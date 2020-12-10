Сын опера-легенды, видит пророческие сны, любит, когда соперник держит его лучшие удары. Рафаэль Физиев — Нео из Бишкека
История попадания 27-летнего Рафаэля Физиева (8-1) в UFC — это технология трудоустройства XXI века. Боец из Киргизии в рядовом поединке по кикбоксингу (который он к тому же проиграл) сделал глубокую оттяжку корпусом в духе Нео из «Матрицы», через три дня уже забыл об этом бое, но видео с фрагментом диковинного проявления атлетизма хлынуло во все соцсети и собрало миллионы просмотров. Его ретвитил Джо Роган, о нем рассказывал в Instagram Дана Уайт.
Конечно, Физиев ни в коем случае не просто интернет-герой 5-секундного хайлайта, это суперкачественный, опытный боец, однако без этого видео, по его собственным словам, он бы до сих пор дрался в Таиланде за 2 тысячи долларов. В UFC Рафаэль стартовал тяжело, сразу же проиграв кик-нокаутом Магомеду Мустафаеву. Однако затем боец из Бишкека взял два боя подряд, получив за последний 50 тысяч долларов в качестве бонуса за лучший поединок вечера.
В ночь на 13 декабря Физиева ждет его первый в промоушене соперник класса люкс — бразилец Ренато Мойкано. Их поединок заброшен на самую верхушку карда мощно упакованного UFC 256 — после него останутся только со-главное и главное события вечера.
«Бонус отдал отцу, он иногда по три ночи перед моими боями не спит»
— После победы в последнем бою вы сказали, что бонус в 50 тысяч долларов за «Бой вечера» изменит вашу жизнь. На что его в итоге потратили?
— С бонусом прикольная ситуация вышла. На следующий день мне отец позвонил, сказал: «Ты мне все сюда давай, пришли на мою карту». И все — я отцу отправил, он там дела делает.
— Весь бонус целиком отправили?
— Да. И больше даже.
— Всегда было интересно, спустя какое время после боя эти бонусы приходят?
— Ну там где-то через месяц — два. Они же там проверяют тебя на допинги всякие, на стероиды. Если найдут запрещенные вещества, то лишают бонуса.
— Что сказала супруга, когда узнала, что ее муж добыл такую сумму для семьи?
— У меня супруга — очень набожный человек. Она... ну че она сказала? Она радовалась, она у меня молодец. Ждала меня, когда я приеду, я долго без семьи был. Ждали там, когда в Дубай вылечу, самолетов не было. Она только радовалась, Бога благодарила.
— Когда до боя остается несколько часов, с кем у вас из семьи, как правило, контрольный созвон?
— С родителями в основном. Я обычно всем в группу отправляю голосовое: «Все, я пошел. Альхамдулилляхиалякуллихаль («Хвала Аллаху в любом состоянии»). Я пошел, всем большой салам, все, давайте». Потому что кто знает, что будет? Это бой, может, мне голову проломят, и я потом ничего сказать не смогу.
— Ваш отец Салман Физиев смотрит бои внимательно, неплохо их понимает. Что сказал после победы над Диакисе?
— Отец — он с детства меня поддерживал в спорте, всегда доверял. Он и с Марком (Диакисе. — Прим. «СЭ») был во мне уверен, и здесь (с Мойкано. — Прим. «СЭ») во мне уверен. Говорит: «Все хорошо будет». Во мне обычно люди больше уверены, чем я сам. Отец не спит обычно сутки до боя.
Может двое, даже трое суток до боя не спать, и мама так же. А когда я подерусь, уже выиграю, мы обычно созваниваемся после боя, и он говорит: «Сынок, все, я спать». И он спит потом, наверное, часов пятнадцать.
— Сами хорошо спите перед боями?
— Тяжело бывает, стараешься себя перебороть. Главное — не думать о бое перед сном, не визуализировать. Потому что если начнешь, то все — ушел, короче. Тяжело уже будет.
— Пророческие сны перед поединками снились?
