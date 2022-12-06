«Готов накидать Маге!» Штырков: реванш с Исмаиловым, фиаско Шлеменко, треш-ток Минеева, спарринги с Анкалаевым и UFC

Большое интервью с Уральским Халком.

В минувшие выходные на турнире RCC 13 в Екатеринбурге Иван Штырков одержал 22-ю победу в профессиональной карьере, единогласным решением судей выиграв у экс-бойца АСА казахстанца Асылжана Бакытжанулы.

Возглавили же событие в Екатеринбурге Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. После турнира «СЭ» удалось пообщаться со Штырковым, пройдясь по разным темам.

— Понятное дело, что устали, а насколько сильно?

— Где-то, наверное, на восьмерочку по шкале. Сильно устал. Наверное, переусердствовал где-то с интенсивностью. Давно не было полных боев. Одно дело спарринги, когда пять раундов по пять минут стоишь. Все равно это другое. Хорошо все видел. Думаю, если бы первый раунд провел в ударке, не стал бы сам навязывать борьбу, добивание, ведь тяжело держать человека, который весит под 105 кг. Тяжело это объяснить, но это потихоньку высасывает у тебя много энергии. И включился в конце раунда, добивание локтями и так далее... В общем, есть какие-то тактические нюансы. Сразу скажу, что у меня бензобак не бесконечный, поэтому нужно его где-то поэкономичнее расходовать. А так, осознавая это, считаю, что с работой справился на отлично. Два раунда я забрал более чем уверено. Ну и третий забрал где-то хитростью, а где-то — тактикой, опытом.

— До боя вы говорили, что у вас мандраж. Как будто в воду глядели.

— Да-да, помню. Я и парням в команде говорил, что чувствую это, что придется башку свою подставлять. Не знаю, есть такое, когда в этой кухне долго. Не бывает такого, что постоянно досрочки. Я и сажусь в конце второго раунда в угол, и такой понимаю, что третий раунд будем выживать. Но третий раунд прошел под контролем.

— Подсказки Петра Яна (присутствовал на турнире RCC 13 в качестве почетного гостя. — Прим. «СЭ») слышны были?

— Да. Я всегда слышу все, даже из зала крики. Петя Ян подсказывал то, что я в принципе нарабатывал. Не то чтобы он был и видел меня в лагере, а просто когда смотрит опытный боец, он знает, что бойцу нужно сделать. Подсказки совпадали, но одно дело подсказать, другое — сделать.

— Фразами не обменялись с Петром после победы?

— Нет, я его не видел.

— Вроде вы обняли его.

- Они все вместе сидели, и я им руки пожал. Поздравили ребята, все четко. Знаете, когда за тобой смотрит один из лучших бойцов планеты и подсказывает, болеет... Четко-четко. Поговорим еще с Петей, добавим, что надо. Тут добавлять нужно одно: бензин нужен. Но еще раз скажу, что не всем дано иметь бесконечный бензобак. Нет людей, которые могут делать максимальную работу. У каждого свой максимум. Вот и все. То, что у меня закончился бензобак, — я знаю, какой у меня предел на данный момент. Это тоже отлично. Довести себя до такого состояния не каждый сможет. Я забираю раунд, насколько меня хватает. Зато я выхожу без сил, и если я проиграл бы, да, может, это мой предел, на этом все. Значит, я все сделал правильно. Моя победа, и я заслужил. Вот и все.

- Откуда смотрели бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко?

- Не смотрел. После своего боя я отходил, мне не до других боев было. У меня нога [побаливала после лоу-киков], поэтому не особо хотелось стоять, смотреть пять раундов боя. Говорят, что неплохой, победил Исмаилов.

- Это все, что донесли?

- Ну да. Саша проиграл, а Магомед — выиграл. Понимаете, я в этом спорте такой же боец, как они. Да, они медийнее, знаменитее, но я не ставлю выше себя или других ребят, которые дерутся. Медийность не уменьшает заслуги других ребят, которые тренируются и выходят драться за меньшие деньги с меньшей известностью. Мы все в одной лодке, просто кого-то знают больше. Вот и все. Поэтому для меня эти ребята такие же спортсмены, как и я. Из-за своих грамотных и хороших действий в жизни они заслужили репутацию, поэтому это уже другой аспект.

- Надеялся спросить про ваше мнение по Александру Шлеменко, потому что в прошлый раз, когда мы с вами общались после вашей победы, вы сказали, что Шторм уже не тот...

- Я думаю так: если бы Саша был тем Штормом, я имею в виду в хорошем смысле, когда он забирал пояса в Bellator, дрался после сколько-то лет, он бы выиграл у Маги. На своем бензине, характере, ударах, терпежке. Просто этого не получилось, потому что мы все стареем. У нас что-то кончается, исчезает, уходит. Мы не можем быть одинаковыми вечно, и даже если ты это все поддерживаешь и стараешься быть на том же уровне, это просто невозможно. Чисто физиологически даже в спорте все уходят. (Улыбается.)

