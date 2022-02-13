Тай Туиваса победил Деррика Льюиса в со-главном событии турнира UFC 271.

Деррик Льюис, США, 37 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 26 побед, 9 поражений.

Тай Туиваса, Австралия, 28 лет. Тяжелый вес. Статистика в ММА: 14 побед, 3 поражения.

Это был второй бой тяжеловесов в карде. В первом бились суперветеран UFC Андрей Орловский и Джаред Вандераа. Орловский победил раздельным решением судей, и эта победа стала для него третьей подряд. Андрей уверенно зачищает второй эшелон тяжелого дивизиона: Фелипе Линс, Таннер Босер, Чейз Шерман, Карлос Фелипе, теперь Вандераа. Эти пять побед разбавило поражение о Тома Аспиналла, который 19 марта будет биться с Александром Волковым и попытается войти в топ-5 рейтинга тяжеловесов UFC.

Все вышеперечисленные победы Орловский одержал решениями. Его последние бои похожи друг на друга — он хорошо проводит первый раунд (был хорош и в бою с Аспиналлом), но потом сдает — но не до такой степени, чтобы отдать победу (само собой, зак исключением боя с Аспиналлом).

Теперь у Орловского 37 боев в UFC. Столько же у Дональда Серроне, больше только у Джима Миллера — 38. Андрей дебютировал в UFC в 2000 году. Причем с марта 2008-го по июнь 2014-го не провел там ни одного поединка — выступал то в Elite FC, то в Affliction, то в Strikeforce, то в One FC, то во WSOF, то в Fight Nights. Лишь один боец в истории UFC одержал больше побед после наступления 40 лет — Рэнди Кутюр (8, у Орловского — 6). Андрей — легенда ММА.

Итак, бой Льюис vs Туиваса. Фаворитом, конечно, считался Льюис, рекордсмен UFC по числу побед КО/ТКО — 13. С убойным ударом, большой, хитрый... Деррик дважды бился за титул (правда, один раз — за временный), оба раза досрочно проиграл (Даниэлю Кормье и Сирилу Гану), но боец он прекрасный. Карьеру он построил отличную. Туиваса пришел в UFC 24-летним, выиграл три боя подряд, подавал очень большие надежды, а потом потерпел три поражения подряд. Тай взял паузу в год и начал новое восхождение, выдав серию из четырех побед подряд — все нокаутом. У Туивасы очень быстрые для тяжеловеса руки и, как и положено полинезийцу, тяжелый удар.

Три минуты в октагоне было довольно скучно (мнго клинча, мало ударов), но затем Льюис перевел Туивасу зацепом, поджал к сетке и обрушил серию мощнейших ударов. Смотрелось страшно, но Тай не просто выжил и поднялся, но и начал отвечать (но, кажется, ни разу не попал). Потом Деррик снова провел тейкдаун, но ничего из этого не извлек.

Не самый яркий раунд. Зато второй получился огненным. Льюис будто бы зацепил Туивасу в начале, почуял жареное и кинулся добивать. Однако Тай начал отвечать. Пошла рубка. Деррик — контрпанчер, сложно вспомнить, когда он вот так, совсем небезопасно, рубился с активно сопротивляющимся соперником. В итоге огромный афроамериканец рухнул. Дело было так: Туиваса встретил его плотной двойкой, добавил локоть, панч правой. Льюис был явно потрясен. Рубка закончилась тем, что Туиваса на секунду прижал противника к сетке и сразил его мощнейшим ударом локтем.

Тай залез на клетку и по традиции выпил из ботинка, брошенного из зала (напиток ему бросили оттуда же).

Локти — опаснейшее оружие Туивасы. Локтями он забил Сирила Аскера в своем втором бою в UFC, локтем он вырубил Брэндона Сололи в июне 2016-го в локальном австралийском промоушене AFC.

«Деррик — король нокаутов, мое уважение, но как я и говорил — я молод и я вступаю во владение, — сказал Туиваса в октагон-интервью. — Клинч? Мой имя Тай, как муай тай, понимаете? Я люблю выбрасывать локти, я люблю ронять людей. Что дальше? Кто угодно, где угодно».