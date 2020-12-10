Попал в UFC благодаря ролику в интернете

История попадания 27-летнего Рафаэля Физиева (8-1) в UFC — это технология трудоустройства XXI века. Боец из Киргизии в рядовом поединке по кикбоксингу (который он к тому же проиграл) сделал глубокую оттяжку корпусом в духе Нео из «Матрицы», через три дня уже забыл об этом бое, но видео с фрагментом диковинного проявления атлетизма хлынуло во все соцсети и собрало миллионы просмотров. Его ретвитил Джо Роган, о нем рассказывал в Instagram Дана Уайт.

Конечно, Физиев ни в коем случае не просто интернет-герой 5-секундного хайлайта, это суперкачественный, опытный боец, однако без этого видео, по его собственным словам, он бы до сих пор дрался в Таиланде за 2 тысячи долларов. В UFC Рафаэль стартовал тяжело, сразу же проиграв кик-нокаутом Магомеду Мустафаеву. Однако затем боец из Бишкека взял два боя подряд, получив за последний 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший поединок вечера.

В ночь на 13 декабря Физиева ждет его первый в промоушене соперник класса люкс — бразилец Ренато Мойкано. Их поединок заброшен на самую верхушку карда мощно упакованного UFC 256 — после него останутся только со-главное и главное события вечера.

«Бонус отдал отцу, он иногда по три ночи перед моими боями не спит»

— После победы в последнем бою вы сказали, что бонус в 50 тысяч долларов за «Бой вечера» изменит вашу жизнь. На что его в итоге потратили?

— С бонусом прикольная ситуация вышла. На следующий день мне отец позвонил, сказал: «Ты мне все сюда давай, пришли на мою карту». И все — я отцу отправил, он там дела делает.

— Весь бонус целиком отправили?

— Да. И больше даже.

— Всегда было интересно, спустя какое время после боя эти бонусы приходят?

— Ну там где-то через месяц — два. Они же там проверяют тебя на допинги всякие, на стероиды. Если найдут запрещенные вещества, то лишают бонуса.

— Что сказала супруга, когда узнала, что ее муж добыл такую сумму для семьи?

— У меня супруга — очень набожный человек. Она... ну че она сказала? Она радовалась, она у меня молодец. Ждала меня, когда я приеду, я долго без семьи был. Ждали там, когда в Дубай вылечу, самолетов не было. Она только радовалась, Бога благодарила.

— Когда до боя остается несколько часов, с кем у вас из семьи, как правило, контрольный созвон?

— С родителями в основном. Я обычно всем в группу отправляю голосовое: «Все, я пошел. Альхамдулилляхиалякуллихаль («Хвала Аллаху в любом состоянии»). Я пошел, всем большой салам, все, давайте». Потому что кто знает, что будет? Это бой, может, мне голову проломят, и я потом ничего сказать не смогу.

— Ваш отец Салман Физиев смотрит бои внимательно, неплохо их понимает. Что сказал после победы над Диакисе?

— Отец — он с детства меня поддерживал в спорте, всегда доверял. Он и с Марком (Диакисе. — Прим. «СЭ») был во мне уверен, и здесь (с Мойкано. — Прим. «СЭ») во мне уверен. Говорит: «Все хорошо будет». Во мне обычно люди больше уверены, чем я сам. Отец не спит обычно сутки до боя.

Рафаэль Физиев с отцом — Салманом.

Может двое, даже трое суток до боя не спать, и мама так же. А когда я подерусь, уже выиграю, мы обычно созваниваемся после боя, и он говорит: «Сынок, все, я спать». И он спит потом, наверное, часов пятнадцать.

— Сами хорошо спите перед боями?

— Тяжело бывает, стараешься себя перебороть. Главное — не думать о бое перед сном, не визуализировать. Потому что если начнешь, то все — ушел, короче. Тяжело уже будет.

— Пророческие сны перед поединками снились?

— Один раз — давно еще, в Кыргызстане — мне сон приснился, что типа пацан меня победил. Я потом пошел с ним драться, победил, но меня засудили, и он выиграл. С Мустафаевым когда дрался, сон приснился, что проиграю, — и проиграл. Потом с Алексом Уайтом снилось, что проиграю, но выиграл. Короче, фигня это все, просто случайности.

