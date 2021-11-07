Обзор шоу в «Мэдисон Сквер Гарден».

Тяжелый вес: Крис Барнетт (США) победил Жана Вилланте (США) — технический нокаут, 2-й раунд, 2:23.

Барнетт — звезда YouTube. В том плане, что его хайлайты там собирают миллионы просмотров. Он очень упитанный (рост — 175 см, боевой вес — 120 кг), веселый и очень ловкий, особенно для своей комплекции. Например, обожает удары ногой с разворота.

В UFC он появился внезапно — в мае подписал контракт и вышел на коротком уведомлении против Бена Ротвелла, который пять лет назад считался топовым тяжем. Ротвелл победил гильотиной во втором раунде. Подписание Барнетта казалось чем-то сюрреалистичным. Но во втором бою Крис показал, что все было не зря. Понятно, что UFC он нужен для шоу, для хайлайтов. И в субботу Крис не подвел, уронив Вилланте как раз ударом ногой с разворота.

Жан оказался к оппоненту спиной, Барнетт начал его добивать, и рефери остановил поединок. Да, Крис нокаутировал, вероятно, самого слабого тяжа в ростере (седьмое поражение в девяти последних боях, ранее Вилланте выступал в полутяжелом весе). Но это был тот нокаут, который принесет UFC сотни тысяч, а то и миллионы просмотров в соцсетях.

Чемпионом Барнетту не стать, но такие парни UFC точно не помешают. На UFC 267 были Хасбик с Абдурозиком, на UFC 268 отжег Барнетт. Вот как он вышел в зал:

А вот как он ушел из зала:

Still not over Chris Barnett's exit from the cage after his win ? #UFC268 pic.twitter.com/bRFGrZVHfJ — ESPN MMA (@espnmma) November 6, 2021

Для тех, кто плохо знаком с Крисом, приведем его данные: 35 лет, 22 победы, 7 поражений в ММА, до UFC был известен прежде всего по выступлениям в корейском промоушене Road FC.

Полусредний вес: Ян Гарри (Ирландия) победил Джордана Уильямса (США) — КО, 1-й раунд, 4:59.

Это был дебют 23-летнего ирландца в UFC. Конечно, параллелей с Конором Макгрегором не избежать, хоть тот и начал биться в UFC в полулегком весе. Итак, Макгрегор выиграл первый поединок в UFC не на последней секунде первого раунда, а раньше, но тогда ему было 24, да и рекорд у Конора был неидеальный — 12-2 перед боем, а у Гарри — 7-0. Что общего: оба пришли в UFC в качестве чемпионов Cage Warriors. Что разного (помимо веса, стойки и стиля боя в целом): Конор тренировался и тренируется в дублинском зале SBG, а вот Гарри проводит сборы в США — в Sanford MMA.

Welcome to the UFC, Ian Garry! pic.twitter.com/EnqbSjZYB1 — MS (@UFC_Obsessed) November 6, 2021

И последнее: в октагон-интервью Гарри процитировал Конора Макгрегора — а именно его слова после победы над Жозе Альдо в Дублине в 2014 году: «Один мудрый ирландец однажды сказал передо мной... Вошел в эту самую клетку и сказал: «Мы здесь не для того, чтобы принимать участие, — мы здесь для того, чтобы все захватить». Это захват, часть 2».

Эпатажа Гарри не лишен. Например, вот что он сделал после нокаута — перед Джо Роганом:

Естественно, Макгрегор не мог не заметить успеха земляка. Он поздравил бойца с победой в Twitter.

Средний вес: Насруддин Имавов (Франция) победил Эдмена Шахбазяна (США) — ТКО, 2-й раунд, 4:42.

Начнем с того, что он Насруддин, а не Нассурдин, как везде указано. Просто во французском паспортном столе в свое время неправильно записали имя дагестанца. В детстве Имавов вместе с родителями и братом Тагиром переехал в Марсель, а сейчас живет в Париже, где тренируется в зале MMA Factory, у тренера Фернанда Лопеса, который сделал супербойцов из Франсиса Нганну и Сирила Гана.