- До турнира Магомед Исмаилов сказал, что считает себя вашим другом, добавив, что готов накидать вам по правилам бокса.

- Отлично-отлично. (Улыбается.) Пересеклись с Магой [после турнира], подмигнули друг другу с пониманием того, что я ему тоже готов накидать. Считаю Магу своим другом, мы с ним отлично общаемся. У нас хорошая, интересная история. Никто другу другу не лизоблюдничает. Мы с ним провели хорошее противостояние, мы с ним хорошо общаемся. После этого противостояния идет история, что Мага у нас в RCC. Об этом тоже надо задуматься. И почему бы нам не продолжить эту историю по правилам бокса? Не думаю, что Мага сейчас захочет подраться по ММА, потому что в средний вес спускаться не буду. Думаю, по боксу более логично и менее ущербно для нас обоих. Почему нет? Интересно же, наверное.

- Интереснее и логичнее было бы по правилам ММА, потому что вы с момента первого боя заметно поднабрали (на турнире АСА 115 в 2020 году Штырков судейским решением уступил Исмаилову. — Прим. «СЭ»).

Иван Штырков и Магомед Исмаилов в первом бою. Федор Успенский, Фото «СЭ»

- Согласен. Почему бы и нет? Но если это будет интересно RCC, то мы это сделаем. Я всегда готов.

- Правильно понимаю, что вы не следите за боями?

- Нет.

- То есть ничто не заставит вас рано проснуться и посмотреть бой Магомеда Анкалаева за титул UFC против Яна Блаховича (подерутся в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе. — Прим. «СЭ»)?

- Не так. Не ничто, а я просто могу пропустить это событие. Не потому что я не хочу смотреть или еще что-то другое. У меня, во-первых, нет подписки на UFC. Во-вторых, это бывает в такое время, когда реально перебор. Но за Магомеда я переживаю. Мы с ним общались, он отлично идет. Трудолюбивый, ведет отличный путь в UFC. Я ему желаю только победы и всего наилучшего. Пусть все сложится, привезет чемпионский пояс в Россию, в Дагестан. Это будет круто. Я хочу, чтобы наконец-то развеялись эти мифы о зарубежных бойцах UFC. Россия — сильнейшая страна в спорте, и мы сейчас уже доказываем, что мы идем за вами, шли долго. И если у этих организаций не было бы подпольной кухни в плане менеджмента и пиар-историй, то давно уже бы наши парни всех перебили. Взять того же Магомеда Анкалаева: сколько можно было бить людей, сколько должно было случиться случайных вещей, чтобы ему дали бой за титул? Вселенная даже вмешалась. Форс-мажорное обстоятельство: Прохазка травмировался. Только сейчас они дали бой за пояс. У них не оставалось выбора, потому что общественное мнение к нему прислушивается.

- В чем опасен Анкалаев для Блаховича?

- Во всем. Единственная опасность Блаховича для Анкалаева — это его плюха. Анкалаев, бывает такое, что может пропустить удар. А все, что делает и умеет Анкалаев, это ужас для Блаховича. Его функционал, борьба, ударка... Думаю, Блаховичу будет тяжело что-то противопоставить Анкалаеву.

- Во время ваших совместных спаррингов удавалось доставать Анкалаева ударами? Ведь у вас тоже плюха.

- Тяжело. Немного спарринговали, проводили работу над ошибками. Несколько спаррингов провели. Он готовился к бою, а я в спаррингах всегда аккуратно работаю и где-то даже даю бить по себе. У меня всегда такая психология, что с парнями из Дагестана, что со своими ребятами всегда работаю аккуратно, включаюсь редко. Если вижу, что неадекватно стечение обстоятельств происходит в мою сторону... Просто хорошо подвигались с Анкалаевым. Не было ничего сверхъестественного.

- Было больше партера или стойки?

- Стойка была. Ну и поборолись пару раз, задание было. Нормально все. Поэтому я и говорю, что Анкалаев — камень. Функционально - камень с очень хорошей чуйкой в стойке. Опасный левша.

- Он сможет передышать Яна?

- В том-то и дело, что он сможет передышать любого, а не только Блаховича.

- Вернется к вашей карьере. Как быть, если следующая ступень не бой с Магомедом по правилам бокса? С кем драться?

- Была определенная договоренность с тем же [Виктором] Немковым. У него, по-моему, уже есть дата боя. Может быть, в ближайшее время закроем с ним этот вопрос. Если взять АСА, то если бы я был Муслимом Магомедовым (чемпион АСА в полутяжелом весе — Прим. «СЭ»), то, если логически подумать, ушел бы в UFC. Смысл, если есть возможность поднять медиа? Посмотрим. Как-то так. Может быть, в ближайшее время это сделаем.

