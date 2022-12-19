«При тренировках на территории России Арман будет угрозой для Махачева». Аналитика от тренера Царукяна

Сергей Торосян в интервью «СЭ» разобрал бой между Арманом Царукяном и Дамиром Исмагуловым. Поединок состоялся в ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 216. Царукян победил единогласным решением судей.

— Вы довольны тем, как Арман провел этот бой? — вопрос Торосяну, который смотрел поединок дома, в Краснодаре.

— В целом удовлетворен. Конечно же, в связи с тем, что он победил. А вообще по поединку есть вопросы, есть нюансы, которые нам еще предстоит обсуждать и разбирать. Идеально ничего не бывает. Особенно в боях с топовыми оппонентами. Дамир Исмагулов — хороший, крепкий, давно не проигрывавший оппонент. Мы знали, что бой будет не из легких. В целом Арман — молодец, справился с поставленной задачей.

— Арман после поединка сказал, что показал 50 процентов из того, на что способен.

— Честно говоря, я думаю, что даже меньше.

— Но он уже забрал все три раунда.

— Забрать у Исмагулова три раунда — это же не значит, что ты хороший бой показал. Для нас это вообще не показатель. Исмагулов для нас такой же боец, как и все остальные, над которым мы должны доминировать. Либо не заниматься этой работой, либо заниматься и даже не думать, что Исмагулов может как-то нам противостоять. Мы должны делать свою работу на высшем уровне. Да, действительно, Арман показал не тот бой, какой нам хотелось. Но молодец, что добился положительного результата, что смог выиграть все три раунда, смог затащить.

По Исмагулову. Я говорил, что Арман затащит его борьбой [в партер], сможет его перевести и контролировать, забивать, активность проявлять. Многие из моих ребят спорили со мной на этот счет. Просто Исмагулов не дрался с борцами, понимаете? Я не видел такого бойца, который спокойно переводил Исмагулова и работал с ним внизу, за спиной находился.

Хотя эти аспекты у Армана — переводы и контроль — оставляют желать лучшего. Почему? Потому что мы давно не работали над этим, и он эту работу нашу немножко подрастерял. Поэтому я и говорю, что он меньше 50 процентов показал: именно в контроле у сетки, в вязкости, в забивании. Брал положения неплохо, но оттуда работы не было. Давал вставать. Понятно, что Исмагулов — не самый не умеющий это делать. Но в любом случае он должен был сделать эту работу гораздо лучше.

— Допускаю, что вам не понравился момент в первом раунде, когда Исмагулов оказался в фулл-маунте. Правда, Арман его почти сразу скинул.

— Это мелочь. Это, может быть даже, случайность. Арман умеет работать из таких позиций. Для меня это не представлялось угрозой. Я даже не запереживал — знал, что он его сейчас перевернет либо уйдет нашими выходами и сам законтролирует. У Исмагулова нет этого контроля, понимаете. У него хорошие руки, собранные локти. Он достаточно хорошо двигается на ногах, дистанцию держит, на ручках работает. Но... С самого начала, честно говоря, я не видел в нем бойца, который сможет работать с Арманом в полном объеме, и так поставит трехраундовый бой, чтобы Арману было тяжело.

— Видите в Арман потенциал, что он разовьет контроль в партере если не как у Хабиба, то до такой степени, чтобы не давать соперникам сдвинуться с места, не давать встать, как плитой их придавливать?

— Однозначно вижу. Арман эту работу делать умеет. Но когда мы долго не работаем вместе — так уж приходится... Он мне позвонил перед подготовкой к этому бою и спросил: «Тренер, мы готовимся в России или готовимся за рубежом?». Я ответил, что здесь я тебя подготовлю лучше, чем ты подготовишься там, и ты это знаешь; но учитывая положение в стране, учитывая, что нам нужно провести бой в любом случае, а ты в конце концов можешь не выехать отсюда, лучше подготовиться там. В эту подготовку я вмешиваться не стал. Арман готовился в Tiger Muay Thai (клуб единоборств на острове Пхукет, Таиланд. — Прим. «СЭ»), а на последние 10 дней поехал в Америку. Почему не стал вмешиваться? Перед боем с Гамротом я хотел дистанционнно контролировать процесс, но не получилось, потому что тренеры не могут воспроизвести всего того, чего я хочу. Поэтому на этот раз я дал Арману возможность подготовиться в полном объеме с командой, которую он выбрал. В принципе, они сделали хорошую работу, подготовили неплохо. Но вот эта вязкость у сетки, переводы, контроль требуют разбора. И работа на руках.

