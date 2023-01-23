«Чувство юмора китайцев не сильно отличается от нашего». Интервью с менеджером Петра Яна и Рафаэля Физиева

Эксклюзив перед супербоями наших в UFC.

«Спорт-Экспресс» публикует вторую часть большого интервью с Саятом Абдрахмановым, ведущим ММА-менеджером в СНГ (первая часть — здесь).

Здесь мы говорили о предстоящем поединке Рафаэля Физиева с Джастином Гэтжи, его проблема х со сном, китайском рынке ММА, вероятности того, что Шавкат Рахмонов побьет великий рекорд Ройса и Грейси , и почему UFC по-прежнему проводит турниры в пустом Apex.

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— Мы знаем, что Порье, Чендлер, Гэтжи — это закрытый клуб легкого веса UFC, в который никого не пускают. Как вам удалось взломать дверь в этот клуб и добиться боя с Джастином?

— Рафаэль своими яркими победами и бонусами заслужил соперника с большим именем. Так получилось, что Джастин был свободен, был после поражения. Здесь есть такая логика, которая не всегда работает, но иногда она имеет смысл — что если человек выше тебя рейтингом, но идет на поражении, я думаю, он должен взять соперника ниже в рейтинге, но который идет на серии побед. Джастин не сразу согласился, но здесь главную роль сыграло желание UFC организовать этот поединок. Любой фанат смешанных единоборств понимает, что это потенциально бой года.

— Гэтжи забирал кучу здоровья у всех ударников, с кем он дрался, и наверняка UFC ждет от вашего боя кровавую баню для рейтингов. Ты хочешь, чтобы Рафаэль залез в такую кровавую баню?

— При этом понятие «зрелищный поединок» — это не обязательно, чтобы была кровавая баня. Я считаю, что Рафаэль обладает навыками уровнем выше, чем у Гэтжи, он может переиграть его, перебить. В рубке шансы 50 на 50, здесь нельзя давать шансы Гэтжи. Я думаю, основная часть боя пройдет в стойке, но не просто глупая рубка, а высококлассный поединок.

— Меня удивило, что Физиев нокаутировал РДА в пятом раунде. Обычно такие крепыши с быстрыми мышечными волокнами не генерируют силу в поздних раундах. Ты знал по работе в зале, что он способен на такое?

— В моменте я не ожидал нокаута в пятом раунде, но то, что он может попасть в поздних раундах и вырубить , — это я знал. Большинство людей судят по поединкам, по которым они видели, но бойцы не всегда выходят в оптимальных кондициях, не всегда следуют гейм - плану, а у меня есть возможность постоянно наблюдать за тренировочным процессом Рафаэля.

Рафаэль Физиев. Фото Соцсети

— Недавно Рафаэль первым публично высказался о проблемах Ислама Махачева в стойках. Сказал, что видит у него дыры, и многие даже вспомнили про Кевина Ли, который когда-то искал дыры у Хабиба.

— Рафаэль — специалист в ударке, и он смотрит со стороны как тренер, как человек, который долго занимается ударными видами. Он просто делает холодную оценку и делает такие выводы. Я не думаю, что в этом есть что-то такое.

— Рафаэль часто жаловался на плохой сон, говорил, что не может уснуть и от злости подскакивает и начинает бить кровать. Эта проблема сохраняется?

— Если ты соблюдаешь режим, начинаешь день правильно, активно — с солнцем, не с телефоном, с холодным душем, правильно питаешься, пьешь витамины — то со сном не должно быть проблем. Тут вопрос дисциплины, нужно минимизировать какие-то моменты, утро не начинать с телефона, начинать активно, не засыпать с телефоном. Я просто сам стал больше этому времени уделять, чуть погрузился в эту тему. У меня, по крайней мере, качество сна стало лучше, надеюсь, что у Рафы тоже . ( С меется . )

«В Китае ситуация с ММА лучше, чем 10 лет назад, но суперпрорыва в популярности нет»

— Вот не по теме немного, но давно хотел тебя спросить , какой дизайн пояса UFC тебе нравится больше — новый или старый?

— Новый поначалу был непривычен. Мне в нем нравится, что есть какие-то детали, с флагами, с камнями. Немножко, кажется, они там переборщили с количеством октагонов (смеется) внутри. Старый пояс тоже был классный, когда я начал следить за UFC, тогда был он, и все воспоминания были связаны с ним. Но новый пояс тоже хороший.

