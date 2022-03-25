Уборка комнаты перед боями, инвестиции и любимое упражнение на кардио. Деметриус Джонсон пообщался с фанами

Много интересных вопросов.

26 марта легенда смешанных единоборств Деметриус Джонсон подерется в Сингапуре с одним из лучших тайбоксеров мира Родтангом Йимуаньоном на турнире One Championship: X.

Поединок пройдет в спецформате: первый и третий раунды — по правилам тайского бокса и второй и четвертый — по правилам ММА. Вся интрига в том, сможет ли Мышонок пережить первый раунд и во втором — перевести на землю незнакомого с борьбой и грэпплингом Родтанга. Важное замечание — раунды по три минуты и пятого раунда не будет.

За пару дней до поединка Деметриус поучаствовал в чат-переписке с болельщиками в сообществе Reddit AMA, и мы решили сделать из самого интересного подборку в формате вопрос — ответ.

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— Ди Джей, кто был твоим самым сложным соперником?

— Генри Сехудо. Мы дрались дважды, это спортсмен как он есть.

— Считаешь ли ты, что в реванше с ним тебя ограбили?

— Нет.

— Я планирую заниматься ММА в целях фитнеса и самозащиты. С какого боевого вида искусства мне лучше заложить базу? Мне видится, что джиу-джитсу — наилучший вариант.

— С борьбы. Нет другого такого спорта, как борьба. Борьба важна и для навыков, и для ментальности.

— Если бы ты мог дать совет себе молодому, что бы это был за совет?

— Инвестировать в фондовый рынок, пока был моложе.

Деметриус Джонсон.

— Во что нам инвестировать сегодня?

— Я большой фан технологий. Apple, Amazon, Nvidia.

— Какие твои сильные стороны в муай-тай-раундах против Родтанга?

— Футворк, скорость, неуловимость.

— Ди Джей, есть ли у тебя какой-то предбоевой ритуал?

— Я навожу порядок в комнате и собираю вещи. На случай, если мои кости в бою поломают, у меня уже все собрано для поездки в аэропорт.

— Как тебе удалось нокаутировать Бенавидеса? Ты просчитал что-то конкретное в том эпизоде? Просто его никогда не нокаутировали до тебя и потом еще семь лет не нокаутировали после вашего боя. Этот нокаут — недооцененная часть твоего наследия.

— Думаю, это были просто тайминг и заряженность на панч.

— По каким моментам в UFC ты скучаешь?

— По женщине, которая в раздевалке вела отсчет перед выходом в клетку, и по Мэтту Хьюму в моем углу.

— Ди Джей, в истории ММА было не так много таких универсалов, как ты. За счет чего тебе удавалось настолько легко переключаться с одного боевого вида на другой?

— Думаю, дело в очень хорошем тренере и моей готовности учиться всем видам боевых искусств, которые преподавала система моего зала AMC.

— Ди Джей, какой момент в карьере доставил тебе наивысшее удовлетворение?

— Когда я понял, что смогу зарабатывать на жизнь, будучи профессиональным спортсменом.

— В каких боях ты был сильно потрясен, но сумел скрыть это от оппонента?

— В обоих боях с Додсоном. Ты должен быть жестким ментально, это не натренировать. Либо есть, либо нет.

— Ди Джей, откуда ты взял свое послематчевое празднование победы?

— Частично это из Mega Man X (видеоигры. — Прим. «СЭ»), и я также бил этот кик еще в средней школе.

Фирменное празднование победы Деметриуса Джонсона.

— Любимое упражнение на кардио?

— Работа с железом и спарринги по ММА.

— Ди Джей, у меня есть проблемы с весом в последние годы из-за переедания. Были ли у тебя подобные проблемы, и как тебе удается держать строгую диету?

— Для меня это просто стиль жизни. Когда-то у меня был синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке, из-за этого мне пришлось изменить диету. Я стал придерживаться цельных продуктов, это помогло мне. Но главным образом — это просто мой стиль жизни.