Начал он там боксировать с Исмагуловым, хотя это был единственный шанс Исмагулова его зацепить. Зачем боксировать с боксером, если ты можешь держать чуть боле длинную дистанцию, на дистанционной работе обыгрывать, просто аккуратно переводить его вниз и тактически выиграть.

— Мне кажется, Арман неплохо в стойке смотрелся.

— Я же не говорю, что он плохо смотрелся. Просто рисковал. Я об этом. Считаю, что рисковать в таких боях не стоит. Почему? Потому что на карте стоит его карьера, понимаете? Если бы он решил с Исмагуловым зарубиться и проиграл чисто из-за шального удара, то, естественно, это от топов его бы отдалило. Ну а зачем, если можно аккуратно сделать правильную работу, остаться в топах, хорошо закрыть год и получить перспективы уже совсем другие.

— Может быть, сказалось то, что Арман работал с Сергеем Богданом (многократный чемпион мира и Европы по кикбоксингу), с тренером по ударке.

— Я наслышан, что он хороший тренер, и работу он сделал хорошую. Спасибо ему огромное, что он поработал с Арманчиком. Думаю, Арман тоже удовлетворен в целом.

Я бы немножко внес коррективы. Но это моя точка зрения. Там — их точка зрения. Они работали вместе в первый раз, им сложно. Я-то уже годами, десятилетиями Армана тренирую. Знаю, какие позиции у него должны быть, что он может, что умеет, где у него пик, где плохие показатели. Ну а тут — в первый раз... Нельзя сразу натренировать бойца как ты хочешь.

— Имею в виду уверенность в стойке...

— Стоечку Арман подрастерял. Дистанционную работу подрастерял. Почему говорю подрастерял? Потому что мы работаем не так, как все. Не так, как, допустим, Сергей Богдан или кто-то другой. У них своя положительная сторона, у нас своя. У нас дистанционная работа хорошо развита. Посмотрите, как Арман отработал с Рамосом (бой с Дави Рамосом состоялся 18 июля 2020 года, Царукян победил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»), как с Махачевым отработал (бой с Исламом Махачевым состоялся 20 апреля 2019 года, Царукян уступил единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»). Это совсем другие. Там он абсолютно легко на ногах двигался. Хотелось бы видеть его таким в боях — легким.

— Вы уже не раз об этом говорили, но чтобы у наших читателей не было вопросов: напомните, почему вы не могли быть с Арманом за границей.

— Во-первых, я очень сильно заболел ковидом — на две с половиной недели. И я еще не выздоровел. Во-вторых, я не мог выехать в Таиланд в связи с положением в стране. И я еще служу в органах внутренних дел, являюсь руководителем подразделения. Мне вообще было не вариант в этот момент оставить страну и уехать готовить Армана. Здесь бы подготовить его я еще мог, но гарантировать ему выезд из страны после подготовки... Идет спецоперация, и мы не знаем, что будет завтра. Сидим как на пороховой бочке.

— А вы с Арманом советовались по гейм-плану? Может, перед боем созванивались.

— Изначально мы об этом разговаривали. Но в целом он знал, что нужно делать. Исмагулов — кто? Боксер. Как с боксером работать? Выбирать дистанцию чуть длиннее. Когда есть удары с рук и ног — если ты этим обладаешь. То есть дистанция не ближняя, а средняя, где ты можешь ногами бить. Он, кстати, левой ногой постоянно нивелировал бокс Исмагулова. И это Исмагулову очень сильно мешало, он не мог использовать свои руки. А потом, когда дистанция сокращается, переводить в партер, вязать у сетки, контролировать. В целом Арман справился с работой, но, мне кажется, не на том уровне, на котором мог. Можно было гораздо лучше.

— Попсовый вопрос: сейчас Арман Царукян — главная угроза для Ислама Махачева в легком весе?

