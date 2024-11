Поп-ММА: как зародились, за счет чего стали популярны и какое будущее их ждет. Большой текст про треш-индустрию

С профессиональным спортом это не связано.

12 ноября на подмосковной арене Live Hall должен был состояться турнир поп-ММА-промоушена Hype FC, но в последний момент он был отменен. В зал вошли представители силовых структур в масках и увели руководителя лиги Мухаммада Носаева (Альфредо Аудиторе) на разговор. Что такое поп-ММА, кто есть кто в этой своеобразной индустрии и что ее ждет — в большом материале «СЭ».

«Битва за Хайп», «Стрелка», Емельяненко vs Кокляев

Зарождением поп-ММА считается декабрь 2018 года, когда Амиран Сардаров провел первую «Битву за Хайп». Это был бой между блогерами Асхабом Тамаевым и Филиппом Марвином. Дрались в фитнес-зале, принадлежащем Анатолию Сульянову (это стало поводом, почему Сульянов называет себя отцом поп-ММА). Бой вызвал довольно большой резонанс в блогосфере, и в апреле 2019-го Сардаров решил провести «Битву за Хайп 2».

Незадолго до этого на свободу вышел Вячеслав Дацик, который сразу привлек к себе массу внимания, любое его интервью собирало на YouTube сотни тысяч просмотров, и Сардаров устроил ему бой с Артемом Тарасовым. Организовал совместно с True Gym — YouTube-каналом, который тогда специализировался на роликах в стилистике «один против троих». Причем именно True Gym первым засветил Чоршанбе Чоршанбиева, который впоследствии станет едва ли не главной звездой поп-ММА. Бой ожидаемо дал многомиллионные просмотры, и проект «Битва за Хайп» продолжился — более того, значительно расширился. Сардаров стал проводить пресс-конференции, собирать бойцов с любопытным (для массовой публики) бэкграундом со всей страны, привлекать к турнирам бывших бойцов «Стрелки» и инстаблогеров.

«Стрелка» — YouTube-промоушен, запущенный в 2012 году и позиционирующий себя как «уличные бои в песке». Там мог подраться любой желающий. В «Стрелке» бились Регбист, Пулеметчик, тот же Артем Тарасов — то есть люди, впоследствии ставшие заметными фигурами поп-ММА. Причем саму «Стрелку» считать поп-ММА неверно, ибо там были только бои — и больше ничего. Поп-ММА же подразумевает собой не столько поединки, а сколько то, что происходит вокруг, некую сериальность (сериал этот антисоциальный и местами даже похабный).

«Битва ха Хайп» получила всероссийскую известность. Огромные просмотры на YouTube, бешеный трафик на сайтах — народ в комментариях плевался, но при этом постоянно кликал на заголовки в духе «200-килограммовый Папа оформил нокаут за 10 секунд».

Ну, а в декабре 2019-го «Битву за Хайп» и все, что было до этого, обошел телеканал РЕН ТВ, устроив бой года — легендарный в прямом смысле этого слова боец ММА Александр Емельяненко боксировал с силачом Михаилом Кокляевым. Трансляция события на РЕН ТВ собрала поразительные и рекордные за всю историю показа единоборств на российском телевидении цифры: в прямом эфире бой смотрела треть населения страны, находящаяся в этот момент у телевизора.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что такое поп-ММА

Термин «поп-ММА» запустил блогер Кимчи, и охватывает он не только ММА, но и кулачные бои, бокс. Где грань между профессиональным боевым спортом и поп-ММА, точно определить сложно, но мы попробуем. Пожалуй, правильнее всего будет сказать, что поп-ММА — это бои, где во главе стоит не спортивный результат, а конфликт между бойцами или их командами. Соответственно один конфликт перерастает в другой — и так до бесконечности. Так называемые конференции, где дерутся и собирают больше просмотров, чем сами турниры. Без конфликта, причем грубого, с оскорблениями и рукоприкладством, поп-ММА невозможны.

