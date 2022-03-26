В российских ММА не бывает скучно.

В пятницу в Астрахани прошел турнир AMC Fight Nights. В главном бою вечера дрались Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев — за титул чемпиона в тяжелом весе.

Для 26-летнего Пономарева это был лишь шестой бой в профессиональных ММА, но интервью Григория на YouTube уже собирает сотни тысяч просмотров, потому что он откровенный, юморной и выглядит фактурно (еще недавно весил под 150 кг). В последние месяцы Пономарев похудел, так что сумел уложиться в лимит тяжелого веса (120 кг). Прозвище Гриши — Гризли, но с легкой руки журналиста Ярослава Степанова он стал больше известен как Гигант из зала Федора. Дело в том, что Пономарев тренируется в Старом Осколе — в клубе имени Александра Невского, вместе с парнями из команды Федора Емельяненко и с самим Федором.

У Шуаева перед боем были семь побед и одна ничья в ММА, у Пономарева — четыре победы и одна ничья. Тем не менее Юсуп не считался фаворитом: год назад он бился с тогда еще 42-летним неповоротливым Зулузиньо и оказался в нокдауне (в итоге выиграл единогласным решением судей). Шуаев в поединке с Пономаревым тоже оказался в сложной ситуации, но снова сумел выиграть — и забрать чемпионский пояс. Не обошлось без скандала.

Первый раунд почти полностью прошел в стойке. Григорий смотрелся лучше, но потом пропустил мощный правый оверхенд и эмоционально завелся — даже зачем-то показал сопернику средний палец. Это разозлило публику (у Шуаева была значительная группа поддержки) — кто-то из зала стал кричать в адрес Пономарева: «Мешок! Мешок!» В конце 5-й минуты кемеровчанин провел тейкдаун.

В начале второго раунда Григорий опять пропустил мощный удар правой, но через несколько секунд перевел Юсупа на канвас. Шуаев сковал Пономарева, но не надолго — тот начал наносить удары, потихоньку улучшая позицию. Тем не менее рефери счел, что бойцов нужно поднять в стойку.

Дагестанец в очередной раз достал оппонента оверхендом, а вскоре и вовсе приземлил на пятую точку. Однако Григорий сразу поднялся и прошел в две ноги, оформив третий тейкдаун. Пономарев залез в фулл-маунт и попробовал сделать кимуру. Ничего не вышло, а через четыре секунды рефери дал бойцам команду подняться в стойку. Очень странное решение, ведь один из бойцов только-только попытался исполнить болевой! А получилось как в дзюдо: не сделал прием — значит, борись в стойке.

Пономарев сильно устал — руки он стал держать у пояса, за что поплатился. Когда он срезал угол, отходил, Шуаев, сохранивший бензобак полным, выбросил удар правой. Кулак прилетел точно в челюсть — и Григорий рухнул на канвас. Нокаут. Юсуп добавил добивающий панч — он был лишним, но такое в ММА случается постоянно (после чего бойцов критикуют за жестокость). Чтобы понять, насколько сложно сдержать себя в такой момент, нужно самому оказаться в подобной ситуации: часто добивающие удары наносятся просто на автомате.

Шуаев издал победный крик, а в этот момент к нему уже бежали друзья, перелезшие через клетку. Пономарев в это время лежал на полу, нокаутированный. Толпу пришлось сдерживать тренеру Юсупа — Гору Азизяну. Потом Шуаев подошел к Пономареву, чтобы поблагодарить за бой. Но его почему-то отогнала жена Григория — Ксения, которая всегда сопровождает супруга и даже находится в его углу во время боев.

После поединка Шуаев дал короткое, но яркое интервью.

— Кажется, что в первом раунде произошел самый эмоциональный момент боя. Вы стали показывать друг другу средний палец?

— Он показал — и я ему в ответ показал, и потом я разошелся.

— А он почему вам показал?

— Не знаю почему.

— Вы с ним о чем-то говорили во время боя. О чем конкретно? Конфликт произошел?

— Он со мной дерется. Это разве не конфликт? Человек меня бьет — это уже конфликт. Это разборка и драка, но только судья еще тут есть. А в драке можно что по кайфу говорить.

— Было ли опасно, особенно во втором раунде, когда Григорий вас перевел и оказался в маунте?

