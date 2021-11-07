Бой года для гурманов. Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились

Камару Усман победил Колби Ковингтона единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 268 и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Камару Усман, США/Нигерия, 34 года. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение.

Колби Ковингтон, США, 33 года. Статистика в ММА: 16 побед, 3 поражения.

С точки зрения принципиальности, конфликтности, а главное, спортивного уровня оппонентов — это был главный бой года в UFC.

Первый поединок между Камару Усманом и Колби Ковингтоном состоялся в декабре 2019 года. И Ковингтон оказал американскому нигерийцу такую конкуренцию, какую ему в UFC никто не оказывал ни до, ни после. Два раунда забрал Камару, два — Колби, и все решалось в пятом. Там Усман перебил соперника, вроде бы сломал ему челюсть (Ковингтон это отрицает) и победил техническим нокаутом.

После этого Камару дважды без проблем победил Хорхе Масвидаля и разобрался с Гилбертом Бернсом. Ковингтон же провел лишь один бой, но очень впечатляющий, не оставив ни шанса бывшему чемпиону UFC в полусреднем весе Тайрону Вудли.

Пресс-конференция перед реваншем получилась жаркой — со взаимными оскорблениями. Усман зачем-то сказал «всегда ставьте на черного», Ковингтон же зачем-то глумился над тем, что отец его противника много лет провел в тюрьме. Вообще, Колби самый грязный трештокер в UFC. В треш-токе он границ не знает — достаточно вспомнить, как он наехал на всю Бразилию в Сан-Паулу (да и про Хабиба писал всякие гадости). Но нельзя отрицать тот факт, что боец он прекрасный. И сегодня он доказал это в «Мэдисон Сквер Гарден».

Правда, первые два раунда у Ковингтона получились скверными. Американца, судя по шуму, поддерживал буквально весь зал (Усман начал спортивную карьеру в США, там живет, там зарабатывает деньги, но, как это часто бывает, выходит под флагом страны, где родился, — т. е. Нигерии). Он пытался агрессивно работать в стойке, но его удары летели либо в воздух, либо в блок. Усман же не форсировал события, действовал очень аккуратно, бил редко — зато метко. Колби попробовал сделать тейкдаун, прошел в ногу, но африканец красиво сконтрил. Итог: Усман выиграл раунд.

Во втором раунде нигериец добавил в активности и стал чаще попадать. Было ощущение, что он может добавить и еще — если захочет. В случае с Ковингтоном же такого ощущения не было — наоборот, казалось, что он близок к тому, чтобы заехать в тупик. В конце раунда Колби и вовсе чуть не отправился в нокаут. Он пошел в атаку и нарвался на левый встречный — в челюсть. Ковингтон присел, поднялся, а потом упал после еще одного попадания левой. Пришлось спасаться, цепляясь за ногу Усмана. До гонга он дожил.

А вот в третьем раунде случился перелом. Поначалу Усман перебивал Ковингтона (но не за явным преимуществом), однако в концовке Колби забрал два плотных размена, а еще оказался за спиной у Усмана. Учитывая, что раунд не был богат на события, активной концовкой Ковингтон вполне наработал на то, чтобы судьи отдали пятиминутку ему.

Четвертый раунд Колби и вовсе выиграл без вопросов. Он рвал дистанцию, лишая Камару преимущества в длине рук, ввязывался в размены, всовывая в подбородок соперника один апперкот за другим. Ковингтон — не нокаутер, но панчи выглядели чувствительными, голова Усмана ходила из стороны в сторону.

Так что все решилось в пятом раунде. Где-то до середины Колби, можно сказать, лидировал (был точнее в размене, поджал противника к сетке, где нанес несколько ударов в клинче и один на выходе из клинча). И все же неутомимый Нигерийский Кошмар прибавил в давлении, стал чаще выбрасывать удары и не позволил Ковингтону закончить раунд в свою пользу. Итог: победа Усмана единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46). Возможно, ничья была бы более справедливым итогом поединка, но и к успеху Камару претензий тоже быть не может.

Кому-то больше по душе безбашенные зарубы типа боя Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера, но тем, кто действительно любит ММА, поединок Ковингтона и Усмана наверняка понравился. Тут было и напряжение до последних секунд, и перелом (даже два — учитывая, как Камару воспрянул в последнем раунде), и критический момент для Ковингтона, и высший пилотаж — а именно защита Усмана от тейкдаунов. Ну а особо прошаренные фанаты могли заметить, что нигериец теперь сшибает оппонентов с ног еще и хуками, а не только прямыми ударами.

А еще вражде бойцов настал конец. Ковингтон сразу после финальной сирены подошел к Усману, что-то сказал (видимо, поблагодарил за хороший бой), и они пожали руки.

Камару Усман: «Было много треш-тока, всего плохого, но этот парень — жесткий сукин сын. Он стойкий, как я не знаю кто б***. Несколько раз я безумно хотел финишировать его, но он терпел и возвращал бой туда, где я не хотел, чтобы он был. Он попал по мне несколько раз тяжелыми ударами, его тренеры проделали здесь работу. Техника ударов немного упала, но сила выросла. Он жесткий, супержесткий, я в определенный момент чуть не обезумел, пытаясь финишировать его, но потом вернул контроль. Я лучший в мире прямо сейчас».

Колби Ковингтон: «У меня были моменты в этом бою, я потряс его несколько раз, но не развил успех. Сегодня был его вечер. Любите ли вы меня или ненавидите, я только начинаю. В понедельник я вернусь в зал».

Нужен ли третий бой? Вероятно, Дана Уайт сможет найти варианты поинтереснее для обоих. Но с точки зрения стилистики самым опасным оппонентом для Усмана, помимо Ковингтона, видится Хамзат Чимаев. Впрочем, чтобы получить поединок за титул, Чимаеву нужно выиграть еще как минимум один бой — причем у топа.