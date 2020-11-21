Отец Роя Джонса любил ставить на нем эксперименты. Как-то он заставил его лезть в воду, где кишели акулы

Педагогика от Джонса-старшего.

Отношения Роя Джонса-младшего с отцом всегда были отдельной главой в истории бокса. Изъяв из классической методики воспитания пряник, Джонс-старший изготовил несколько очень болезненных разновидностей кнута и гнал ими сына много лет — сначала до олимпийской медали, а затем до титула чемпиона мира в профессионалах.

В интервью Sports Illustrated Рой вспомнил самые изуверские приемы закалки, которым подвергал его отец в детстве. Однажды, к примеру, он заставил его, 7-летнего мальчика, вернуться в море за удочкой, несмотря на то что к месту подплыли акулы.

Рой Джонс (слева).

«Отец выбивал из меня любой страх. Однажды мы рыбачили, я зашел по грудь в воду, забросил удочку. Тут отец крикнул: «Акулы! Сразу две!» Меня перекосило от страха, я бросил удочку и быстрыми движениями рук и ног начал выбираться из воды на берег. Тут отец крикнул мне: «Что ты делаешь? Где твоя удочка?» Я дрожал от страха, показал пальцем на воду. Отец сказал: «Забери ее оттуда». «Но...» — «Сейчас же!» И я поплыл за удочкой».

В другой раз отец швырнул 8-летнего сына в Мексиканский залив на глубину, где вода накрывала его с головой на полметра. По его расчетам, так мальчик должен был значительно прибавить в навыках плавания, которыми тогда не владел.

Еще Джонс-старший любил закидывать сына на лошадь или быка, чтобы тот оседлал их. Когда мальчик слезал и убегал к матери, отец говорил ему: «Ты похож на свою мать. Ты никогда и ничего не сделаешь в жизни серьезного, если будешь бояться».

В конце концов методы отца, какие бы они ни были, начали работать. Бояться не было смысла, нужно было решать поставленные отцом задачи, иначе было бы еще хуже.

«Через какое-то время мне было уже плевать, больно мне будет или я умру. У меня и так все болело целыми днями. Отец залезал в кабину своего грузовика и оттуда осматривал весь двор, наше хозяйство. Он искал недочеты в моей работе: может, что-то я забыл сделать или недосмотрел. Мне некуда было бежать. Каждый день все по одному кругу: школа, домашняя работа, обязанности по хозяйству, тренировки. У меня не было выбора и выхода, и я стал отчаянным смельчаком. Перестал бояться всего, кроме своего отца», — вспоминал Джонс в интервью SI.

Рой Джонс-младший со своим отцом.

Отец Роя сам был боксером, выступал в среднем весе по профессионалам и однажды даже подрался с будущим чемпионом мира Марвином Хэглером (проиграл нокаутом). Была в жизни Джонса-старшего и война во Вьетнаме. В детские же годы Роя он работал электриком на военно-морской базе в Пенсаколе, Флорида.

Тренировки Роя под руководством отца также были своеобразными. Уклоны головой он, к примеру, отрабатывал, подныривая под доски с торчащими гвоздями.

«По любителям я вообще не пропускал удары. Соперники не могли попасть по мне. Я помню только один серьезный пропущенный удар, когда меня пошатнуло. По мне им попал Фрэнки Лайлс (будущий чемпион мира WBA. — Прим. «СЭ»). Отца тот момент очень разозлил, и он усилил и без того тяжелый для меня режим тренировок.

Мы начинали с часа работы на скакалке, затем 8-раундовый спарринг, в который каждые 3 минуты заходил новый партнер. Затем был бег, но бег не простой. Я бегал с отцовской метлой, обрезанной с двух концов. Мне нужно было держать ее одним пальцем за каждый кончик. Затем была работа над уклонами и нырками. Отец подвешивал две доски, из которых торчали гвозди. Гвозди наказывали за ошибки.

Потом я держал кирпичи в вытянутых руках — по 3, 5, 10 минут... Завершалось все спринтами на федеральной трассе Пенсаколы. Отец любил спринты вдоль трассы по бетонному покрытию, потому что там всегда дул мощный ветер. Когда я замедливался, он бил мне по пяткам или бедрам термопластиковой трубкой и кричал: «Ты хочешь быть просто участником или батей?» Я отвечал: «Батей!» — «Тогда в чем дело?»

Отцу Роя подобная система тренировок и одержимость результатом тоже давались непросто. На ферму он взял и других ребят, которых учил боксу. В моменте у него, бывало, занималось по 15 детей. Джонс-старший возвращался с работы в 5-6 вечера, до 10-11 вечера вел тренировки, затем готовил всем детям еду, выполнял работу по хозяйству до 2-3 часов ночи, ложился спать и в 6 утра уже вставал, чтобы идти на собственную работу.

Рой Джонс.

Отец перестал быть тренером Роя в 1992 году, когда тот уже развил рекорд до 20-0 в профессионалах и находился в одном шаге от титула чемпиона мира по версии IBF. На вопрос издания Highly Questionable, почему Джонса-старшего не было в углу в 21-м бою, Рой рассказал шокирующую историю, почему он больше не общается и не будет общаться с ним:

«Ты растешь, и если человек рядом с тобой не растет во всех отношениях, то ваши пути расходятся. Я как-то купил у друга породистую собаку. Друг был у меня дома, не уследил за псом, и он укусил мою сестру. Ничего страшного не случилось: легкий укус, сестра была в порядке, сильно не пострадала. Но когда отец вернулся с работы и узнал про укус, он отвел собаку на задний двор и убил ее. Просто взял и убил. Тогда я понял, что с меня хватит и больше мне с ним не по пути. В следующий раз он убил бы уже человека».

Однако летом 2005 года Джонс-старший вернулся в тренерский штаб сына — когда тот готовился к третьему бою с Антонио Тарвером. Рой проиграл единогласным решением, а через 10 месяцев сказал на пресс-конференции, что в поражении виноват его отец. Больше того, он намекнул на то, будто бы проиграл специально — лишь бы Джонс-старший не прославился. «Вы хотите правду? Я скажу вам правду и ничего, кроме правды. Если бы я выиграл тот бой, кто получил бы славу? Не я. Не Бог. Всю славу получил бы Рой Джонс-старший, а он ее не заслужил», — заявил Рой.

Рой Джонс-старший забирает у сына капу после одного из раундов боя с Антонио Тарвером.

Прямую трансляцию боя Тайсон — Джонс-младший можно будет посмотреть в эфире телеканала «РЕН ТВ». Онлайн поединка из Калифорнии начнется 29 ноября 2020 года в 04:00 по московскому времени.