— Я его не чувствовал, так как работал с ребятами потяжелее. Я знал, что он ничего не сделает. Уже во втором раунде понял, что он сломался, что уже все. Я уже знал, что это мой бой, и представлял пояс на своей талии.

— Из вашего угла было много криков — не очень приятных — в адрес Пономарева. Прозвучали такие слова, как «мешок». Почему были такие эмоции?

— Да я даже не знаю, кто это был. Кто кричал... Это не было запланировано. Это были эмоции. Люди начали кричать из-за среднего пальца.

— Тяжело бьет Григорий?

— Нормально бьет. Первые минуты он бил тяжело и быстро, а потом уже я видел его удары, так как он замедлился.

— Понимали, что надо 4-5 минут пережить — и дальше уже легче будет драться?

— Да-да. Все так говорили. Честно скажу: у меня никакого плана не было. План был в том, чтобы выйти, подраться и забрать пояс. Мои секунданты подтвердят это. Понимал, что будет уличная драка, разборка. Вот и все.

— У вас нос не сломан?

— Даже если сломан, то что дальше? Поедем в больницу, если сломан.

— Было видно, что Камил недоволен тем, что происходит в клетке после боя...

— Это были эмоции моих друзей. Мы — братья, мы все любим друг друга. Они не смогли сдержать эмоции. Они все знают, как долго я к этому шел. Я хотел выиграть и стать чемпионом. У нас есть группа из 43 тяжеловесов в WhatsApp. Многие были здесь, и они не смогли сдержать свои эмоции. Все были рады.

— Когда Григорий выходил из клетки, вы ему сказали, что вы еще поговорите...

— Я же, наоборот, подошел к нему и сказал, что он красавчик. Сказал: «Извини, спасибо тебе». А его жена послала меня. Из-за этого я сказал, что [поговорим еще]. За эти слова придется ответить. Но она женщина. С женщиной я ругаться не собираюсь. Просто злость была.

— Сзади вас ходит Вагаб Вагабов. Вы вчера говорили, что боя с ним не будет...

— Как мне драться со своими земляками? Вагаб — беспредельщик! Я его с детских лет знаю. Когда был маленький, знал, что дядя Вагаб дерется.

— Кимура опасная была, когда Григорий ее проводил?

— Нет, ничего такого не было. Я отдыхал, когда он мне что-то делал.

— Вы сами понимаете, почему рефери поднял вас, когда Григорий в маунте сидел?

— Потому что он ничего не делал. Абсолютно ничего.

— Если не бой с Вагабом, то с кем?

— Вообще без разницы. Не хочу загадывать. Я гадалка, что ли? Кто хочет — пускай выходит и дерется.

— В реванше с Григорием есть смысл?

— Если меня заинтересуют кэшэм, то да. Хочу богатеть. Хватит уже бродягой быть.

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что рефери поступил верно, дважды подняв бой из партера.

— Мое мнение: Пономарев не стремился развивать успех внизу, — сказал Гаджиев журналистам. — Я думаю, это было связано с тем, что Гриша силой берет. Тем более Юсуп как-то по-своему вяжет. Думаю, Гриша не был заинтересован в том, чтобы побороться — по крайней мере в ранних раундах, чтобы не затечь, потому что у него был горький урок в поединке с Шамилем Газиевым (в сентябре прошлого года Пономарев проиграл Газиеву техническим нокаутом во втором раунде. — Прим. «СЭ»). Поэтому я думаю, что все довольно справедливо.

— Когда 10 человек кричат рефери «поднимай!» и добавляют к этому не очень хорошие слова — это может надавить на него, повлиять на решение?

— Они же долго работали там внизу... Герихан Шибилов (рефери. — Прим. «СЭ») эмоционально с этой ситуацией справился. Это мое мнение. Они лежали в углу, Гриша работал, но, как на слэнге говорят, не разбивал Шуаева. В углу находились 10 человек, каждый из которых шумел. Я встал и посмотрел — и понял, что они больше не судье апеллировали, а пытались Шуаеву что-то подсказать — какую-то ерунду. Поэтому давления там не было. Но кто его знает? Может быть, что это на судью давило. Мы за него не можем сказать. Может быть, он поднял их в том моменте, потому что на него давили. Кто знает? Может быть, это так, но мне так не показалось. С точки зрения судейства все там было нормально. Если бы Гриша хотел работать в партере, то это было бы заметно. Я думаю, что он чуть экономил силы.