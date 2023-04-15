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Сегодня, 12:45

Триумфальная ночь для россиян в Америке. Три нокаута, и все в первом раунде!

Отдел единоборств «СЭ»
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Магомед Умалатов
Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press
Особенно удался хай-кик за минуту от бывшего победителя Гран-при.

В ночь на 15 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир PFL 3, в рамках которого успешно выступили сразу три представителя России — Магомед Магомедкеримов, Денис Гольцов и Магомед Умалатов.

Поединок Умалатова против американца Дилано Тейлора открывал мейн-кард ивента. Стоит отметить, что в PFL логика порядка очередности боев отличается от других промоушенов: сначала проходит основной кард, затем — все остальное. Непобежденный россиянин, который в прошлом поединке нокаутировал Джарраха Аль-Силави за 3 минуты и 33 секунды, управился с Тейлором на 122 секунды быстрее.

Магомед потряс Тейлора правым джебом, после чего догнал, уронил левым боковым и добавил хук справа. Тейлор рухнул на канвас, а Умалатову даже не понадобился сигнал судьи, чтобы понять, что дополнительные добивания здесь не потребуются. За этот нокаут Магомед получил бонус от спонсора PFL, пивной компании Bud Light. Согласился ли Умалатов получить бонус на свой счет, пока не известно.

В третьем по значимости поединке вечера выступил Денис Гольцов, соперником которого стал экс-боец UFC Сезар Феррейра. Дела бразильца в последнее время идут не очень: в прошлых пяти поединках он победил лишь однажды. Бой с Гольцовым тоже завершился не в пользу Феррейры, а Денис, который выступил после шести сорванных боев подряд, вышел на серию из трех побед. Российский тяжеловес закончил поединок в начале третьей минуты, когда забил соперника в граунд-энд-паунде.

Денис Гольцов
Денис Гольцов.
Фото Global Look Press

В предпоследнем бое турнира (в так называемых постлимах) победитель Гран-при PFL 2018 года Магомед Магомедкеримов сразился с американцем Беном Эгли. Россиянин по прозвищу Мага-миллион после поражения в реванше от Рэя Купера III одержал две победы: над уже упомянутым Дилано Тейлором и Глейсоном Тибау. Эгли дебютировал в PFL: ранее он выступал в локальных промоушенах, а также один раз выходил в клетку ACB, где проиграл Умару Янковскому.

Магомедкеримов управился с новичком всего за 63 секунды первого раунда. Россиянин сразу пошел вперед, обстреливал Эгли ударами с обеих рук и не давал ему времени перевести дух. Всего через минуту после начала боя Магомед выбросил хай-кик с правой, после чего Эгли упал на канвас — судья поспешил остановить бой.

Быстрые нокауты не только воодушевили фанатов, но и принесли бойцам из России дополнительные очки, которые помогут выйти в плей-офф Гран-при. Магомедкеримов, Умалатов и Гольцов получили по 6 баллов за финиши в первом раунде и сильно повысили свои шансы на попадание в турнир на выбывание.

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