— «Главная» — я не буду такими словами кидаться. Но угроза для Махачева. Угроза, если Арман будет тренироваться на территории Российской Федерации. Я так скажу. Если он будет тренироваться в нашем зале, я уверен, что это будет очень сложный бой для Махачева. И для Царукяна тоже. Не могу сказать, что Царукян явно переедет Махачева. Как и не могу сказать, что Махачев явно переедет Царукяна. Но при наличии всего необходимого для нас, думаю, мы сможем достойно подготовиться к Махачеву за 6-8 месяцев. Чтобы бой был примерно таким, как первый. Чтобы была интрига. И не знаю, на чьей стороне тогда будет перевес. Не могу сказать, что тогда однозначно выиграет Арман или однозначно выиграет Махачев. Говорю не как заинтересованное лицо, а как лицо, которое разбирается в ММА и понимает, что мы можем. Я знаю потенциал Армана.

— А 6-8 месяцев — это не слишком ли много?

— Нет, это не много. Для того чтобы выйти на уровень Махачева, это не много. Непросто взять и за два месяца подготовиться к Махачеву. Махачев очень набрал с тех пор. Он стал показывать абсолютно другие бои. Сейчас он более легкий на ногах, лучше на руках, стал лучше боксировать, стал лучше в дистанционной работе, стал точнее и собраннее. Насчет борьбы и физической силы — вообще вопросов нет. Поэтому, чтобы конкурировать с таким оппонентом, нужно уделить подготовке больше времени, а не просто 2-3 месяца, как в обычном лагере. Я уверен: для того чтобы конкурировать с Махачевым на равных, нужно минимум шесть месяцев подготовки.

— Царукян же выигрывал соревнования по грэпплингу. Но если взглянуть на его рекорд в ММА, окажется, что он не побеждал сабмишенами с 2017 года. То есть в UFC еще ни разу так и не победил. И в поединке с Исмагуловым Арман выходил на удушающие, но так и не смог провести. Есть проблема с этим?

— Думаю, проблемы нет. С сабмишенами все в порядке, поверьте. Но учитывайте тот факт, что бойцы развиваются. Посмотрите на Исмагулова: я никогда не думал, что он будет так со спины защищаться. Молодец, он хорошо отзащищался. А Арман со стороны спины очень хорошо душит. Говорю как его тренер. Может быть, сейчас не было его обычных кондиций. Но со стороны спины он из четырех два раза может задушить.

Изначально наша школа «Самсон» — это школа грэпплинга. Мы очень глубоко изучали грэпплинг, знаем его не понаслышке, так скажем. Но со временем, как стали выступать по ММА, мы изменили технику. Почему? Потому что, на мой взгляд, в ММА гораздо важнее контроль, сохранение позиции и забивание, чем просто выход на болевой. Если вдруг что-то не получается — затекают руки, ты устаешь, проигрываешь позицию, оттуда опять нужно вставать, защищаться от ударной техники. В грэпплинге по-другому — не получилось, но ты в своей позиции, оттуда свипуешь, встаешь аккуратно, тебя никто не забивает, никто не сечет локтями, не берет позицию и не держит просто в силовой манере. В грэпплинге за это штрафы. А в ММА нужна совсем другая работа. На мой взгляд, для ММА гораздо лучше позиционная работа и забивания, чем просто выходы на сабмишены. Если есть какой-то 100-процентный вариант — конечно, нужно делать [сабмишен]. А если это, допустим, рычаг локтя, на который ты можешь вылезти, а потом сползти из-за того, что рука скользкая и так далее, и проиграть позицию, я считаю, не нужно его делать.

— Кто был бы идеальным спарринг-партнером для Царукяна, если он будет готовиться к бою с Махачевым?

— Я, если честно, не рассматриваю спарринг-партнеров. Это он пусть сам выбирает. Хорошие борцы должны быть однозначно. Которые хорошо стоят с одной ноги. Должна быть техническая работа с Абдулхакимом Шапиевым. Это именно борец-вольник. Его и антропометрия, и техническая составляющая, и все остальное нас удовлетворяют. Мы с ним и сборы проводим, и работаем вместе. И в связи с этим ребята у нас улучшили вольную борьбу. В этом лагере Абдулхаким приезжал к нему на две недели. Работал с ним. Но больше времени было отдано ударке, к сожалению. Ну, как к сожалению — или к счастью. Хаким сказал, что мало работали над борьбой.

