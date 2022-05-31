Последний шанс Волкова и проверка для Евлоева. Основная информация о турнире UFC Вегас 56

5 июня Александр Волков подерется с Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC Fight Night 207

Российский тяжеловес соскучился по победам.

Когда и где пройдет турнир UFC Fight Night 207: место проведения, дата и во сколько начало

В ночь с 4 на 5 июня 2022 года в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC Вегас 56 (UFC Fight Night 207). Вечер смешанных единоборств состоится на арене UFC Apex. В главном событии турнира проведут бой тяжеловесы россиянин Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенструйк. UFC Вегас 56 начнется примерно в 20.00 по московскому времени.

Полный кард турнира UFC Вегас 56

На турнире UFC Вегас 56 пройдет 14 боев. Из них три — с участием россиян.

Основной кард

Александр Волков (34-10) — Жаирзиньо Розенструйк (12-3): главный бой вечера (тяжелый вес)

Дэн Иге (Идж) (15-5) — Мовсар Евлоев (15-0): соглавный бой (полулегкий вес)

Майкл Тризано (10-2) — Лукас Алмейда (9-1): полулегкий вес

Карине Силва (15-3) — Полиана Ботельо (8-4): женский наилегчайший вес

Алонзо Менфилд (11-3) — Аскар Можаров (21-7): полутяжелый вес

Фелис Херриг (15-10) — Каролина Ковалькевич (12-8): женский минимальный вес

Предварительный кард

Джо Солеки (9-3) — Алекс Да Сильва (22-3): легкий вес

Дэймон Джексон (20-5-1) — Дэн Аргуэта (8-1): полулегкий вес

Оди Осборн (8-4) — Заррух Адашев (4-3): наилегчайший вес

Никлас Штольце (12-5) — Бенуа Сен-Дени (8-2): легкий вес

Джонни Муньоз (9-1) — Тони Грэвэли (22-7): легчайший вес

Джефф Молина (9-2) — Жалгас Жумагулов (14-6): наилегчайший вес

Ринат Фахретдинов (21-2) — Андреас Михайлидис (13-5): полусредний вес

Эрин Блэнчфилд (6-1) — Джей Джей Олдрич (12-5): женский наилегчайший вес

Александр Волков. Фото Global Look Press

Где покажут трансляцию турнира UFC Вегас 56

Видеотрансляция главных боев турнира UFC Вегас 56 Волков — Розенструйк, Иге — Евлоев в прямом эфире будет доступна на «Матч ТВ» 4 июня. Она начнется в 23.00 по московскому времени. На «Матч Боец» трансляция стартует в 19.55.

Следить за поединками также можно будет на сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC Вегас 56.

Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк: основная информация о бое UFC Вегас 56 — статистика, история, прогноз

В главном поединке UFC Вегас 56 7-й номер рейтинга тяжеловесов Александр Волков подерется с восьмым номером рейтинга из Суринама Жаирзиньо Розенструйком. Бой начнется не ранее 01.00 по московскому времени.

На счету 33-летнего Волкова в ММА 34 победы и 10 поражений. Свой последний бой россиянин провел в ночь на 20 марта против британца Тома Аспиналла. Тогда Волков проиграл сопернику сабмишном в первом раунде поединка.

У 34-летнего Розенструйка в карьере 12 побед и три поражения. На турнире UFC 266 25 сентября 2021-го суринамец уступил единогласным решением судей американцу Кертису Блейдсу.

В противостоянии Волков — Розенструйк букмекеры считают фаворитом российского бойца. Коэффициент на его победу составляет 1,7. Поставить на триумф Розенструйка можно за 2,2.

Дэн Иге — Мовсар Евлоев: основная информация о бое UFC Вегас 56 — статистика, история, прогноз

В соглавном бою UFC Fight Night 207 13-й номер рейтинга полулегкого веса из России Мовсар Евлоев подерется с американцем Дэном Иге (10-й номер рейтинга).

У 28-летнего Евлоева в ММА — 15 побед и 0 поражений. Последний бой россиянина прошел 12 июня 2021 года на турнире UFC 263. Тогда Евлоев единогласным решением судей победил канадца Хакима Даводу.

На счету 30-летнего Иге 15 побед и пять поражений в ММА. 11 декабря 2021-го американец проиграл единогласным решением судей соотечественнику Джошу Эмметту на турнире UFC 269.

Евлоев считается явным фаворитом в поединке с Иге. Коэффициент на его триумф составляет 1,27. Победа Иге идет за 3,65.