— Один раз — давно еще, в Кыргызстане — мне сон приснился, что типа пацан меня победил. Я потом пошел с ним драться, победил, но меня засудили, и он выиграл. С Мустафаевым когда дрался, сон приснился, что проиграю, — и проиграл. Потом с Алексом Уайтом снилось, что проиграю, но выиграл. Короче, фигня это все, просто случайности.
Физиев любит, когда соперник держит любой удар. «Прикольно, заводит»
— В последнем бою вы доводили страшные удары Диакисе в живот, но он все легко съедал. Это самый стойкий соперник в карьере?
— Таких много было. По тайскому были такие ребята — их в нокдаун отправляешь, они встают и дальше дерутся спокойно. Да и Алекс Уайт, я его тоже два раза в принципе посадил, в корпус и голову, но он до конца дрался, отстоял. UFC — такой уровень у ребят, тем более у таких, как Алекс Уайт, Диакисе, которые уже подрались по пять-шесть раз... вон Мойканодесять раз дрался — они все будут терпеть.
У каждого семья, дети, все пахали, каждому нужна победа. Там уже нет таких, по кому ты ударил, а он: «Ай, больно» и решил присесть на дорожку.
— Сильно нервирует, когда доводишь бомбы, а человек — как терминатор, ему все нипочем?
— Да прикольно, просто думаешь: «Да нифига ты, базара нет». Кому-то, может, плохо становится от этого, кто-то ломается. Но меня всегда заводит, прикольно. Если ты мой бой с Диакисе смотрел, то видел, что мне это прикольно было: «О, красава».
— У вас в рекорде много ярких нокаутов. Бывает, что садитесь просто и смотрите эту коллекцию?
— В основном мне бои мои не нравятся. Даже если выигрываю, не нравится в основном. Как двигался, как защитился, отклонился, атаковал — многое не нравится. Не особо люблю свои бои смотреть.
— Ваш самый идеальный бой в карьере, который вспоминаете как образец?
— По тайскому боксу когда я дрался. В финале Кубка «Тойоты» в Таиланде. Я там два раза в финале был и с одним и тем же человеком. Топовый боец по тайскому боксу из Таиланда. Ну тогда мне все понравилось. Он какой-то удобный был. А тот же бой с Диакисе — мне из 100 процентов боя, может, 20 процентов понравилось.
— Когда в последний раз сели и на Youtube посмотрели чьи-то хайлайты, бойцовский контент?
— Я не смотрю какие-то хайлайты, обычно тренировки смотрю. Как тренируются бойцы хорошие, что делают на тренировках, что развивают. Нокауты — это легко. Ты когда смотришь их, ну да, че, попал — вырубил. А как он к этому пришел — вот что надо понимать.
— Что чувствуете, когда нокаутирующий удар в голову заходит? Робби Лоулер как-то говорил, что ощущение, как будто бьешь в картонный пакет.
— У меня нет ощущения чисто по рукам. Ты чувствуешь, что ты жестко попал, дал в тяжелое, в мясо дал. По глазам обычно сразу видно, поплыл пацан или нет. Глаза в кучу, взгляд сразу потерянный. А бывает, что ты жестко попал, смотришь в глаза, а ему пофиг. Как в картонку попал.
«Проиграл Мустафаеву, потому что расслабил локтевые суставы»
— Самый страшный ваш пропущенный удар, когда испугались за здоровье?
— О здоровье мы не думаем. Кто в этом деле думает об ущербе, который он получает, тот не получает славы. Об ущербе мы не думаем. Но самый запоминающийся удар — это когда Мустафаеву проиграл.
— Что вообще случилось в том эпизоде? Редко случается, когда через блок нокаутируют.
— Он мне в блок попал, а я отрикошетировал себе в челюсть своей же рукой. Не увидел удар? Вот именно что увидел, но... Боксеры меня поймут сейчас. Когда ты в стойке стоишь, у тебя локтевые суставы в блоке чуть расслабленные.
Ты ненапряженный стоишь, чуть расслабленный. Руки повисли и все. И если по ним бить, рука двигается. А я подумал: «Он мне сейчас туда пробьет». Но как-то локоть не напряг, и рука своя зашла в челюсть.