Это был четвертый бой Имавова в UFC. Первый выиграл раздельным решением (у Джордана Уильямса), второй проиграл раздельным решением (Филу Хоусу), третий выиграл техническим нокаутом (у Яна Хейниша). Теперь его соперником стал некогда самый перспективный средневес в UFC. Эдмен Шахбазян лихо стартовал в UFC — с четырех побед подряд, но затем потерпел два поражения подряд (от Дерека Брансона и Джека Херманссона). Причем в обоих боях Эдмена подвела функционалка.

France's own making a name for himself!



?? Nassourdine Imavov gets his second-straight TKO victory at #UFC268.



[ #UFC268 | Prelims are LIVE on ESPNews & ESPN+ ] pic.twitter.com/HZZAaPXNOZ — UFC (@ufc) November 7, 2021

Бой получился зрелищным, и Имавов проявил себя более разнообразным и, конечно, более выносливым бойцом. За два раунда он сделал четыре (!) попытки удушения гильотиной. Этот тот прием, который забирает очень много сил. Но Насруддин будто бы не устал. Шахбазян же к концу второго раунда выглядел сильно измотанным. Кончилось все тем, что французский дагестанец взял противника на распятие, начал забивать локтями и вынудил рефери остановить бой.

«Мне неудобно перед моим оппонентом, я не хотел причинять ему боль, но это бизнес, — сказал Имавов в октагон-интервью. — Сегодня доказал, что могу драться с лучшими в этом дивизионе. Дайте мне кого-нибудь из топ-5. Спасибо моему тренеру Фернанду Лопесу, моему залу MMA-Factory. Эй, Дана, пожалуйста, подпиши в UFC моего брата Тагира Имавова, он очень хороший боец».

А что же Шахбазян? Крест на этом бойце точно ставить еще рано. Ему всего-то 23 — все впереди.

? SCENES BACKSTAGE AT #UFC268. ?



? @Francis_Ngannou & @Ciryl_Gane get a good look at each other months before their championship clash! pic.twitter.com/mVVlH93rAJ — UFC Europe (@UFCEurope) November 7, 2021

И по поводу Лопеса и Гана. Сегодня они были в углу Имавова. А перед его боем встретили в подтрибунке Франсиса Нганну. Почему это интересно: Лопес сделал из Нганну не просто суперзвезду ММА, он сделал из него бойца, вытащил с улицы. Потом они разошлись, и камерунец ни разу не поблагодарил Фернанда за помощь. Более того, в одном из интервью он его высмеял! Так вот, в подтрибунке Нганну прошествовал мимо Лопеса и Гана (с которым когда-то спарринговал), будто их не заметив. Что ж, ждем 22 января: в этот день Ган и Нганну будут биться за титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Средний вес: Крис Кертис (США) нокаутировал Фила Хоуса (США) — КО, 1-й раунд, 4:27.

Хоус выиграл три боя подряд в UFC и считался фаворитом. Но, похоже, Хоус — тот редкий вид бойца, который по-настоящему созрел только к 34 годам. В 2021-м он, опытнейший спортсмен (это был его 35-й бой в ММА), выиграл четыре поединка подряд, получил контракт с UFC и победил ярким нокаутом на номерном турнире. Красавец.

Melted him. Damn. This card is bringing all the violence. pic.twitter.com/bAOaf3uDq5 — MS (@UFC_Obsessed) November 7, 2021

Легкий вес: Бобби Грин (США) победил Эла Яквинту (США) — ТКО, 1-й раунд, 2:25.

