменно сменял победы поражениями.

И вот спустя семь лет бразилец удивительным образом выпрыгивает из джорнименского болота и выстраивает одну из самых длинных победных серий в истории легкого веса UFC. 2020 год стал первым в UFC-карьере Чарльза, когда он, наконец, смог снести своего первого топа и не откатиться обратно в середняки. А снеся первого топа (Кевина Ли), он снес и второго (Тони Фергюсона), да так, как никто этого до него не делал. 11 минут контроля на земле, амплитудные тейкдауны, острейшие БЖЖ-атаки (был ближе всех в UFC к тому, чтобы засабмитить Фергюсона), полный и безоговорочный контроль рисунка боя.

История Чарльза Оливейры — пожалуй, самый вдохновляющий пример года:

1) никогда нельзя списывать людей;

2) прошлый опыт не означает повторение такого же сценария в будущем;

3) прогресс и превращение из тыквы в карету возможны на ЛЮБОМ этапе карьеры и жизни.

Гловер Тейшейра (в желтых трусах). Фото USA Today Sports

3. Гловер Тейшейра

41-летний бразилец в уходящем году реализовал один из самых редко встречающихся сюжетов в истории мирового спорта «Если не можешь победить лучших — переживи их». Гловер разгромно проиграл лучшим бойцам своей эпохи: Джонсу, Густафссону, Рамблу (причем на момент поражения все эти бойцы были моложе Тейшейры), но затем дождался, пока те состарятся, уйдут или станут не теми, и начал побеждать уже лучших из следующего поколения.

Последний раз мы видели нечто подобное в шахматах 80-х. Легендарный Виктор Корчной, который в эпоху своей физической молодости никак не мог пробиться к матчу за корону (уступая Фишеру, Спасскому, Талю, Петросяну и т.д.), пережил своих сдавших соперников и вошел в новую эпоху, где смог убрать всю основную оппозицию и выйти на матч за титул чемпиона мира.

Две победы Гловеры в 2020-м — над Энтони Смитом и Тьяго Сантосом — это не просто выигрыши у топ-бойцов новой эпохи, а победы над соперниками, каждый из которых в своем предыдущем или предпоследнем бою дрался за титул. Энтони Смит подходил к Гловеру на серии 4-1: в последнем бою Смит задушил Александра Густафссона, а в предпоследнем — прошел пять раундов в титульнике с Джонсом. Тьяго Сантос и вовсе выдал с Джонсом, по сути, ничейный бой, который один из судей в послематчевых записках вообще отдал бразильцу. А за бой до этого Сантос нокаутировал нынешнего чемпиона Яна Блаховича. И что сделал с ними Гловер? Финишировал обоих. Причем у Смита бразилец выиграл два раунда по 10-8, хотя там смело можно было ставить и 10-7 — настолько чудовищным выглядело избиение. Сантос Гловера даже смог уронить, но в партере полностью провалился и был задушен в третьем раунде. Вот так 41-летний боец два боя подряд выиграл у более молодых соперников финишами в поздних раундах — пятом и третьем.

В 41 год Гловер стал первым бойцом в истории UFC, кто в таком возрасте вышел на 5-матчевую победную серию. До этого бойцы в возрасте 41 года и старше никогда не выигрывали в промоушене больше трех боев подряд. Но самое удивительное — вторая, а то и третья жизнь Гловера в ММА уже позволяет ему потихоньку сталкивать статистические рекорды великого Джона Джонса. В 2014-м «Костлявый» просто замучил Гловера в пяти раундах, и казалось, что бразилец больше никогда не приблизится к Джонсу. Однако с тех пор прошло шесть лет, за которые Гловер выиграл 10 боев в UFC, а Джонс — только семь. Досрочных побед с того момента у Тейшейры — восемь, а у Джонса только две. Но самое главное — бразилец благодаря победе приемом над Сантосом вышел на первое место в истории полутяжелого веса по количеству побед сабмишенами. Теперь их у него шесть, а у Джонса — пять. При этом на момент их встречи в 2014-му Гловера была всего одна победа приемом — на четыре меньше, чем у самого Джонса! Теперь Гловер должен драться за титул следующим, и если он выиграет, то в списке лучших бойцов 2021-го стоять он будет явно выше.

