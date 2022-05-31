Волков изменил подготовку перед новым боем в UFC, а в его углу будет друг Даны Уайта

Интервью с тренером российского тяжеловеса.

19 марта на турнире UFC в Лондоне Александр Волков, долгое время считавшийся лучшим российским тяжем, потерпел сокрушительное поражение от Тома Аспиналлом — болевым приемом уже в первом раунде. До этого Волков проигрывал в UFC Деррику Льюису (нокаут, 3-й раунд), Кертису Блейдсу (единогласное решение судей) и Сирилу Гану (единогласное решение судей), но во всех этих боях у Драго были шансы победить. Аспиналл же Александра разгромил (да, побывал в нокдауне, но по большому счету в той ситуации не было ничего опасного). Уже в ночь на 5 июня Волков подерется снова — против опаснейшего панчера Жаирзиньо Розенструйка, в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Александр изменил подготовку к поединку — сбор он провел не как обычно в Москве, а в Кисловодске. Угол же у него будет полностью состоять из американцев. Подробности «СЭ» рассказал многолетний тренер Волкова — Тарас Кияшко.

— Говорят, Александра сменил команду. Правда?

— Команду сменил... Да, Александр сменил команду (улыбается). После боя в Лондоне мы планировали сделать небольшой сбор [в Кисловодске], поехать туда с семьями, подышать горным воздухом, покачаться — чтобы не было большого перерыва перед следующим лагерем, и просто хорошо провести время. Но так получилось, что перед самым отъездом в Кисловодск поступило предложение от UFC. UFC сильно попросили, чтобы Александр принял этот вызов [бой с Розенструйком], и Александр согласился. В итоге эти сборы, которые должны были пройти в легком режиме, превратились в полноценные.

Мы выехали в Кисловодск и три недели провели там. Потом вернулись, неделю провели в Москве. А неделю назад Александр улетел в Лос-Анджелес. Во вторник он выдвинется из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас.

— Кто был в тренерском штабе Александра?

— Был Максим Дедик (чемпион мира (IFK), серебряный призер Чемпионата мира (IKO), чемпион Европы (IFK) и многократный чемпион России. — Прим. «СЭ»), с которым уже давно дружим, работаем. По-моему, уже к двум боям он помогал нам подготовиться. Из тренеров также были Владимир Турченко, Василий Волков и я.

— А с кем Волков спарринговал?

— С Али Алиакбари — иранским бойцом One, Исламом Каримовым, Максом Гришиным. Также на два или три спарринга приезжал Никита Крылов, который сейчас готовится к бою с Александром Густафссоном. Вот и все. Хотели еще привлечь Сергея Павловича и Сергея Билостенного, но Павлович болел и отдыхал, а у Билостенного былд поединок, и он не мог присутствовать на сборе.

— В чем Александр существенно прибавил за этот лагерь?

— В скорости, легкости, настрое, желании. Уверен, что мы увидим нового Александра.

Тренер Black House Кенни Джонсон (в центре) и Александр Волков.

— Цитата Волкова: «[Перед последним боем] У меня были определенные проблемы с тренировками и моральным духом». На фоне чего они возникли? Ведь за плечами Александра столько боев.

— Были очередная болезнь Covid, потом спецоперация, непонятная политическая ситуация, а также ряд других причин. Все это, естественно, немножко давило, отвлекало. Благодаря UFC мы попали в Лондон, хотя никто не верил, что мы долетим до Англии. Понятно, что мы все профессионалы, что с этим нужно справляться, но, поверьте, очень тяжело, когда приходиться думать о том, поедешь ты или нет, пройдешь ты границу или не пройдешь, пройдешь таможню или не пройдешь, как тебя встретят в Англии и все такое. Естественно, все это давило.

— Сейчас на ментальном уровне у него проблем нет?

— Нет.

— Перед прошлым боем Волков весил 115 кг. А сколько он весит сейчас?

— 115-116 кг. Буквально вчера с ним общались. Насчет веса не говорили, но чувствует он себя прекрасно.

Наш тренерский штаб, к сожалению, не смог полететь в США из-за отсутствия виз. Наш менеджер Иван Банников всячески пытается решить этот вопрос, и я думаю, что рано или поздно у нас получится получить визы, но сейчас реально сложно их получить. Поэтому Александр полетел один. В принципе, когда Александр принимал этот бой, он понимал, что, вероятно, ему придется полететь в Америку одному.

Тики Госн и Дана Уайт. Фото из соцсетей Тики Госна

— Кто будет угловыми Александра, раз вы не летите?