Еще один критерий: поп-ММА — это бои людей, которые не ставят перед собой наивысшие цели в спорте. С годами ММА превратились в спорт высших достижений — когда бойцы проводят длительные сборы, пользуются услугами специалистов из разных областей, в общем, делают все для победы. В ММА конфликты между бойцами — дополнение к спорту. В поп-ММА — это основа, а вот бои (не драки, а бои) — как раз дополнение. Важный момент: уличные хулиганы за свои выступления не будут просить больших денег (порой было достаточно и 20 тысяч рублей) — в отличие от настоящих спортсменов.

Логично, что скандальный формат пришел сначала в единоборства (где противостояние, бой — сама суть), а уже потом в футбол. Поп-ММА и медиафутбол, безусловно, близнецы-братья. В поп-ММА — массовые драки, в медиафутболе — мат, потасовки, грубые оскорбления, которые допускают даже люди в возрасте 50+.

Конечно, профессионалы есть и в поп-ММА, и все же большинство участников подобных турниров — это про улицу, а не про спорт. Этот «пацанский» антураж и приносит поп-ММА просмотры. Как-то основатель М-1 Вадим Финкельштейн сказал в интервью Sports.ru: «Я понимал, что в стране, где куча бандитов и военных, единоборства многим понравятся». Тут примерно то же самое: в России куча людей, которые якобы пытаются жить по уличным понятиям, куча тех, кто любит драться, а еще куча тех, кто любит смотреть на чужие драки и ругань. Так что поп-ММА были обречены на большие просмотры.

Фото Telegram Top Dog

Основные игроки

Top Dog. Начнем с первого промоушена кулачных боев в России. Свой дебютный турнир лига провела еще в декабре 2019-го, заимствовав британскую идею поединков в кругу из сена. Поначалу дрались любители, но постепенно Top Dog стал подключать профессионалов. Просмотры были бешеные — особенно у боя Моряка и Пулеметчика. Вроде бы ничем не примечательный поединок, некрасивый поступок одного из бойцов (и то — не за гранью), но собрал он 22 миллиона просмотров. И сколько было обсуждений, сколько осуждения Моряка... Люди восприняли бойцов как пацанов со своего двора, а не откуда-то из другого мира (как UFC, например), и с удовольствием писали яростные комментарии — как нужно вести себя в бою и вообще по жизни. На самом деле называть Top Dog поп-ММА-промоушеном неверно — эта лига не ставит и никогда не ставила перед собой цели стравливать бойцов и, наоборот, делает акцент на спортивную составляющую. И все-таки там выступали многие звезды поп-ММА. В конце концов, один из ключевых конфликтов в этой индустрии связан с фронтменом Top Dog Данилом Алеевым (ака Регбист) — речь о его бесконечной медиаперепалке с Анатолием Сульяновым.

Сейчас Top Dog чувствует себя уверенно — регулярно проводит турниры, причем в разных городах, в залах всегда аншлаги, и вообще именно у Top Dog самая лояльная аудитория. Собираясь на шоу Top Dog, люди надевают клетчатые рубашки — чтобы соответствовать стилистике промоушена. Однако кулачным боям никогда не стать массовым спортом (да и спортом вообще) — из-за физиологических особенностей. Слишком много крови, слишком мало тактики, слишком большое количество травм. При этом всем понятно, что если ты даже чемпион по кулачке, то чемпион по боксу (не липовый, а заслуженный) все равно победит тебя на голых кулаках — и сделает это без больших проблем. Условный Артур Бетербиев в кулачных боях разгромил бы любого действующего кулачника. Но ему это попросту не нужно. Если ты лучший боксер — перебоксируешь любого. Если ты лучший кулачник — совсем не факт, что перебьешь любого на голых кулаках.

Hardcore FC. Главный поп-ММА-промоушен страны. Фронтмен — Анатолий Сульянов. Первые турниры Hardcore провел летом 2020-го — по кулачке. Там же были и первые массовые драки (Артур Кулинский с рунами на груди и дагестанец Добряк, конфликт Анубиса и Добряка и т. д.). И это тоже смотрелось как что-то новое. «Битву за Хайп» с блогерами вдруг заменили на турниры, где дрались обычные ребята с улицы, причем уровень агрессии был запредельным.

Сульянов ввел несколько новшеств.

— Конференции, где бойцы обязательно переругиваются друг с другом и в конце концов дерутся. Белые диваны, много людей в студии, много охраны, сам Сульянов — делающий вид, что очень недоволен происходящим вокруг безобразием.

