«Многоквартирный дом забирает жизненную энергию человека». Учитель Забита — Гусейн Магомаев

Продолжение большого интервью.

«Спорт-Экспресс» продолжает расшифровывать большое видеоинтервью с создателем бойцовской школы «Пять сторон света» Гусейном Магомаевым. Четырехчасовую беседу мы привезли из прошлогодней апрельской командировки в Дагестан.

В третьей части интервью говорили о том, как сберечь жизненную энергию и жить долго, какие упражнения помогут получать больше сигналов от природы и как быть, если большой город высасывает из тебя соки.

— В каком возрасте вы пришли к размышлениям?

— Когда я читал. Читал я все подряд сначала, потом понял, что это глуповато несколько — читать все подряд. И стал читать только то, что мне нравилось. И перечитывал. Стал искать по интересам своим, был завсегдатаем библиотек многих. Сидел, искал, искал. Мне помогали люди. Видели, что я прихожу, ищу. И, конечно, книги эти сформировали меня, дали основы простых истин. Что нужно блюсти себя, соблюдать, улучшать свою природу. Что нужно работать над собой, не обижать слабых, ломать, жечь. Я из человека-разрушителя должен стать человеком-созидателем. То, что делает природа, — она создает. Бог создает и созидает все. Музыка мне тоже нравится, но музыку я как-то мало очень слушаю. У меня больше образное мышление.

Жизнь состоит из жизненной энергии, которая дается нам природой. Она знаете как дается? Определенный отрезок, четко. Сэкономить энергию можем и удлинить нашу жизнь. Удлинить этот отрезок. Но экономя энергию. Можем прожить на 10, 20 лет дольше. Это как минимум. А можно и этот отрезок не прожить. Данный отрезок требует выполнения определенных условий, только тогда вы проживете его. Китайцы сказали: «Наш век — 81 год. Мы должны сполна его прожить до смерти». А все, что свыше этого, дольше вы прожили, — это подарок судьбы, подарок небесный. А есть люди... Уже в 40 лет все разваливаются. Неужели они не видят, почему у них такие хрипы, такие стоны, такое настроение, такой сон плохой? Я утром 30 минут [делаю упражнения], вечером 30 минут. Медитация, хожу еще. Все. У меня это много времени не отнимает. Мы иногда считаем, что у нас нет времени на работу над собой, — но это опять самообман.

— В понятие здоровья что включаете?

— Я вижу это так. Один день, сутки — это символ всей жизни человека. Утром проснулись — мы родились. Осознали себя, мы проснуться должны, осознать себя. Потом сесть на кровать. Не вскакивать, не бежать, а сесть. Потом уже сходить в туалет, умыться. Потом потихоньку уже начинается работа. Определенные упражнения я делаю. Я знаю тысячи упражнений, разные системы, но остались 4-5 упражнений. В физиологии самое главное у нас — позвоночник. Все сигналы, которые дает нам природа, идут через наши органы в мозг, проходят эти сигналы через позвоночник. Чуть что-то болит у него, не так — все, жизнь превращается в ад. Это очень тонкая вещь, с ней нужно работать аккуратно. Но ее можно так усилить, так укрепить, сделать такой чувствительной к сигналам этим... К вам польется информация о самом себе, просто будет идти. Нужно сделать три упражнения — наклоны, вращения и развороты. Это все позволяет позвонкам после сна привести себя в порядок.

Вечером тоже это сделали. Даже в течение дня — опуститесь медленно, подержитесь. И раз — прошло. Давление нормализуется от наклонов. Там, конечно, есть своя техника, этому надо учиться. Я могу научить этому всему за один день. Человек научится и уедет. Все эти вещи можно делать на месте. Я уверяю вас: все, что нам нужно, находится на расстоянии протянутой руки. Может быть, человек не знает об этом, но я вижу воочию, что человек не проживает положенный ему срок. В силу невежества. И лень тоже отсюда идет. Тут всего-то надо... Но делать это нужно каждый день. Каждый день работать с позвоночником, дыханием, сознанием.

— Об экономии энергии. Вот пример, скажем. Идет человек по лестнице, и тут ему пришла радостная новость. Он на эйфории начинает прыгать через несколько ступенек, скакать... Такую трату энергии нужно гасить в себе?

— Это гасить нужно, осторожно нужно быть с этим. Это непривычное, неожиданное состояние для человека. Лучше избегать таких ситуаций. Если есть, остановись, подожди, постой. Или горе случилось — упал он, схватился за голову. Не надо так. Подожди, не давай, успокойся, подыши, подумай. Все уйдет. Все эти силы в себе нужно гармонизировать. Только сознание работает, и все. Рукой себя в грудь не надо бить, только сознание. Вот тогда минимумом средств мы добьемся максимального результата. Поверьте, это так. Есть знания, которые я мог бы дать именно по продлению жизни. Начиная от экономии жизненной энергии и до обратной связи с организмом. Мне это кажется простым, а потом я думаю: «Ничего это не просто. Ты всю жизнь шел к этому, до сих пор идешь. А людей осуждаешь, что они не знают».