— Кенни Джонсон из зала Black House и Тики Госн (10-8 в ММА, выступал в UFC, WEC и Strikeforce, менеджер Ти Джея Диллашоу. — Прим. «СЭ»), который является тренером Чейка Конго и многих ребят из UFC. Тики — близкий друг Даны Уайта. В прошлом он сам выступал в UFC. Именно Тики помогал Александру в ударной технике, когда у меня не получилось из-за визы полететь на первые два боя Саши в Bellator (в 2012 году. — Прим. «СЭ»).

— Иван Банников в интервью после боя с Аспиналлом сказал, что нужно выйти из зоны комфорта, выехать за пределы Москвы и даже страны.

— Естественно, периодически что-то нужно менять. Думаю, что в этой подготовке [в Кисловодске] Александр более чем вышел из зоны комфорта. Мало того, что он на коротком уведомлении, мало того, что в короткий срок он полетел один. Он более чем вне зоны комфорта. Если Александр хочет драться, настроен на бой, то прекрасно проводит поединки и показывает прекрасные результаты. Если человек уверен в себе и готов, то почему бы и не принять бой на коротком уведомлении?

— Почему Александр принял этот бой на коротком уведомлении? UFC предложили такой гонорар, что он не смог отказаться?

— UFC очень попросили помочь — чтобы этот турнир состоялся. Насколько я знаю, Марчин Тыбура должен был драться с Розенструйком, но он не смог, и этот бой предложили Александру. По контракту — какой контракт был, таким он и остался. Ничего сверхнормы не платят и ничего не обещали. Но главный бой вечера — это всегда плюс.

— Как Александр отнесся к критике после поражения от Аспиналла?

— Одним критика нравится, а другим — нет. Естественно, критику нужно воспринимать, исправлять ошибки, становиться сильнее и лучше. Критика — часть нашей жизни. Критика у нас в России такая, что, когда ты выиграл — ты лучший, тебя все любят, когда проиграл — ты вообще кто? Ты мешок! А порой, если ты победишь, скажут, что дрался не с тем, что соперник мешок. Порой забавляет вся эта критика. Но есть и объективная критика — вот к ней нужно прислушиваться.

— У Александра есть мотивация стать чемпионом UFC?

— Ну, а по-другому нельзя, если хочешь выступать на таком уровне. Если хочешь выступать в UFC, то без поставленной цели и задачи смысла нет. Драться просто так — это дорога в никуда.

— А с кем в итоге дерется Сергей Павлович?

— Скорее всего, с Дерриком Льюисом. Были разговоры, что Деррик драться будет, что будет новый соперник. Но буквально вчера я общался с Сергеем, задал ему вопрос, и он сказал, что, скорее всего, его соперником будет Деррик Льюис. Очень хороший бой для Сергея.

— Выходит, что в случае победы Павловича — он может обогнать Александра в титульной гонке...

— Все может быть.

— Вас это устраивает?

— У каждого бойца своя история, своя карьера. Сергей тренируется у нас в зале, и мы прекрасно дружим, общаемся, помогаем друг другу, поэтому я буду только «за», если он будет подниматься все выше и выше в рейтинге. Если следующий вопрос будет, как мы поступим, если [Волкову] назначат поединок с Сергеем, отвечу, что все может быть (улыбается). Естественно, что, если уж и драться, то драться за пояс, но я думаю, что для Сергея есть полно ребят, с кем можно подраться. Деррик — это только начало в пятерке.

— Не обидно, что Льюис все-таки достался Павловичу, а не Волкову? Все-таки Александр хотел взять реванш у Деррика.

— Я уже не помню, сколько раз после каждого поединка мы просили дать нам Деррика, и нам его не давали. Значит, это должен сделать Сергей (улыбается). Кто его знает, может быть, после Сергея нам дадут его.

— Сколько ваша команда планирует провести до конца года — в идеале?

— Думаю, что после 4 июня подеремся осенью, а при хорошем раскладе еще и зимой. Если есть возможность, здоровье и желание, то после 4 июня, а это середина года, можно спокойно еще два поединка провести.

— В теории, если Александр продолжит побеждать, то к концу года он может подраться за пояс?

— Все может быть. Это смотря какой соперник будет, как пройдет бой 4 июня. Будут разыгрывать этот временный пояс или не будут — я загадывать не хочу. Единственное, чего я хочу — это чтобы Александр 4 июня классно подрался и победил.

— В каком аспекте Волков удивит в бою с Розенструйком? В стойке — или попытается побороться?

— Попытаться побороться — наш план Б. План А — любимая стойка. Понятно, что с Розенструйком можно бороться. Но тот же Блейдс и Ган переводили его — и не смогли добить. Это говорит о том, что Жаирзиньо хорошо себя чувствует в партере. Он очень хорошо защищается от борьбы и вяжет. Но к каждому сопернику нужно искать ключи. Возможно, что этот поединок закончится в партере.