— За день создавалось сразу несколько выпусков (без преувеличения, съемка велась круглые сутки), что позволяло кормить аудиторию агрессивным контентом бесперебойно.

Со временем Сульянов запустил Hardcore MMA и Hardcore Boxing, а в феврале 2022-го провел первый турнир в прямом эфире — на «ЦСКА Арене». На трибунах собралось около восьми тысяч зрителей, в главном бою дрались Александр Емельяненко и Джефф Монсон. А в сентябре 2022-го Сульянов сделал долгожданный бой АЕ с Вячеславом Дациком (в андеркарде боксировали Дмитрий Кудряшов и Сослан Асбаров). Большая аудитория, спонсоры — казалось, еще немного, и Hardcore сделает скачок из поп-ММА в ММА (и бокс) здорового человека. Но этого так и не произошло. На дворе 2024 год, основные лица — все те же полупрофессионалы (и сам Сульянов, конечно же), а генератор интереса к лиге — конфликты между бойцами, оскорбления и драки.

«Наше Дело». Первый выпуск вышел в августе 2020 года (то есть спустя месяц после первого выпуска Hardcore) под заголовком «Ворожбитов vs Пулеметчик. Полиция пыталась сорвать бой». Да, тогда это были стандартные поп-ММА — с массовыми драками, всякой дичью на конференциях и т. д. Со временем основатель «Нашего Дела» Артур Арутюнян модифицировал формат, совместив поп-ММА с шоу-боями звезд шоу-бизнеса (Никита Джигурда vs Отар Кушанашвили, Никита Пресняков vs Алексей Панин). Шоу-бои мало собирали на YouTube — по сравнению с поединками поп-ММА, но зато бесподобно цитировались в СМИ (непосредственно поп-ММА — с драками шпаны — уже давно интересны новостным сайтам только в случае вопиющих ЧП). Это была работа, грубо говоря, на кухонную аудиторию. Народ и тут плевался, но какого-либо социального вреда шоу-бои не несли — деструктивную модель поведения, где принято драться без повода, душить, материться, писать в соцсетях с миллиардом ошибок (зато по-пацански), они не формировали.

Нововведение «Нашего Дела» — бои по гибридным правилам: бокс в ММА-перчатках и в клетке, кикбоксинг в ММА-перчатках и в клетке. Можно сделать раунд 5 минут, можно 3, можно и вовсе 2. Для бойцов ММА удобно: не нужен длительный тренировочный лагерь, где необходимо и стойку подтягивать, и борьбу, а поражение большого значения не имеет — все равно не пойдет в рекорд на Sherdog. Для зрителей же — лишняя путаница.

Со временем Арутюнян покинул «Наше Дело», во главе проекта встал экс-боец ММА, бывший матчмейкер Hardcore Армен Гулян, и направленность промоушена кардинально изменилась. Теперь «Наше Дело» — классический ММА-промоушен, где упор делается на хорошие бои, на хороших спортсменов, а пресс-конференции проводятся в прямом эфире — тоже в классическом формате (то есть как в UFC). Но будем честны: именно в «Нашем Деле» времен поп-ММА, времен Артура Арутюняна зажглась звезда Шары Буллета. Заприметили его в «Нашем Деле», а уже потом он оказался в Fight Nights, RCC, а теперь и в UFC.

Артем Тарасов и Али Хейбати. Фото Известия

Hype FC. Первое шоу вышло на YouTube в мае 2021 года — в разгар интереса к поп-ММА. Промоушен работал по схеме Hardcore — массовые драки, перепалки, бои полупрофессионалов. Также Hype привлек интернет-мема, идеально подходящего песочнице поп-ММА, — Мурада (настоящее имя — Исрапил), который как-то летом 2021-го не заплатил таксисту за проезд. Сейчас он известен как Мурад Легенда.

Что сделал Hype первым в поп-ММА, так это реалити-шоу — само собой, с ворохом конфликтов. Если же брать российские ММА в целом, то до этого за реалити брались М-1 (еще в 2014 году) и платформа Okko (Fight Camp Reality, первая серия вышла в декабре 2021-го). Недавно были отсняты выпуски Hype Reality 2, где капитанами команд были бойцы UFC Хамзат Чимаев и Арман Царукян. Как и в первый раз, съемки проводились в Таиланде — на острове Пхукет. Свое реалити-шоу устроил и Hardcore, пригласив бывших бойцов UFC — Люка Рокхолда и Тайрона Вудли.