Но разве не владеем мы своим сознанием? Владеем частью. Давайте поработаем, потренируемся. Просто потренируемся. Нет времени? Погодите, как нет времени, а куда мы его используем? Куда нам нужно бежать? Подумайте — и тогда поймете. Встаньте раньше. Не нужно много времени, хотя бы 20-30 минут. Если мы зовемся людьми, то божественную природу, данную нам, мы должны улучшить. Все, что без меры, все то противно нам. Все, что в меру, — благодарно нам. Я тоже физически могу много разных вещей сделать, но с этим нужно осторожным быть, можно забыться. С лестницы, там, упасть. А в природе этого быть не должно. Не должно нас сдувать с крыши. Под машину мы не должны попадать. Этого не должно быть в природе.

— В понятие экономии энергии вы вкладываете то, что не нужно ни в чем достигать состояния неумеренности?

— Это во-первых. Все, что вы делаете, важно. Как вы дышите, как вы сидите, как ходите. Все — экономия. Чуть шире делаете шаги, чем нужно, — тратите жизненную энергию. Чуть мелкие, семените — тоже тратите. Пройдитесь, посмотрите, какой шаг у вас должен быть. Соразмерный росту, весу, даже духу. Не надо размахивать руками, не надо повышать голос часто. Это все вещи, теряющие чувство меры. Это надо убрать.

— А если работа требует чрезмерной траты энергии?

— Значит, научитесь добывать энергию.

— А как?

— Медитация, кстати. Дает силы. Вообще, все, в чем вы экономите энергию, — это и есть добыча тоже. Вы удлиняете жизнь. Это уже прибыль, достаток. Работа... Это опять вы вину на стороне ищете. Это внутри вас все. Если город из вас, например, соки живые тянет, подумайте, чтобы это поменять. Путь экономии жизненной энергии — это не ровная линия. Это линия, которая резко вниз пошла, обогнула что-то, потом раз — вверх ушла. Она щупает, чувствует: это слишком горячее, а вот это — теплое. Это наша энергия, вот такая она. У нас многие представления очень жесткие... Мы живем так тесно, друг об друга тремся. Очень тесно — это тоже плохо. Растрата энергии сильная. Многоквартирный дом, люди снизу, сверху, сбоку — это растрата жизненной энергии очень большая. Если бы еще все эти люди жили в мире, в состоянии покоя, то тогда не было бы растраты.

Рисунок Гусейна Магомаева с изображением Диогена и современного города конца XX века. Был создан предположительно в 80-х, позже безвозвратно утерян.

— Вот к вопросу экономии энергии. Как-то мой сосед с 4-го этажа под нашими окнами спилил липу. Причина — листья с дерева падали ему на машину, дерево мешало парковаться, еще что-то. Когда я вышел, он уже допиливал дерево. Попробовал поговорить, понял, что бесполезно. Для него какое-то дерево — это вообще не ценность. Решил написать на него заявление в полицию за самовольный спил дерева. Пришел участковый, принял заявление, потом к нему пошел. Через несколько дней сосед подходит ко мне пьяный. Говорит: «Мы с тобой соседи, а ты на меня заявление написал». На меня это исчезновение дерева сильно повлияло, я потом неделю переживал, столько негатива пропустил через себя. Вот как в такой ситуации быть?

— Посади липу. Посади липу, и все. Я уже с самого начала тебе хотел сказать, остановить. Иди своим путем, всегда есть возможность улучшить ситуацию. Бороться бесполезно, не надо, не делай этого. Не делай. Если особенно этот человек пьющий, не надо держаться с таким близко. Не берите на себя их эмоциональный мир. Мы просто привыкли так реагировать, у нас праведный гнев. Но какой бы он ни был — это гнев. Понятно же? Над этим надо поразмыслить, когда ты думаешь об этом, мыслишь, это входит в тебя. И в следующий раз ты уже на полпути остановился [прежде чем поддаться гневу]. Подумай, как сделать так, чтобы эта ситуация не отняла твои жизненные силы. Я говорю о прибыли, почему бы нам не подумать о прибыли? Почему бы нам не удлинить жизнь? Надо работать для этого.

— Вы сегодня за обедом рассказали интересную вещь. Как мальчик в вашей школе надел футболку UFC, и вы осадили его: «Если надеваешь футболку с надписью, должен понимать, что она значит». То есть даже ребенок должен стремиться к осознанию в такой простой вещи, как надпись на футболке, что он надевает на себя?

— Если не он, то его родители. Надписи есть разные, выбор большой. Говорить, что вы не знали, — это ничем не оправдывает нас. Все то, что есть на нас, несет информацию. Информация — это энергия. Хочу я или нет, я смотрю на вас и считываю весь образ — цвета, форму, все остальное. И у меня складывается какое-то видение, которое дает представление о вас. Цельное представление. А вот эти вещи — они путают. Не надо надевать что-то, чтобы кому-то доказать, показать. Вы все равно привлекаете отрицательную энергию. Меньше этих вещей. Просто меньше, и все.

Или если это есть [какая-то надпись], грубо говоря, символ ваших знаний — вы можете сделать это. Небольшое что-то. Но вы понимаете это, что это ваше, работает на вас, напоминание. Но люди надевают то, что бросается в глаза. А я хочу, чтобы мои ученики жили осознанно. Все время осознавая себя. Как они одеты, как они ходят, как они умываются, как они туалет свой посвящают... Везде должны быть чистота, гармония и осознание. Держите спину прямо, и ваш путь выправится сам, оставьте народ в покое, и он сам выправится, не мутите воду, и она сама очистится. Китайцы говорят. Это все о природе, вообще-то (смеется).

Заключительная, четвертая часть интервью с Гусейном Магомаевым выйдет на нашем сайте и Youtube-канале «Ушатайка» в ближайшие недели.