2. Ян Блахович

Еще три года назад поляк висел на рекорде 2-4 в UFC и был близок к увольнению из промоушена. В этом же году он прервал самое доминирующее царствование в истории ММА, сменив на троне Джона Джонса. Пусть это смена произошла и не впрямую (Джонс сам освободил титул), но, в любом случае, она указывает на смену эпох и времен, и в истории именно фамилия Блаховича будет стоять следующей после Джонса.

О том, насколько трудным получился путь поляка к титулу, говорит забавный факт — у Яна пять поражений в UFC, и это больше, чем у всех остальных чемпионов-мужчин промоушена вместе взятых (у Хабиба, Усмана, Миочича, Адесаньи, Волкановски, Яна, Фигейредо — четыре поражения в UFC на всех). Поляк по этому показателю стал третьим чемпионом в истории UFC — кто после пяти поражений в промоушене в конечном счете сумел завоевать титул (двое других — Майкл Биспинг и Рафаэль дос Аньос). Кто-то проходит игру с первого раза, а кому-то надо постоянно возвращаться в школу, чтобы получать новые знания и умения. Блахович — из второй категории — только к 37 годам поляк окреп в достаточной степени, чтобы выиграть титул. Очень часто бывает, когда необходимое для успеха количество навыков и знаний набираются в уже немолодом, «трудном» возрасте, но очень редко — когда в этом возрасте еще остается необходимое количество сил, энергии и здоровья, чтобы эти навыки применить. В случае с Блаховичем все эти условия совпали — его здоровье много лет терпеливо ждало, когда навыков будет достаточно, и вот, наконец, дождалось.

В 2020-м Блахович одержал две гигантские победы. Сначала нокаутировал в реванше универсального и очень сильного Кори Андерсона, шедшего на четырех победах подряд. Когда-то Кори заборол поляка насмерть в их первом бою, а с тех пор стал еще гораздо сильнее. В 2018-2019 Андерсон убрал Гловера, а затем просто снес нокаутом-сенсацией главного хайп-проспекта последних лет Джонни Уокера. И претендовать бы Кори на титул, если бы не его врожденный и неизлечимый недостаток — зевки ударов. Он зевнул в выигранном бою хайкик от Сен-Прю, зевнул панч от Манувы и теперь в самом же начале боя зевнул страшный правый оверхэнд от Блаховича. Нокаут.

После Андерсона Блахович вышел на титул против Доминика Рейеса, который в феврале этого года стал первым бойцом в истории ММА, кто сумел перебить Джона Джонса по значимым ударам и первым, кто в самом деле выглядел реально лучше Джонса. Рейес подходил к бою с Блаховичем фаворитом, но проиграл с оглушительным треском. Поляк не дал Рейесу ни дистанции, ни темпа, пробил ему дырку в боку левым мидлкиком, сломал нос джебом, а затем прибил левым хуком после красивой завязки на средней дистанции (поляк поднырнул под правый хук Рейса, сбил правой рукой ему видение и накрыл левым хуком). Ян стал всего третьим чемпионом в истории UFC, кто впервые взял титул в таком критическом возрасте — 37 лет (двое других — Вердум и Биспинг). Теперь упертому и пышущему силой поляку больше не надо возвращаться в школу — он будет возвращать туда людей сам.

Дейвисон Фигейредо.

1. Дейвисон Фигейредо

Бразильский флайвейт потянул в 2020-м чрезвычайную, неслыханную нагрузку — четыре титульных боя за год, один из которых спустя всего 21 день после предыдущего. Когда-то Доминик Круз после поражения Коди Гарбрандту сказал, что его главной ошибкой было провести три титульных боя за один год, потому что это далеко не то же самое, что и три обычных боя. Другой лагерь, другой уровень давления и стресса. Фигейредо провел четыре, не проиграв ни в одном из них. Ни один другой боец ростера UFC из 600 человек не подвергался в уходящем году такому износу и объему работы. И в ноябре этого года Фигуредо провел самую быструю защиту титула в истории промоушена.