— Когда бой непросто складывается, вам важнее слышать мотивационные подсказки или что-то конкретное по тактике?
— Кто-то своей команде на сто процентов доверяет, ему че-нибудь сказали, а он — опа, все, вот так вот надо. Я вообще такой человек, что никому не доверяю. Практически никому в жизни не доверяю, вообще недоверчивый. А в бою тем более. Ты один, они за клеткой, че угодно могут кричать, ты их вообще можешь не слышать. Мне обычно время говорят, чтобы я знал, сколько осталось, сколько прошло. И обычно подталкивают меня к моему плану, чтобы я двигался в более безопасную сторону. А все, что по ударам, комбинации, — все это на мне остается.
— Был эпизод в бою, когда вырулил на чистой мотивации, вспомнил какой-то эпизод из жизни и воодушевился?
— Это прям вообще из фильма, е-мое (смеется).
— Ну вот Жалгас Жумагулов как-то рассказывал, что во время боя с Артуром Багаутиновым не мог встать из-под него, и тут ему крикнули из угла: «Вспомни о семье своей, у тебя четверо детей». И это его торкнуло страшно, он сразу встал.
— В бою было один раз. Я такой дерусь, и о Жалгасе Жумагулове как раз вспомнил, как он руки опускает и вперед идет. И я тоже опустил и вперед драться пошел. И меня мой менеджер Саят материть начал: «Ты че делаешь?!» Как раз о Жалгасе вспомнил... А так нет, не было такого случая.
— Диакисе вам в третьем раунде хорошо с правой попал. Когда в бою оказываетесь в беде, какой план выхода в безопасное место?
— Когда все соображаешь, а он попал, то бум — и все. И он сразу понял, что там ничего нет, нет подарков для тебя.
Он сразу остановился, понял, что просто попал и все. Если ты в сознании, то будешь делать дальше, что должен.
Отец Физиева — легендарный опер. Как-то раскрыл крупную сеть наркопоставок
— Ваш менеджер Саят Абдрахманов стремительно набирает клиентскую базу из бойцов UFC. Как он умеет так здорово договариваться с людьми?
— Он меня много раз выручал. Были такие моменты — все, денег нет, семью нечем кормить. «Саят, займи мне».- «Ладно, конечно». В UFC подписал меня. Говорит: «Я тебя в UFC подпишу».- «Ну, давай, братан, если уверен, давай, погнали». Подписал в итоге. Он очень ответственный человек, очень пунктуальный.
Если он чем-то занимается, то сто процентов себя отдает. Если он с кем-то работает, сто процентов отдает тебя себе. Если пообещал — делает. Если в ком-то не уверен, даже обещать не будет: «Извини, я в тебе не уверен». Прямой, ответственный, пунктуальный.
— Ваш отец Салман Физиев проработал 20 лет в уголовном розыске. О каком самом удивительном деле, которое ему пришлось расследовать, он вам рассказывал?
— Много таких дел было. Мой отец, можно сказать, легенда. Я когда в Академии МВД учился, меня все знали — знали, что я сын Салмана. И когда мы по оперативно-розыскной деятельности сидели на занятиях, моего отца в пример ставили — как кого-то нужно вербовать, как нужно агентуру собирать, каких агентов нужно иметь, как они должны на тебя работать, как нужно внедряться, как нужно во внедрении работать...
Дело... Есть такой термин «контрольная поставка». Это когда ты разоблачаешь весь трафик поступления наркотиков из точки А в точку Б. От точки А — это, допустим, границы, откуда она [наркопартия] заходит, — до точки Б, Бишкека. Весь вот этот трафик. У меня отец первый, кто сделал это в Бишкеке. Опер обычный такое сделал. Контрольную поставку осуществил.
— Ренато Мойкано — ваш первый соперник, если не экстра-класса, то следующего за экстра-классом уровня точно.
— Сильный пацан, опытный, много боев в UFC провел. Не могу сказать, что у меня какие-то преимущества, у него какие-то. Есть свои заготовки, постараюсь развить. Будем кайфовать в бою, там посмотрим, кто порешает.
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