Физиев любит, когда соперник держит любой удар. «Прикольно, заводит»

— В последнем бою вы доводили страшные удары Диакисе в живот, но он все легко съедал. Это самый стойкий соперник в карьере?

— Таких много было. По тайскому были такие ребята — их в нокдаун отправляешь, они встают и дальше дерутся спокойно. Да и Алекс Уайт, я его тоже два раза в принципе посадил, в корпус и голову, но он до конца дрался, отстоял. UFC — такой уровень у ребят, тем более у таких, как Алекс Уайт, Диакисе, которые уже подрались по пять-шесть раз... вон Мойканодесять раз дрался — они все будут терпеть.

У каждого семья, дети, все пахали, каждому нужна победа. Там уже нет таких, по кому ты ударил, а он: «Ай, больно» и решил присесть на дорожку.

— Сильно нервирует, когда доводишь бомбы, а человек — как терминатор, ему все нипочем?

— Да прикольно, просто думаешь: «Да нифига ты, базара нет». Кому-то, может, плохо становится от этого, кто-то ломается. Но меня всегда заводит, прикольно. Если ты мой бой с Диакисе смотрел, то видел, что мне это прикольно было: «О, красава».

— У вас в рекорде много ярких нокаутов. Бывает, что садитесь просто и смотрите эту коллекцию?

— В основном мне бои мои не нравятся. Даже если выигрываю, не нравится в основном. Как двигался, как защитился, отклонился, атаковал — многое не нравится. Не особо люблю свои бои смотреть.

— Ваш самый идеальный бой в карьере, который вспоминаете как образец?

— По тайскому боксу когда я дрался. В финале Кубка «Тойоты» в Таиланде. Я там два раза в финале был и с одним и тем же человеком. Топовый боец по тайскому боксу из Таиланда. Ну тогда мне все понравилось. Он какой-то удобный был. А тот же бой с Диакисе — мне из 100 процентов боя, может, 20 процентов понравилось.

— Когда в последний раз сели и на Youtube посмотрели чьи-то хайлайты, бойцовский контент?

— Я не смотрю какие-то хайлайты, обычно тренировки смотрю. Как тренируются бойцы хорошие, что делают на тренировках, что развивают. Нокауты — это легко. Ты когда смотришь их, ну да, че, попал — вырубил. А как он к этому пришел — вот что надо понимать.

— Что чувствуете, когда нокаутирующий удар в голову заходит? Робби Лоулер как-то говорил, что ощущение, как будто бьешь в картонный пакет.

— У меня нет ощущения чисто по рукам. Ты чувствуешь, что ты жестко попал, дал в тяжелое, в мясо дал. По глазам обычно сразу видно, поплыл пацан или нет. Глаза в кучу, взгляд сразу потерянный. А бывает, что ты жестко попал, смотришь в глаза, а ему пофиг. Как в картонку попал.

«Проиграл Мустафаеву, потому что расслабил локтевые суставы»

— Самый страшный ваш пропущенный удар, когда испугались за здоровье?

— О здоровье мы не думаем. Кто в этом деле думает об ущербе, который он получает, тот не получает славы. Об ущербе мы не думаем. Но самый запоминающийся удар — это когда Мустафаеву проиграл.

— Что вообще случилось в том эпизоде? Редко случается, когда через блок нокаутируют.

— Он мне в блок попал, а я отрикошетировал себе в челюсть своей же рукой. Не увидел удар? Вот именно что увидел, но... Боксеры меня поймут сейчас. Когда ты в стойке стоишь, у тебя локтевые суставы в блоке чуть расслабленные.

Ты ненапряженный стоишь, чуть расслабленный. Руки повисли и все. И если по ним бить, рука двигается. А я подумал: «Он мне сейчас туда пробьет». Но как-то локоть не напряг, и рука своя зашла в челюсть.

— Когда бой непросто складывается, вам важнее слышать мотивационные подсказки или что-то конкретное по тактике?