Среди этих четырех поединков особняком стоит второй бой с легендой наилегчайшего веса Джозефом Бенавидесом. За всю историю титульных поединков UFC мы видели разгромы, видели беспощадные доминации, видели расправу Веласкеса над дос Сантосом. Но здесь были настоящий террор и истребление, на 5 минут которых пришлось три нокдауна, безостановочное преследование, два жутких сдавливания шеи и челюсти удушающими, и, наконец, финиш. То, через какие пытки прошел Бенавидес, можно судить по его последующему пробуждению. Когда врачи растолкали Джозефа, он вскинул ноги и истошно завопил, как проснувшийся после ночного кошмара.

Фигейредо — стилистическая сенсация. Он не дерется, как типичный флайвейт и не выделяется типичными для этой категории элементами — динамикой, маневренностью и выносливостью (вы, вообще, помните чемпиона в истории наилегчайшего или легчайшего веса, который бы уставал уже в третьем раунде?). Технически его нельзя отнести к эпохе Джонсона, Бенавидеса или Сехудо, но и нельзя сказать, что он несет с собой новую эпоху мухачей. Ведь новая эпоха — это всегда несколько представителей, которых объединяют качества, не свойственные эпохе предыдущей. А Фигейредо такой один. Нет бойца в этом весе, похожего на него. Поэтому правильнее всего будет говорить не о новой эпохе мухачей, а о мутации скрещиваний, которую мы наблюдаем в современных ММА — когда параметры бойцов из верхних весовых дивизионов приходят к бойцам нижних весов, и наоборот.

Мы никогда не видели, чтобы мухач генерировал такое количество силы, как Фигейредо. Он задушил Алекса Переса гильотиной, из захвата которой тот вышел головой на 70%. И он набрал 10 нокдаунов в UFC за 9 боев — это быстрее, чем Андерсон Силва, Макгрегор, Мачида, полутяж Энтони Джонсон и все тяжеловесы-нокаутеры. Но при этом никогда и не было такого, чтобы флайвет так быстро уставал. Ведь бой с Морено — не первый случай, когда Дейвисон просел в середине боя. Он уже иссякал в третьем раунде поединка с Бруксом и затем в третьем раунде проигранного боя против Формиги. С Морено, правда, бразильцу очень помог удар в пах сопернику — он дал ему дополнительные 5 минут на восстановление.

Еще две вещи поражают в Фигейредо — то, как часто он работает первым номером, и это, по сути, только при расчете на руки, ведь бразилец почти вообще не бьет кики. И то, насколько ярко выражен в нем инстинкт убийцы. Фигейредо — настоящий людоед, с каждым наскоком он не просто набирает какие-то там очки, а откусывает от соперника по куску мяса. Техника панчей бразильца похожа на движения робота. Пантойю он потряс мощным дистанционным правым апперкотом, для которого даже не поднял левую руку. Попробуйте выбросить мощный апперкот одной рукой в то время, как другая у вас наполовину висит — это очень сложно по биомеханике. Когда же Дейвисон бьет боковые удары, он разворачивается под них всем телом, а не вполоборота — какой-то стиль терминатора, когда каждый панч забивается, как кол.

Редко боец сочетает ярчайший стилистический колорит с решением задач высочайшего уровня — да еще и в рекордно короткие сроки. Дейвисон Фигейредо — лучший боец UFC в 2020 году.

Достоин упоминания Кевин Холланд. В 2020-м он стал всего вторым бойцом в истории промоушена, кто сумел построить серию 5-0. Однако поставить Холланда выше кого-то из бойцов в вышеприведенном списке очень тяжело. Все его победы были над нерейтинговыми соперниками, даже Жакаре на момент боя уже не входил в топ-15 среднего веса UFC. Конечно, 5-0 за год — очень яркое движение, но оно произошло в ряду бойцов класса «Б», где не решаются серьезные задачи. Какими бы ни были достижения бойцов второго ряда, они не могут стоять выше успехов бойцов класса «А». Хотя и надо сказать, что пять побед подряд за год, безусловно, переводят Холланда в первый ряд.