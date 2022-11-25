Строгое воспитание Шлеменко: старшей дочери отключает мобильный интернет, а малышам не дает смартфоны вообще

Дети бойца активно занимаются спортом.

3 декабря состоится один из самых ожидаемых боев российских ММА в 2022-м — в Екатеринбурге на турнире RCC сразятся Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. В крупнейший город Урала бойцы прилетят уже сегодня.

Александру 38 лет, а у него и его супруги Алены уже пятеро детей. Дочь Ангелина (9 лет), сын Святослав (7 лет), дочь Аксинья (5 лет), сын Александр (2 года), сын Златослав (родился в июне этого года). У Шлеменко свои метода воспитания, и они достаточно строгие. В интервью корреспонденту «РЕН ТВ» Олегу Барушеву он рассказал, что запрещает детям пользоваться мобильным интернетом.

Александр Шлеменко с семьей. Фото Соцсети

Барышев: «Вы сейчас ролик смотрели — это вам из дома прислали? Я слышал там детский смех, крики».

Шлеменко: «Ну да. Жена присылает — чем дети занимаются».

Барышев: «Сами они еще не отправляют?»

Шлеменко: «Нет. У них нет телефонов».

Барышев: «Вообще? Ни кнопочных?»

Шлеменко: «Кнопочные есть — иногда. Они даются на какое-то время, а потом забираются. На самом деле, у старшей дочери есть телефон. Но у нее отрублен интернет. То есть воцапом она не пользуется, не может отправить видео. Снять камерой она может — и потом показать».

Барышев: «А нет такого, как другие родители делают: в день час можно поиграть в компьютерные игры или час посидеть в телефоне?»

Шлеменко: «Есть у старшей дочери, только у нее. Но у нее игры другие. Но ноутбуке. Я ей макбук просто дал. Вот она таблицу умножения на три выучила благодаря этой игре».

Брышев: «Развивающие такие игры».

Шлеменко: «Развивающие, да».

Барышев: «Не переживаете, что она будто оторвана от сверстников?»

Шлеменко: «Переживаю. Сейчас она во втором классе. Год назад пошла в школу — и там была самая большая проблема. Потому что у нее одной не было этого — и нет до сих пор. Она просила, обижалась. Но потом привыкла. Мы ей объяснили. На самом деле, даже если я ей дам телефон, у нее не будет [на него] времени. Моя дочь в машине кушает, потом едет после школы на гимнастику, везет ее жена. Тренируется она минимум по три часа в день в центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Потом она делает уроки. Пытаешься как-то в большей степени ребенка занять. И все».

Барышев: «А как вы объясняете, почему у нее не может быть телефона, как у остальных?»

Шлеменко: «Ну а зачем? Зачем он нужен? Тут не объясняешь, тут пытаешься дать альтернативу. Про моего сына могу сказать. Мой сын тоже хочет посидеть в телефоне, но у него есть три мотоцикла, квадроцикл, две машины — багги и джип, велосипеды — он на великах катается, плюс по мелочи — самокаты и так далее. То есть я стараюсь ему [дать] активность. Чтобы он шел на улицу, чтобы гулял, активно отдыхал. Мячи там футбольные, все остальное. Короче, пытаешься его заинтересовать другим. Не тупо сидением... Как это происходи, расскажу. Многие люди не понимают, но не хотят это осознать. Самое простое, самый дешевый способ — дать ему телефон. Сейчас, например, недорогой телефон — смартфон — стоит в пределах 10 тысяч рублей. «На, отстань от меня, я занимаюсь своими делами». Так не прокатит. Я не могу так делать. Я, наоборот, все свое свободное время пытаюсь проводить с ним. Чтобы показать, что я не так делаю, я не сижу там. Пойдем — на трассе покатаемся. Мы с ним вместе катаемся. У меня у самого есть и велосипед, и мотоцикл. На багги мы вчера с ним катались буквально. В путешествие ездили».

Барышев: «А если после покатушек он хочет посмотреть звезд мотоциклетного?»

Шлеменко: «Он велосипеды больше смотрит. Конечно, даю, да. YouTube он смотрит очень много. Он телевизор не смотрит — смотрит YouTube. В YouTube он смотрит и бои, и... Опять же мы же контролируем. Например, есть очень хорошая передача «Осознание». В YouTube очень много развивающих видео — найди отличия по картинке. Вот такое пытаешься показывать — и все».