«Он с четырех лет тренируется». Тренер из России взрастил самого юного бойца в истории UFC

Дмитрий Ушканов работает с Раулем Росасом с 13 лет.

11 декабря в главном карде турнира UFC 282 состоялся поединок Рауля Росаса-младшего и Джея Перрина. В этот вечер Росас вошел в историю промоушена — он стал самым молодым бойцом в истории UFC, дебютировав в возрасте 18 лет и 73 дней. Раньше рекорд принадлежал Дэну Лозону, который провел первый бой в 18 лет и 198 дней. Теперь Росас намерен перебить другой рекорд, став самым юным чемпионом UFC. Сейчас первую строчку держит Джон Джонс — он взял пояс в 23 года и 243 дня, так что у Росаса в запасе еще больше пяти лет.

В дебютном бое Росасу в углу помогал российский тренер Дмитрий Ушканов, титулованный кикбоксер и боец муай-тай. Ушканов уже несколько лет работает с Раулем. Дмитрий рассказал «СЭ», как Росас отпраздновал победу, откуда у него такая уверенность в столь юном возрасте и как ему удается совмещать учебу в школе с тренировками.

— До интервью вы сказали, что последние дни праздновали победу. А как праздновали?

— Да, мы сразу после победы поехали домой, позвали родных Рауля, друзей, тренеров. Мексиканцы — веселый народ, хорошо так посидели, потанцевали.

— Видел у вас в сторис что-то похожее на квест.

— А это мы на следующий день с друзьями Рауля, с моими друзьями ходили в квеструм. Из тюрьмы пытались [выбраться]. Нам не удалось в течение часа.

Слева направо: Дмитрий Ушканов, Рауль Росас-старший, Рауль Росас-младший, Джесси Росас. Фото Соцсети

— С чего началась ваша работа с Раулем?

— Я уже давно тренировал в Америке, в Санта-Роза, Калифорния. В 2018-м, когда Раулю было 13-14 лет, я его тренировал. Потом локдаун был, перерыв. Из-за ковида я не мог в Америку попасть очень долго, я сам в Канаде живу уже восьмой год.

— Росас — первый боец UFC, кого вы тренировали?

— Нет, я раньше работал с Тайсоном Гриффином, ветераном UFC. Тоже в Санта-Розе, в Америке тренировал. Тогда была организация King of the Cage, когда он выиграл у Юрайи Фэйбера нокаутом, я там [в углу] был. Это было вообще давно, я в Америке с 2004 года [живу].

— Многие говорят, что Росас выглядит сильно старше своего возраста. Вы когда впервые встретили его, у вас не возникло такого ощущения?

— Нет, он как нормальный старшеклассник, ничем не выделяется. Троллей же много, они всякое пишут. На это Рауль не обращает внимания, он уверенный. Всегда будут люди гадости писать.

— Тот же Перрин, его соперник, смеялся над Раулем и его целью стать чемпионом UFC. Это как-то Росаса подстегивает?

— Никак не подстегивает. Вообще мы над этими комментариями, высказываниями смеялись. Он вообще не обращает на это внимания, не чувствует давления. Ходит расслабленно, уверенно.

Фото Соцсети

— Его отец — тренер по боксу. А каково вам совместно работать с отцом вашего ученика?

— У нас в зале 10th Planet Las Vegas еще два тренера по джиу-джитсу. Это Энди Варела и Гектор Васкес. С Раулем-старшим у нас отношения хорошие, дружеские. У нас никаких проблем нет, мы с полуслова друг друга понимаем.

— Росас получил бонус за финиш — 50 тысяч. Его финансами, наверное, отец занимается?

— Да, конечно, все через родителей. Он слишком юн для этого. Но он очень грамотный молодой человек.

— Он сейчас заканчивает старшую школу. Как удается совмещать? Бывает, что пропускает тренировки из-за учебы?

— В Америке 12 классов, а у нас в России — 11. Получается, он как в 11-м классе. За пять-шесть недель до боя он уходит на онлайн-обучение, как во время локдауна дети учились.

— В 18 лет много личных проблем — это не отвлекает? В таком возрасте все личные проблемы кажутся очень важными.

— Нет, он наслаждается моментом. Он с четырех лет занимается. Он сам говорит: «Я наслаждаюсь моментом, наконец-то наступило это время». Он стал еще дисциплинированнее и тренируется упорно.

— У Рауля же есть старший брат, Джесси.

— У него еще один старший брат есть, Кевин, ему 22. Джесси провел два боя, еще в этом году по плану два-три боя, и следующим летом хотим в Dana White's Contender Series. Надеемся, что два брата будут в UFC. Это будет вообще история.

— Джесси тоже выступает в легчайшем весе. Конкуренция будет между братьями?

— Да, они по этому поводу всегда шутят.

— Росас — ярко выраженный грэпплер. Его навыки в стойке вы бы как оценили?

— Он готов к любой ситуации, пусть будет это грэпплинг, борьба, стойка. С каждым боем он увереннее становится. Он молодой, и представляете [что будет], когда он настоящую мужскую силу обретет, созреет по-мужски.

— Бывало, что на тренировках Рауль вас прямо впечатлял чем-то?

— Ой, он такой техничный. Всякие технически очень сложные приемы делает. Он любит делать не как обычно. Когда за ногу берут при проходе в ноги, он сальто сделает.

Фото Соцсети

— Непонятно, откуда столько уверенности в себе, когда опыта немного.

— Все от воспитания родителей, наверное. И отец говорит, что ему очень нравится выступать. Он больше раскрывается перед зрителями. Когда на него смотрят, он еще лучше выступает.

— А если трезво оценивать, вы как думаете, каков потенциал Рауля?

— Как он сам говорит, в течение года, двух, трех в топ-15, топ-10 [он попадет]. Я думаю, боец в Dana White's Contender Series намного сильнее был, чем Джей Перрин. Мы уверены были на 100%, что Перрина легко пройдем.

— Вес Рауля [легчайший] - самый конкурентный в UFC. Не думаете, что в дальнейшем тяжело будет? Там помимо топ-5 есть такие соперники, как Умар Нурмагомедов.

— Я много раз видел, как Рауль тренировался, спарринговался, боролся даже с Мерабом, с Саидом Нурмагомедовым. Все было очень уверенно. Все думают, что он молодой — нет, он уже готов с любым соперником. У него грэпплинг на очень высоком уровне.

— Нашел про вас такой факт, что в 2003 году вы снимались в таиландском фильме «Прекрасный боксер». Расскажите, как так получилось?

— Когда мне исполнилось 17 лет, с помощью отца я поехал совсем один в Таиланд. У меня был адрес одного зала, я языка не знал, в аэропорту таксисту отдал адрес, и он меня отвез в зал. Я очень долго выступал в Таиланде, и в 2003 году к нам в зал пришли режиссеры, которые кастинг делают. Искали актера на роль японского бойца. Я заполнил бланк, меня сфотографировали, я не думал, что меня выберут. Через неделю сказали [что отобран на роль]. Они посмотрели, как я на лапах работаю, чуть-чуть спарринг сделали, и сказали, что я утвержден на эту роль. Я против главного героя выступал, играл японца Ямада. Это же настоящая история, они по-настоящему бились. Нас снимали в старом стадионе «Люмпини» в центре Бангкока.