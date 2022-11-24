Гобозов из «Дома-2» сломал нос здоровенному бойцу. А теперь хочет отомстить за друга

Новая звезда поп-ММА.

Бывшие участники «Дома-2» захватили индустрию поп-ММА: Андрей Черкасов победил Степана Меньщикова и с тех пор регулярно бьется в «Нашем деле», а Елена Беркова выступала в Epic Fighting и турнире Car Jitsu. Новым выходцем из реалити-шоу стал Александр Гобозов, который тоже участвовал в соревнованиях по борьбе в автомобиле, а теперь дебютировал в «Нашем деле».

Гобозов известен как один из самых конфликтных участников «Дома-2». В клетке он встретился с не менее агрессивным соперником, постоянным бойцом промоушена Юрием Берчиком. Оппоненты оскорбляли друг друга и устраивали потасовки на пресс-конференциях — все в лучших традициях поп-ММА и лобного места.

26-летний Берчик на 14 лет младше, на восемь сантиметров выше и на много килограммов тяжелее Гобозова. Юрий провел пять поединков, закончив победами три из них. Одно из поражений Берчик потерпел от Ислама Каримова — того самого, который не так давно победил Вячеслава Дацика.

Бой проходил исключительно в стойке и закончился быстро. С первых секунд Берчик и Гобозов сошлись в клинче, где много боролись и обменивались ударами. Спустя 30 секунд рефери разнял соперников — обнаружилось, что у Берчика идет кровь из носа. Кровотечение не останавливалось, а вышедший в клетку врач констатировал перелом — победа Гобозова! Александр попал сопернику по лицу во время хаотичного размена в клинче — этого оказалось достаточно.

После боя экс-участник «Дома-2» рассыпался в благодарностях тренерскому штабу, а Берчик пообещал, что восстановится и вырубит Гобозова, если руководство «Нашего дела» организует реванш. Но у Александра, похоже, другие планы: он уже попросил у Артура Арутюняна устроить бой с тик-токером Вадимом Вадимычем, чтобы отомстить за своего друга Андрея Черкасова.