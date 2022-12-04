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Шлеменко: «Сломал нос, когда Мага головой втер. Башка у него крепкая»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Шлеменко (справа).
Фото vk.com/rcc_mma
Интервью после боя.

3 декабря в главном событии турнира RCC 13 Александр Шлеменко единогласным решением судей уступил Магомеду Исмаилову.

После поединка Шторм пообщался с журналистами. Выяснилось, что легендарный средневес получил перелом носа, но, несмотря на травму, продолжил драться.

Опишите, пожалуйста, свое эмоциональное и физическое состояние?

Эмоционально и физически так себе. Не хотелось проигрывать бой.

Удивились, когда судьи дали 50-44 в пользу Исмаилова?

Конечно. Но я бой не видел. Я верю своему углу, Андрею Корешкову. Он мне сказал, что это не так. У меня нет повода ему не доверять. Сам не смотрел бой, пока не могу оценить. Я сам не считал, смотрел, и по его словам я расстроен.

Александр Шлеменко и&nbsp;Магомед Исмаилов. Исмаилов перебил Шлеменко в стойке и показал кардио. Шторм нацелен на реванш

В какой момент сломали нос?

Когда он мне головой втер.

В каком раунде было?

Не помню. Надо пересмотреть. Вот у меня здесь сечка, вот здесь опухло, и нос. Он как раз головой своей [попал]. Вы же помните, как он головой Артему Фролову набил такой фофан. Вот у меня похожая ситуация. Башка у него крепкая.

Пробили ему огромное количество лоу-киков. Была такая заготовка?

Да. Мне кажется, что он сейчас почувствует. Жалко, что в бою не почувствовал. Сейчас ему ходить будет проблематично.

Много бэкфистов нанесли. На это тоже рассчитывали?

Нет. Я думаю, что он рассчитывал, что не пропустил ни одного бэкфиста, но сколько он их пропустил хороших, плотных? Он — молодец. Держит удары крепко. Голова у него крепкая. По корпусу надо было больше бить. По печени бил, он вздрагивал немного.

Опишите момент с хай-киком, когда выпала капа. Это случилось на уровне рефлексов?

Конечно. Не, вы думаете, я что после команды «стоп!» ударил? Я бил, а судья уже крикнул: «Стоп!» Я как бы выкинул ногу. Как я ее тормозить буду?

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После боя как будто небольшой конфликт назревал. А из-за чего?

Я не помню. Его команда начала себя как-то странно вести. Я думал, что мне что-то предъявить хотят.

Вы что-то им сказали?

Ничего не сказал. На себя я расстроился. Расстроился, что рефери с меня балл снял.

До снятия балла по вашим ощущениям вы вели бой?

У меня есть секунданты, и они говорят. Я же не вижу со стороны. То, что мне кажется... На что это влияет? Это же картину боя не меняет. Мне казалось, что да, потому что я атаковал. Я больше пытался, я его гонял, особенно в концовке пятого раунда. Но балл сняли, видите. И все равно он выиграл...

В последнюю минуту вы пошли ва-банк, зная, что другого выхода нет?

Конечно. Я проигрываю бой. С меня сняли балл. Если я сейчас не финиширую, то проиграю.

Вы сказали, что хотите незамедлительный реванш.

Не получится незамедлительный. Мне нос подломили в предыдущем бою. Вот посмотрите, хороший удар головой — и он опять подломился. Надо, чтобы он зажил. Такие темы не быстро проходят.

Так или иначе, Магомед не хочет с вами повторно драться.

Ну а что поделать? Найдет с кем подраться. Ну какой еще бой будет так интересен, чем реванш? Ну какой? Я говорю объективно, ничего не накидываю. Если вы опять хотите сделать второй в истории России «солд-аут», то вам нужно делать реванш. Не хотите? Делайте как хотите. Бой делают два человека.

Александр Шлеменко&nbsp;&mdash; Магомед Исмаилов. Шлеменко — Исмаилов: Шторм проиграл Лысому хищнику единогласным решением судей. Онлайн-трансляция боя

Магомед несколько раз пытался бороть вас, но особо не получалось. Удивил уровень его борьбы?

Нет. Он здоровый был. Очень хорошо был готов, просушенный, прокачанный. Конечно, помню, как он дрался с Вовой Минеевым, но мне кажется, что бугры у него здоровее стали. Не знаю, надо посмотреть.

Также он признался, что удерживать вас в партере сложнее, чем Минеева.

Поэтому он и не боролся. Разве не так?

У вас было меньше месяца на подготовку.

Говорю как есть, без отмазок. Единственная сложность, что у меня был подломан нос. Приехав сюда, понимал, что он еще болит. Сейчас он в таком же состоянии, как был после боя в Омске. Надо дать ему зажить, а то будет постоянно ломаться. Он сначала ушел в сторону, я его в бою несколько раз ставил на место. Потом Мага еще несколько раз попадал.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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