— В США снят ы ковидные ограничения, но при этом промоушен продолжает проводить кучу ивентов в Apex, без зрителей и атмосферы. Ариэль Хельвани сказал, что это делается для экономии. У тебя есть своя информация, почему они не проводят турниры, как до пандемии?

— У UFC контракт с ESPN, они по нему при каждом турнире в плюсе, даже если без зрителей. И это им проще, удобнее, меньше логистики, меньше организационных моментов. Но, естественно, сейчас они будут все больше и больше проводить турниры на выезде. Это им дает право выбивать на более выгодных условиях у принимающей стороны что-то. Если не получилось договориться, всегда могут провести турнир в Apex и все равно быть в плюсе.

— В прошлый раз мы с тобой обсуждали Клаудио Пуэллеса, который шел на пяти победах подряд. Ты не верил в его большое будущее, метко назвал его оппортунистом, и мы это четко увидели в бою с Хукером. Теперь хочу тебя о новых ребятах спросить — что думаешь о Джеке Делле Маддалене и Джейлине Тернере?

— Мне оба очень нравятся, Джек Делла Маддалена — классный, яркий боец, очень круто начал карьеру в UFC , и думаю, у него большое будущее в компании. Даже если ему могут попасться где-то стилистически неудобные соперники, в целом таких бойцов в UFC любят. Джейлин Тернер — тоже очень неудобный соперник для всех, это не тот соперник, с которым можно выйти на коротком уведомлении, под него надо конкретно хорошо готовиться. Но он такой, что может как проиграть кому-то не из топ-15, так и выиграть у кого угодно из топ-10. И посмотрим, как долго он пробудет в этой весовой, потому что он огромный для нее.

— Ты жил в Китае, владеешь китайским языком, наверняка иногда читаешь их СМИ какие-то. Насколько у них там идет рост популярности ММА? По ютубу и западным соцсетям тяжело понять известность их бойцов, потому что в Китае свой интернет и свои площадки.

— Так пристально я давно не слежу за китайским рынком, иногда просто спрашиваю у их бойцов что-то. Ситуация стала лучше, чем 5-10 лет назад, но такого суперогромного прорыва не было. Вот два примера могу привести. Мы были в Абу-Даби, когда Хамзат дрался с Ли Цзинляном, и я сидел рядом с Ли после пресс-конференции. Он смотрел трансляцию , и там просто миллионы людей смотрели этот фейс ту фейс с Хамзатом. Прям миллионы людей в прямом эфире смотрели. Какие-то поединки вызывают интерес широкой публики. Плюс Жанг Вейли говорила, что ее приглашали на национальные СМИ, более широкая масса о ней знает. Что касается именно индустрии ММА — пока нет. Нет такого прорыва, какой мог бы быть. Но Китай — огромная страна, даже небольшой процент на спортивных мероприятиях — это уже огромное количество людей.

— Когда Ли и Вейли дают октагон-интервью, ты на 100 процентов понимаешь, что они говорят?

— Да-да, конечно. Ли Цзинлян, конечно, заливает очень сильно (смеется), я бы не хотел переводить его интервью, потому что он там без остановки говорит, еще говорит всякими поговорками, афоризмами. Вейли — да, у нее очень простой китайский.

Саят Абдрахманов с Петром Яном. Фото Соцсети

— Мне всегда было интересно, насколько китайское чувство юмора отличается от нашего или западного. Ты понимал их шутки, когда жил там?

— Сложно сказать, что оно чем-то сильно отличается. Когда ты на языке уже свободно говоришь, у тебя получается и шутить. В принципе , то, что они шутили , я понимал, то, что я шутил , — они понимали.

— Как тебе перспективы Сонга Ядонга? 25 лет ему, Кори Сэндхэгена он потрепал. Ты говорил сегодня, что Вера — неатлетичный и у него из-за этого есть потолок, но Сонг как раз очень атлетичный.

— Сонг — хоть и молодой парень, но у него очень большой пробег уже. Он в Китае, я следил за его боями начиная с его дебютных поединков — он с 15-16 лет уже дрался по профессионалам. Он подделывал документы и дрался по профессионалам с того времени. Пробег у него большой , и такое ощущение, что где-то пика своего он уже достиг. Сейчас у него этот пик будет идти где-то, но такого большого скачка... Да, он атлетичный, хороший, может рвануть, но такое ощущение, что еще выше по навыкам он уже не прыгнет. Потому что он уже очень давно в этом спорте.