Яквинта — последний боец, которого не смог финишировать Хабиб Нурмагомедов. Дело было в апреле 2018-го — Хабиб забрал все пять раундов, победил и стал чемпионом UFC в легком весе. Но Эл проявил себя достойно. Потом Яквинта выиграл единогласным решением судей у Кевина Ли, а затем уступил (тоже UD) Дональду Серроне и Дэну Хукеру. Он не выходил в октагон два года — и вот вернулся. Все закончилось провалом — далеко не самый сильный легковес Бобби Грин поймал его двойкой, а следом добил.

Flippin' into the next fight like???



[ #UFC268 | Prelims are LIVE on ESPNews & ESPN+ ] pic.twitter.com/nt8QYsIJR0 — UFC (@ufc) November 7, 2021

«Безупречная победа, — сказал Грин после боя в октагон-интервью. — Я уважаю Эла, но было неосторожно с его стороны говорить, что он одержит безупречную победу. Всегда нужно быть аккуратным в словах, чтобы потом не дать заднюю. Я здесь, чтобы влиять на людей и мотивировать их. У меня не было матери, не было отца, я потерял брата, потерял бабушку, потерял все. Вы можете достигнуть всего, если поверили в это. Я живой пример».

Средний вес: Алекс Перейра (Бразилия) победил Андреаса Михайлидиса (Греция) — ТКО, 2-й раунд, 0:18.

Случилось то, чего фанаты ММА ждали уже давно: человек с внешностью злодея из боевика с Ван Даммом, бывший чемпион Glory в среднем и полутяжелом весах и вообще самый опасный нокаутер в кикбоксинге Алекс Перейра дебютировал в UFC. Это был его шестой бой в ММА. Первый, в 2015 году, он проиграл, а потом выиграл три подряд — разумеется, нокаутами. Сегодня он одержал четвертую победу в смешке.

В первом раунде Андреас Михайлидис (13-4 в ММА, 1-1 в UFC перед боем) искал счастье в клинче, но, помимо прижатия Перейры к сетке, ничего не добился. Второй же раунд начался с того, что бразилец снес греческого бойца ударом коленом в прыжке. Алекс добивать не хотел, но пришлось нанести два контрольных — Дэн Мираглиотта остановил поединок. Блестящий старт в UFC. Важно напомнить: Перейра в кикбкоксинге дважды нокаутировал действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью. А вот последний бой в кике он проиграл — нашему Артему Вахитову в сентябре этого года, утратив титул чемпиона в полутяжелом весе. Впрочем, кикбоксинг для Алекса уже в прошлом. Впереди — покорение UFC.

Flying knee knockout for Pereira! The hype is real! #UFC268 https://t.co/wsNhns702r — MMA mania (@mmamania) November 7, 2021

«Я очень счастлив, спасибо всем за поддержку, спасибо моему оппоненту за бой, — сказал Перейра в октагон-интервью. — Он слишком много сил тратил в клинче, пытался делать все за счет физической силы, я это чувствовал и был спокоен, ждал, когда появится возможность. Он устал, я увидел вход для этого колена и воспользовался им».

Легкий вес: Джастин Гэтжи (США) победил Майкла Чендлера (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Подробнее об этом сумасшедшем бое можно прочитать здесь.

An instant classic. Unbelievable. I could cry haha. pic.twitter.com/58Tp0ctx74 — MS (@UFC_Obsessed) November 7, 2021

Полулегкий вес: Шейн Бургос (США) победил Билли Куарантильо (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Вслед за Гэтжи и Чендлером дикий бой выдали Бургос и Куарантильо. На двоих они выбросили 357 значимых ударов (193 — Бургос, 164 — Куарантильо).

Легчайший вес: Марлон Вера (Эквадор) победил Фрэнки Эдгара (США) — КО, 3-й раунд, 3:50.

