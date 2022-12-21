Стрижка в стиле эмо и реклама на голове. Самые нелепые прически бойцов UFC

До этих парней далеко даже О'Мэлли и Пимблетту.

Сложно вообразить, но в 2022 году кого-то до сих пор возмущают цветные волосы и необычные стрижки. Удивительно, но 10-15 лет назад в UFC куда чаще встречались бойцы, любящие дать волю парикмахеру. Рассказываем о самых нелепых стрижках, на которые даже О'Мэлли посмотрел бы косо.

Джейсон Миллер

Джейсон Миллер. Фото Соцсети

Боец, больше известный как Мэйхем Миллер, любил экспериментировать с прическами, а самый запоминающийся его образ — то ли ирокез, то ли чубчик, окрашенный в фиолетовый цвет. В октагоне UFC он в таком виде не появлялся, но вряд ли дурацкая стрижка помогла бы запомниться: Миллер проиграл три боя из трех, в том числе Джорджу Сен-Пьеру и Майклу Биспингу.

Джош Кошчек

Джош Кошчек. joshkoscheck, Фото Соцсети

Кошчек был хорош на старте карьеры в UFC — в восьми первых боях он победил семь раз. В течении всего пути в главном промоушене мира Джош не изменял себе — его прическа в стиле лапши «Роллтон» терпела лишь косметические корректировки. Выбеленные кудри Кошчека сделали его узнаваемым и наверняка заставляли завидовать лысых парней вроде Сен-Пьера.

Чарльз Джонсон

Чарльз Джонсон. Фото Соцсети

Единственный действующий боец в списке попал в UFC недавно, но уже смутил своей прической все ММА-сообщество. Джонсон выглядит как обычный короткостриженный парень, но выбритая звезда и покрашенные в зеленый волосы на затылке выдают в нем неординарную личность. Неизвестно, что таким имиджем хотел сказать Чарльз, но, возможно, это именно его прическа ввела в ступор судей поединка с Жалгасом Жумагуловым, когда казахстанский боец проиграл спорным решением.

Сет Петруцелли

Сет Петруцелли. Tracy Lee/Yahoo Sports

Субкультура эмо была популярна в середине 2000-х, но Сет Петруцелли решил стать эмо-боем с запозданием — в 2010-м. Американский полутяж покрасил волосы в черно-розовый — похоже, захотел ярко вернуться в UFC спустя три года после увольнения. Не удалось: Сет проиграл оба поединка досрочно. Сначала воздух к черно-розовой голове перекрыл Рикардо Ромеро, а затем по ней же настучал Карлос Вемола.

Рикарду Фунш

Рикарду Фунш. Фото Соцсети

Бразилец, вероятно, единственный боец, кто подписался в UFC после победы над боксером-джорнименом Денисом Грачевым. В промоушен Даны Уайта Фунш ворвался с плетеными косичками — такими сегодня никого не удивить, достаточно вспомнить Брайана Ортегу. Но ко второму поединку Рикардо, похоже, решил сменить стилиста — вместо тривиальных косичек на голове Фунша появились маленькие хвостики. Такой прикид выглядел уже странновато. Счастливой прическа тоже не стала: бразилец проиграл еще трижды и вылетел из UFC.

Хит Херринг

Хит Херринг. Фото Соцсети

Боец по прозвищу Безумная Техасская Лошадь — большой любитель эпатажных стрижек. Херринг выбривал необычные узоры на голове и красил волосы в разные цвета. Самый бредовый эксперимент Хит продемонстрировал во время боя против Брэда Аймса, когда вышел в клетку с прической, похожей на залысину — парикмахер оставил волосы по бокам, но сбрил посередине. Красный цвет основной стрижки и странный зеленый узор на затылке завершили композицию. Зато с такой прической Херринг выиграл бой, что с ним в UFC случалось нечасто.

Джонатан Гуле

Джонатан Гуле. Скриншот UFC

Веселый канадец любил ставить перед парикмахером творческие задачи. Второе пришествие Гуле в UFC началось с замысловатых узоров, а на следующий бой он вышел с выбритым на виске солнцем и отходящими от него лучами, выкрашенными в желтый цвет. Но затем Джонатан придумал кое-что покруче. Канадец понял, что его голова — хорошее место для рекламы, и во время остальных трех поединков на его черепе сиял адрес сайта MMA Fight Shop с канадским доменом.