— Кто-то своей команде на сто процентов доверяет, ему че-нибудь сказали, а он — опа, все, вот так вот надо. Я вообще такой человек, что никому не доверяю. Практически никому в жизни не доверяю, вообще недоверчивый. А в бою тем более. Ты один, они за клеткой, че угодно могут кричать, ты их вообще можешь не слышать. Мне обычно время говорят, чтобы я знал, сколько осталось, сколько прошло. И обычно подталкивают меня к моему плану, чтобы я двигался в более безопасную сторону. А все, что по ударам, комбинации, — все это на мне остается.

— Был эпизод в бою, когда вырулил на чистой мотивации, вспомнил какой-то эпизод из жизни и воодушевился?

— Это прям вообще из фильма, е-мое (смеется).

— Ну вот Жалгас Жумагулов как-то рассказывал, что во время боя с Артуром Багаутиновым не мог встать из-под него, и тут ему крикнули из угла: «Вспомни о семье своей, у тебя четверо детей». И это его торкнуло страшно, он сразу встал.

— В бою было один раз. Я такой дерусь, и о Жалгасе Жумагулове как раз вспомнил, как он руки опускает и вперед идет. И я тоже опустил и вперед драться пошел. И меня мой менеджер Саят материть начал: «Ты че делаешь?!» Как раз о Жалгасе вспомнил... А так нет, не было такого случая.

— Диакисе вам в третьем раунде хорошо с правой попал. Когда в бою оказываетесь в беде, какой план выхода в безопасное место?

— Когда все соображаешь, а он попал, то бум — и все. И он сразу понял, что там ничего нет, нет подарков для тебя.

Он сразу остановился, понял, что просто попал и все. Если ты в сознании, то будешь делать дальше, что должен.

Отец Физиева — легендарный опер. Как-то раскрыл крупную сеть наркопоставок

— Ваш менеджер Саят Абдрахманов стремительно набирает клиентскую базу из бойцов UFC. Как он умеет так здорово договариваться с людьми?

— Он меня много раз выручал. Были такие моменты — все, денег нет, семью нечем кормить. «Саят, займи мне».- «Ладно, конечно». В UFC подписал меня. Говорит: «Я тебя в UFC подпишу».- «Ну, давай, братан, если уверен, давай, погнали». Подписал в итоге. Он очень ответственный человек, очень пунктуальный.

Рафаэль Физиев и Саят Абдрахманов.

Если он чем-то занимается, то сто процентов себя отдает. Если он с кем-то работает, сто процентов отдает тебя себе. Если пообещал — делает. Если в ком-то не уверен, даже обещать не будет: «Извини, я в тебе не уверен». Прямой, ответственный, пунктуальный.

— Ваш отец Салман Физиев проработал 20 лет в уголовном розыске. О каком самом удивительном деле, которое ему пришлось расследовать, он вам рассказывал?

— Много таких дел было. Мой отец, можно сказать, легенда. Я когда в Академии МВД учился, меня все знали — знали, что я сын Салмана. И когда мы по оперативно-розыскной деятельности сидели на занятиях, моего отца в пример ставили — как кого-то нужно вербовать, как нужно агентуру собирать, каких агентов нужно иметь, как они должны на тебя работать, как нужно внедряться, как нужно во внедрении работать...

Рафаэль Физиев — крайний справа в нижнем ряду.

Дело... Есть такой термин «контрольная поставка». Это когда ты разоблачаешь весь трафик поступления наркотиков из точки А в точку Б. От точки А — это, допустим, границы, откуда она [наркопартия] заходит, — до точки Б, Бишкека. Весь вот этот трафик. У меня отец первый, кто сделал это в Бишкеке. Опер обычный такое сделал. Контрольную поставку осуществил.

— Ренато Мойкано — ваш первый соперник, если не экстра-класса, то следующего за экстра-классом уровня точно.

— Сильный пацан, опытный, много боев в UFC провел. Не могу сказать, что у меня какие-то преимущества, у него какие-то. Есть свои заготовки, постараюсь развить. Будем кайфовать в бою, там посмотрим, кто порешает.