- Очевидно, что вам нужны громкие бои. По мне, так пушка-бой, пушка-афиша — это поединок с Владимиром Минеевым.

- Веса-то разные.

- Он тоже большой парень.

- Пусть набирает 93 кг. Нет, не так сказал. Может быть, пушка, но ее заряжать не буду. Если Вова не научится нормально разговаривать с людьми... Нет, с кем-то он, может, и нормально разговаривает. Я не говорю, что он всем грубит. Я от многих ребят слышал, что Вова — нормальный парень, может адекватно реагировать на какие-то вещи и общаться, но что с руководством нашего промоушена, что когда он хотел заехать к нам через подколы меня, не зная меня и не общаясь со мной, и делает он это неграмотно... Мне такие шутки не нравятся. Вова мог спокойно позвонить мне, выйти на меня, сказать: «Как тебе наше противостояние?» — и мы бы качнули. Зачем ты... Мы же не дети, не мальчики. Мы взрослые русские бойцы с самоуважением... Ты там на непонятных треш-токах хочешь заехать сюда. Давай я так же скажу, что я с тобой не буду драться, даже если это будет интересно всем. И все. Он просто не получит никогда своих денег, подравшись со мной. Тут же все легко и просто делается. Не все же можно решить хайпом и деньгами. Есть определенные межличностные отношения, мораль, которую нужно соблюдать. Поэтому мне без разницы, какая будет афиша, Штырков — Минеев, громко или нет. У меня на первом месте всегда уважение. Никто ко мне ни разу не проявил неуважения, и я к кому-либо по спорту или по жизни. Особенно спортсмены. С чего он решил, что он может себя так вести? Или что-то еще, грубо говоря, иметь с этого? Нет, так не пойдет.

Владимир Минеев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

- Какое условие нужно, чтобы состоялся этот бой?

- Выяснить недопонимание, зачем он это сделал. Я не говорю, что хочу просить извинений. Нет.

- Либо он должен написать вам, либо — вы ему?

- Я точно ничего писать не буду, потому что я не начинал этот бред. Просто человеческий разговор, мол, недопонимание, что что-то хотел, но не получилось. Просто по-человечески выровнять это все. Мы даже не знакомы с ним лично. Понимаете? Ты просто чего-то хочешь, но делаешь это очень странным методом. Хотя говорю, что это делается очень просто: взрослые люди созвонились, я со своей стороны разобрался с руководством, ты там. Просто RCC с ним разговаривала, и он заряжает там баснословные суммы за свои бои. Это уже отдельный разговор. И бросает трубки, образно говоря. Вот столько [денег] - и все... Давай на землю опустимся и реально общаться. В общем, для меня человеческое всегда на первом месте. Человеческое отношение, нормальные принципы, мужское самолюбие — все. Ничего больше. На этом можно горы свернуть, а на этом говне, я имею в виду на треш-токе, ничего не свернешь. Кто на этом будет делать конфликты?

- Мое мнение, что вы за возможный бой с Минеевым должны заработать не меньше, чем Исмаилов и Шлеменко за свой поединок.

- Я хотел бы зарабатывать такие деньги, и я не считаю, что недостоин зарабатывать такие деньги. А кому не хочется за свою работу хорошо получать? Но для меня RCC и Академия РМК — это не сторонняя организация, где я приехал, сделал бабки и уехал, а дом. Грубо скажу, но «доить» [не хочется]... Хочется, чтобы руководство само осознавало громкость события и боя и сказало, что за такие бои готово платить, принимаем решение. Это было бы здорово. А ходить самому просить деньги — это неуважительно. Конечно, хочется. Вы же видите, какой это вид спорта. Сколько же мы отдаем всего за эту вершину айсберга, которую мы сегодня увидели. Потом выходим из клетки, хромаем, кто-то забыл вчерашний день, кто-то уехал на скорой, у кого-то позеленело все, у кого-то печень отбита... Люди просто этого не понимают. Вот я сейчас сижу со сломанным ухом, башка гудит, нога не шевелится. Сколько это стоит? Сколько стоит здоровье? Говорят, оно бесценно. (Улыбается.) Говорят, что его не купишь. (Смеется.) Получается, что безгранична цена этого здоровья, и она должна быть максимально большая. Весогонка, стресс, дисциплина, диета и так далее. Мы такие же люди. У ребят дети, семья, работа, ответственность какая-то. Не знаю сколько это стоит, но максимально много, если у людей есть деньги за это платить. Философский разговор, но, конечно, мы все хотим получать за такую работу деньги, достойные того, что потом можно будет не делать эту работу. Потому что после такой жизни не факт, что ты сможешь что-то делать. В любой момент можно уехать на скорой. И все. Поэтому, ребята, мы такие же люди, и давайте с уважением относиться друг к другу.