Одним из основателей промоушена был Асхаб Тамаев. Позже он свои 50 процентов продал своему же сотруднику Ахмеду Закарьяеву. Сумма сделки, по словам самого Тамаева, составила 30 миллионов рублей. Второй основатель и действующий фронтмен-промоутер Hype Мухаммад Носаев (Альфредо Аудиторе), которого 12 ноября в самом начале ивента увели из зала представители силовых структур, имеет неоднозначную репутацию. Также он является сыном представителя главы Чечни Рамзана Кадырова в Волгоградской области.

Камил Гаджиев на своем канале рассказывал, что Hype FC со всеми своими реалити-шоу и Hardcore FC по документам принадлежат одному и тому же юридическому лицу. В индустрии не до конца понимают, есть ли бизнес-отношения у Носаева и главы Hardcore Сульянова — они неоднократно публично ругались и выкладывали видео, порочащие репутацию друг друга.

Вадим Мусаев и Сагадат Рахманкул. Фото Известия

Другие проекты

С января 2021-го россыпь звезд российских единоборств и поп-ММА бьется в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Но у РЕН ТВ нет задачи устраивать дикие конфликты — поединки транслируются в прямом эфире на федеральном канале. Как-то боец Top Dog крепко выругался матом в интервью после боя, и, конечно, РЕН ТВ это совсем не понравилось. Задача канала — делать большие шоу: бои, которые могут заинтересовать массового зрителя, где «наши» бьются с «ненашими». Вячеслав Дацик, Владимир Минеев, Дмитрий Кудряшов, Сергей Кузьмин, Виталий Минаков — ставка делается на таких хедлайнеров. Или Александр Емельяненко, если в форме. Проблема такого формата — найти конкурентные, но при этом медийные для большой федеральной аудитории бои. Приезжающие иностранцы нередко показывают невыразительный уровень, проигрывают, порой будто и сами того желая, — чтобы получить чек и получить минимум увечий.

Промоушен Pravda делал боксерские бои, будет ли делать дальше — непонятно. Екатеринбургский RCC увлекся кулачкой и недавно в очередной раз провел RCC Hard. Опять же, поп-ММА это назвать сложно, ибо ничего другого, кроме драк в ринге и ярких промороликов, там нет. Это формат Top Dog. Некоторое время шумел промоушен Arena, мало чем отличавшийся от Hype FC. Он закрылся. Еще в 2020-м сделал турнир по кулачным боям Fight Nights Камила Гаджиева — это оказалась разовая акция. Много было промоушенов, прямо или косвенных имеющих отношение к поп-ММА. Например, Godzilla или «Кулак», но кто их сейчас помнит? Причем вся эта индустрия касается не только России, но и Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана.

Вячеслав Дацик. Фото Известия

Деньги и лицензирование

Источники финансирования у поп-ММА-промоушенов бывают разные, но, как правило, основной объем денег поступает от букмекерских компаний. Бывало и такое, что один букмекер был спонсором у соперничающих организаций, можно даже сказать — враждующих. Это вообще отличительная черта поп-ММА — лиги другу друга не переваривают. Регбист хочет драться с Сульяновым и уже дрался с Аудиторе, Сульянов и Аудиторе критикуют друг друга, Сульянов критикует еще и руководителя RCC Hard Николая Клименко, а Регбиста и вовсе оскорбляет матом. Хотя иначе в такой агрессивной среде, как поп-ММА, и быть не могло.

По гонорарам: у уличных бойцов (назовем их так) заработки объяснимо небольшие — что и позволяет поп-ММА-промоушенам проводить так много турниров. Но бывали случаи, когда бойцы получали действительно солидные деньги: например, Hardcore заплатил Емельяненко за бой с Дациком 15 миллионов рублей, Дацику — чуть меньше (со слов самого Дацика).