— Помню, что вы недавно работали с Марифом Пираевым и Персидским Дагестанцем.

— Я почему сказал, говоря о Сергее Богдане, что нельзя слепить бойца таким, каким ты хочешь. Я не сомневаюсь в его профессиональных способностях в кикбоксинге. Вопросов нет — заслуженный парень. Все у него хорошо и с регалиями, и с пониманием. Но тяжело взять человека и сделать из него бойца — какого ты хочешь. То же самое произошло и в случае с Марифом Пираевым. Мы с ним работали уже не раз. На мой взгляд, это хороший, талантливый парень — причем во всех аспектах, духовитый, очень упертый. Подготовить его получилось неплохо, но с этой весогонкой он никакого боя не показал. Очень хотел, но не показал (10 июня Пираев проиграл Марифу Пираеву в бою за титул чемпиона AMC Fight Nights в легком весе, его не выпустили на третий раунд. — Прим. «СЭ»). В целом в зале он работает очень хорошо, с нашими топовыми спортсменами, на равных стоит как с Арманом, так и с остальными ребятами. Очень хорошо у него получалось. Перс тоже парень талантливый, хороший, упертый. Ничего плохого про них сказать не могу. Приехали, потренировались, набрали [форму].

У Перса, мне кажется, немножечко с дисциплиной непорядок. По весогонке у нас были немножко разногласия. Он не так сделал весогонку, восстановление немножко не так сделал, и из-за этого в бою с Дивничем у него физических сил было гораздо меньше, чем могло быть, тяги было гораздо меньше (Мохаммед Хейбати (Персидский Дагестанец) уступил Максиму Дивничу единогласным решением судей, бой прошел минувшим летом на турнире Hardcore MMA. — Прим. «СЭ»). И вообще, считаю, что Перс не выступает в своей весовой категории.

— Пираев и Перс знали, когда к вам ехали, что будут одновременно у вас тренироваться? У них же конфликт.

— Знали. Мариф же первым приехал. Когда Перс вышел на меня, я спросил у Марифа, есть ли у них какие-то разногласия по этому поводу. Он сказал: «Нет, тренер, как вы скажете, так и сделаем». И Перс приехал. У них нет никакого негатива друг к другу. Они абсолютно нормально друг к другу относятся. То, что на экране, — это одно, вы же понимаете. Они два действующих спортсмена, которые работают и завоевывают сердца публики. Это же шоу.

— А Мариф Пираев соответствует уровню UFC? Не затерялся бы там? (Торосян работал с ним весной и летом)

— Cоответствует. Не затерялся бы. Я бы ему добавил немножко скоростно-силовых качеств. С тягой у него полный порядок. С техникой бокса — полный порядок. Руки-ноги — немножко добавил бы, чтобы более акцентированно, более быстро работал. С вольной борьбой — хорошо, уверенная «четверочка». В целом — что еще нужно для UFC? Я посмотрел этот кард UFC. Не знаю, как можно не соответствовать этому уровню... Честно говоря, половина боев — я очень негативно относился к тем ребятам, которых туда выпустили (имеет в виду их уровень. — Прим. ред.). Неправильно.

— Вы, наверное, в частности, про бывшего соперника Ислама Махачева — Бобби Грина (проиграл нокаутом во втором раунде другому бывшему сопернику Махачева — Дрю Доберу).

— Да. Оба опустили руки, стоят на расстоянии вытянутой руки. Я не могу понять — это бокс на кулаках или что? Где UFC здесь? Ни одной борьбы нормальной не сделали. Как можно вообще на вытянутой руке стоять в UFC — и друг другу колотить лицо? У вас же столько техники, вы же пришли туда шоу показывать, вы же не пришли туда... Ну идите на кулаках деритесь тогда, если не хотите бороться, поднимать амплитудно и втыкать, контролировать, у сетки возить. Ну, это не ваше, значит. Это на мой взгляд. Может, людям нравится, что они так себя ведут. Но Добер вырубил его, потому что тот опустил руки и стоял перед ним, лицом щелкал. Так же нельзя. Ну, подними руки, перекройся.