Эдгар — бывший чемпион UFC в легком весе (с такими-то габаритами!), легенда ММА и настоящий БОЕЦ. В феврале 2021 года он проигал страшным нокаутом Кори Сэндхагену. Кори наглухо отключил Эдгара ударом коленом в прыжке. У Фрэнки даже память отшибло — он забыл свой тренировочный лагерь! Тем не менее Эдгар решил продолжать выступать. 16 октября ему исполнилось 40. Соперника дали очень серьезного. Дрался Фрэнки считай что дома — он живет в Нью-Джерси, совсем рядом с Нью-Йорком. К сожалению, для Эдгара все закончилось катастрофой — Вера нокаутировал его фронт-киком. Все же уходить нужно вовремя. Но вряд ли кто-то удивится, если Фрэнки решит драться дальше.

Вера же установил рекорд легчайшего веса по числу досрочных побед — теперь их у него девять. А еще за 18 боев в UFC он ни разу не проиграл досрочно (рекорд у Джона Джонса, который не проигрывал в UFC досрочно на протяжении 22 поединков).

Vera with a nice kick. pic.twitter.com/G4aGYTpPZL — MS (@UFC_Obsessed) November 7, 2021

Минимальный вес (женщины): Роуз Намаюнас (США) победила Вейли Чжан (Китай) — раздельное решение судей (47-48, 48-47, 49-46). Бой за титул чемпиона.

Намаюнас — хрупкая девушка с жестким ударом как с рук, так и с ног. В апреле она снесла хорошо подкачанную Чжан хай-киком и стала чемпионкой. Реванш сложился для нее куда сложнее. Китаянка выиграла первый и третий раунды. Во втором же американская литовка была чуть лучше. А вот четвертый и пятый Намаюнас забрала без вопросов. Причем в последней пятиминутке она 4 минуты контролировала соперницу в партере — и это при том, что до этого Вейли смотрелась в грэпплинге интереснее.

«Это был совсем другой бой, — сказала Намаюнас в октагон-интервью. — Я была, в принципе, уверена, что выиграла бой, не беспокоилась о результате. Первые два раунда были близкими, не совсем понимала, кто их выиграл. Но я была в моменте, продолжала делать свою работу. Я знала, что в этот раз она будет драться гораздо упорнее. И она значительно прибавила, отдаю ей должное. Теперь я знаю, над чем мне работать. Что дальше? Я увлечена созданием Академий земных кораблей (разновидность солнечного пассивного дома, сделанного с использованием натуральных и вторичных материалов. — Прим. «СЭ»), хотелось бы вернуться к этому делу после боя».

Удивил президент UFC Дана Уайт. Во время боя Намаюнас и Чжан он смотрел боксерский поединок между Саулем Альваресом и Калебом Плантом. Уайт настолько большой фанат бокса? Дана и правда очень любит бокс, но тут все произаичнее — просто Уайт поставил на Канело 100 тысяч долларов. Глава UFC не ошибся — мексиканец победил нокаутом в 11-м раунде.

Полусредний вес: Камару Усман (США/Нигерия) победил Колби Ковингтона (США) — единогласное решение судей (48-47, 48-47, 49-46).

Обзор главного боя вечера — тут.

Наилегчайший вес: Оде Осборн (США) победил Си Джея Вергару (США) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полулегкий вес: Мелсик Багдасарян (Армения) победил Бруно Соузу (Бразилия) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28).

Полутяжелый вес: Джастин Джейкоби (США) победил Джона Аллана (Бразилия) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 30-27).

Официальная посещаемость турнира — 20 715 зрителей. Выручка от продажи билетов составила 9 903 557 долларов.

Шоу UFC 268 стало самым посещаемым в истории UFC на территории США (прежний рекорд также был установлен в «Мэдисон Сквер Гарден» — 20 427 зрителей, UFC 205, 12 ноября 2016 года). Что касается выручки, то это шестой результат в истории UFC (рекорд у UFC 205 — 17 700 000 долларов, в главном бою бились Конор Макгрегор и Эдди Альварес).

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Лучший бой вечера — Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.

Лучшее выступление вечера — Крис Барнетт, Алекс Перейра, Бобби Грин, Марлон Вера.