С 1 декабря 2021-го кулачные бои стала регламентировать Федерация бокса России (ФБР). То есть для проведения турнира по кулачке нужно получить лицензию от федерации. В октябре этого года ФБР лишила лицензии Hardcore, шоу промоушена в Новосибирске очутилось под вопросом, но Анатолий Сульянов вышел из ситуации — он договорился с Федерацией панкратиона России и провел бои по правилам панкратиона.

В ММА же нет строгих правил лицензирования, и вопрос, по какой причине турнир Hype в Москве оказался под запретом, остается открытым. По данным Mash, он не был согласован с силовиками.

Фото соцсети

Поп-ММА ударили по ММА?

Есть мнение, что поп-ММА положительно сказываются на продвижении боевых видов спорта в России — якобы аудитория у единоборств увеличилась. Но это вовсе не так. Наоборот, популярность боевого спорта от этого только страдает. В тень ушла лига АСА, где бьются действительно сильные бойцы, профессионалы. В 2020-м она гремела, интервью после поединков собирали сотни тысяч просмотров на YouTube, а вот в последние два-три года интерес к АСА заметно убавился, притом что бои там как были качественными, так ими и остались. Но коммерчески (и медийно) успешны те поединки, где есть не только спортивный интерес, не только высокий уровень бойцов, но и напряжение между ними, в идеале — реальный, а не выдуманный конфликт (но это вовсе не значит, что они должны бросаться друг на друга при первом же случае). Теперь же народ этим напряжением, искусственными и настоящими конфликтами объелся.

Вроде бы бойцы, сделавшие себе имя в поп-ММА и при этом довольно сильные (например, Мариф Пираев), могли бы медийно помочь АСА. Однако АСА, как и любой серьезный промоушен, заключает контракты длительные — минимум на четыре боя, без права выступать где-либо еще. Пираеву, как и любому другому бойцу поп-ММА, это невыгодно. Куда выгоднее быть свободным агентом, драться где угодно, по любым правилам, не изнуряя себя месячной подготовкой. Вот и получается, что ребята, которые умеют и драться, и говорить, которые могли бы разбавить исключительно спортивную атмосферу ММА, выбирают поп-ММА. Хотя в АСА и гонорары хорошие, и дивизионы укомплектованные, и титулы имеют реальную ценность. Факт, что ММА частично утратили популярность. Но причина, безусловно, не только в самих ММА. Закончил Хабиб Нурмагомедов, затух Конор Макгрегор, ушел Федор Емельяненко, который даже в 46 лет привлекал внимание славянской аудитории единоборств. Ислам Махачев, Шара Буллет, Вадим Немков — молодцы, и все-таки с Хабибом и Федором по авторитету, по известности несопоставимы.

Фото Telegram Top Dog

Будущее

Поп-ММА оказались более живучими, чем рэп-батлы. Бои, конфликты — у людей всегда будет спрос на это. И все-таки бесконечные драки на конференциях и после боев уже приелись, а чем-то другим поп-ММА удивить не могут — просто нечем, иначе это уже будет не поп-ММА. Просмотры становятся все хуже (у Hardcore в этом году лишь один выпуск достиг двух миллионов на YouTube, ранее цифры в 3-4 и даже в 5 миллионов были обычным делом). Нет и новых героев. Мухаммед Хейбати, его брат Али, Шовхал Чурчаев, Мухаммед Калмыков, Фарид Ядуллаев и т. д. — на виду все те же лица.

Плюс к этому — давление со стороны силовиков (отмена шоу Hype), проблемы с лицензированием (Hardcore FC), недовольство общественности — бесконечными драками, антирусскими заявлениями (Джавид Рзаев зачем-то обозвал Артура Кулинского «русской свиньей»), просто отвратительным поведением (Али Хейбати дал пинка ринг-герл). Чеченские власти и вовсе запретили своим бойцам как-либо участвовать в поп-ММА. Hype даже пришлось вырезать из второй части своего реалити фрагменты, где были молодые чеченские бойцы (информация Камила Гаджиева).

Пик популярности поп-ММА остался в 2021-2022 годах, после чего пошел спад, который уже не остановить. А вот поединки лучших бойцов (лучших как спортсменов) будут актуальны всегда. Спорт в конечном итоге победит вакханалию на белых диванах.