Шавкат Рахмонов. Фото Соцсети

«Шавкат Рахмонов хочет давать октагон-интервью на казахском, а не русском. Считаю, что это правильно»

— Говоря о китайцах — недавно Саид Сафаров рассказывал, что у Шавката Рахмонова был жесткий спарринг с Ли Цзинляном, в зарубу все перешло. Ты наслышан об этом, не было у Шавката травм?

— Такие моменты случаются, перед последним боем Шавката они тоже не то что зарубились, но как-то резко начали двигаться, из-за этого Шавкат с фингалом на бой вышел . ( С меется . )

— Тебе понравился сюжет о Шавкате UFC Connected?

— Да, классно сняли, но было бы лучше, если бы он там по-казахски говорил . ( С меется . )

— Он, кстати, последние октагон-интервью дает на казахском, а не русском , — это установка такая?

— Установки такой нет, это всегда шло от него, с первого боя, он всегда так хотел. Я считаю, что это правильно.

— Что бы тебе хотелось больше от него видеть в этом году в плане медийности?

— Больше быть в медиапространстве, фотографии какие-то выкладывать, видео. У него такой интересный образ жизни, он любит охоту. Видео с охоты, фото с охоты — целевой аудитории это очень интересно. И для фанатов с Запада Шавкат — очень интересный персонаж, такие моменты будут им интересны. Но не в том плане, чтобы интервью больше давать, Шавкат не того плана боец, чтобы через интервью себе популярность зарабатывать.

— Как тебе Джефф Нил, с которым ему драться в следующем бою?

— Хороший соперник, у него был период, когда он хорошо шел, потом у него случилось заболевание, после которого он, как казалось, был уже не тот. Но сейчас снова набрал форму, серьезный, опасный соперник, но недостаточно этого будет, чтобы победить Шавката, потому что Шавкат для него стилистически ужасный бо ец .

— У Шавката 16 досрочных побед подряд, четыре досрочных в UFC. Самый долговременный рекорд в истории UFC, которому 30 лет , — это 11 досрочных побед подряд Ройса Грейси. Может Шавкат побить его?

— Не знаю, насколько это важно для Шавката, такие рекорды. Единственная цель у нас — это выиграть пояс. По ходу если побьются какие-то рекорды — то хорошо. Но если он выиграет свои следующие 10 боев решениями — я буду только рад. Наша цель — чтобы Шавкат выиграл пояс, это будет исторический момент для страны, толчок для молодого поколения.

— Что у Мовсара Евлоева сейчас с восстановлением после разрыва связок колена?

— Мовсар сделал операцию, она прошла успешно, сейчас он прошел первый этап реабилитации, в конце месяца вылетает в Америку, где будет проходить второй этап реабилитации. И уже после этого будет понятно, к каким срокам он сможет вернуться, и там уже будем планировать. Топурия? Если он выше в рейтингах, то он всегда интересен.

— С какими чувствами ты смотрел недавний бой своих клиентов — Армана Царукяна и Дамира Исмагулова?

— Смотрел дома, в Таиланде. Не самые приятные чувства, до сих пор остался осадок от этого поединка. Для меня идеальным исходом было бы, если бы был какой-то яркий поединок, после которого акции обоих выросли бы . Поединок был хороший, но не такой, как я ожидал. Полностью ни Дамир , ни Арман не раскрылись.

— Артем Резников и перед этим боем , и после говорил, что Дамир отклонил его предложение поработать над борьбой. За четыре недели в Алма -А т е ни разу не зашел к нему в зал побороться. Действительно ли Дамир недоборолся перед этим боем?

— Я общался с тренерами, со спарринг-партнерами, кто-то говорил, что, наоборот, Дамир сделал чересчур сильный упор на защиту от борьбы, не сделал ставку на свои сильные стороны. А кто-то говорит, что, наоборот, нужно было больше бороться.

Исмагулов в поединке с Царукяном. Zuffa LLC

— Главный вопрос — уходит Дамир из спорта или нет? Он заявил, что это был последний его бой.

— Я думаю, мы еще увидим Дамира, он еще не сказал свое последнее слово, он еще себ я покажет. У него уже были предложения от других организаций, очень хорошие финансово, но он не захотел уходить из UFC на такой ноте, после поражения. Еще один поединок он может провести. Если бы мы хотели уйти, мы бы уже ушли. Если бы он захотел.

— Как тебе перспективы Шары Буллета в UFC?