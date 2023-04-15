Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:00

Неизвестный скандал с Емельяненко: заступился за девушку, подрался, попал в милицию

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Емельяненко.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Александр Емельяненко.
Фото Анна Майорова / URA.RU/TASS
1/2
История из 2007 года.

Александр Емельяненко впервые попал в тюрьму в 18 лет – в 1999 году, а на свободу вышел в 2003-м. Точная причина, почему он оказался за решеткой, до сих пор неизвестна (сам Александр ее не разглашает).

Александр начал заниматься ММА, уже в 2003-м дебютировал в сильнейшей на тот момент лиге – Pride. Можно сказать, что Емельяненко не раскрыл свой талант, но в целом его карьера развивалась неплохо. Начиная с начала 2010-х посыпались скандалы – прежде всего связанные с алкоголем. До этого же – во всяком случае публично – Александр вел себя примерно. Единственное, в конце 2007-го прошла новость, что Емельяненко подрался в кафе, а потом нагрубил милиционерам.

 
Александр Емельяненко. «Александр раскаивается и приносит извинения». Емельяненко справил нужду в аэропорту — в неположенном месте

Сейчас та драматическая история полностью забыта, но заметку о происшествии, изначально опубликованную на сайте «Твой день», удалось найти на портале valetudo.ru, давнем месте сбора поклонников ММА. Публикуем текст полностью (заголовок – «Звезда боев без правил Александр Емельяненко пролил свою кровь, заступившись за честь девушки»):

«Суперзвезда чемпионатов по боям без правил Александр Емельяненко вступил в драку с распоясавшимися хулиганами, которые оскорбили женщину.

Кровавый инцидент произошел в одном из московских кафе, куда прославленный спортсмен зашел с девушкой. Когда к их столику присоединилась подружка Сашиной девушки, за соседним столом подвыпившие парни стали отпускать сальные шуточки в их адрес. В какой-то момент Емельяненко услышал, что незнакомцы позволяют себе крайне некорректные высказывания в адрес его девушки. Спортсмен, славящийся кристальной честностью, не мог стерпеть подобного хамства.

Александр Емельяненко.
Анна Майорова / URA.RU/TASS

Драка

Александр сделал замечание пьяной компании. Однако трезвомыслящих за тем злополучным столиком уже не было. В сторону Емельяненко раздалась отборная брань. На какое-то мгновение Александр потерял контроль над собой и ринулся к мерзавцам, уронив по дороге несколько стульев. Драка была короткой – в миг отрезвевшие от профессиональных ударов хулиганы стали кричать и звать на помощь охрану. Какой-то хитрец стал показывать на чемпиона пальцем и кричать, что он «ни с того ни с сего взялся избивать честных пацанов».

 
Александр Емельяненко. «Если он остановится, сможет выступать еще 10 лет». Емельяненко после скандала в аэропорту: что дальше?

Охрана

Ошибочно приняв спортсмена за хулигана, стражи порядка надели на него наручники. Емельяненко это, конечно же, привело в бешенство, и вместо того чтобы разъяснить ситуацию, он позволил себе несколько грубых слов в адрес конвоиров. Правда, спустя несколько минут он взял себя в руки и спокойно объяснил, как на самом деле развивались события.

Тренировка Александра Емельяненко. На&nbsp;счету бойца в&nbsp;ММА 28 побед, восемь поражений и&nbsp;одна ничья.

Справедливость

И уже через двадцать минут Александра Емельяненко отпустили и даже предложили довезти до гостиницы, на что он ответил отказом. Судьба отморозков, подставивших русского чемпиона, пока неизвестна. «Смельчаки» сбежали...»

Емельяненко ту историю никогда не комментировал, зато на форуме Valetudo пользователь Bars привел слова бойца ММА Михаила Малютина, который якобы был вместе с Александром в тот вечер. Малютин сказал, что конфликт имел место, но драки не было.

Александр Емельяненко
ММА
5
5
Читайте также
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Макдэвиду не хватило одного гола до повторения рекорда Овечкина
МИД РФ заявил о работе над возобновлением авиасообщения со странами Африки
В США заявили о желании украинских боевиков убить Зеленского
Президент Бразилии призвал США и Европу к миру на Украине
Во Франции сочли враждебным контрнаступление ВСУ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Подлых трезвенников не существует». Шлеменко: рэп, Моргенштерн*, почему не изучал английский
Новости
RSS RSS
Все новости